「燈不是亮就好」堤維西二代接班4年攻智慧車燈 小金雞儒億如何創新搏對手？

撰文‧曹悅華

車燈大廠儒億科技即將上櫃，面對國內車市規模有限、同業競爭激烈，已接班四年的堤維西二代吳國禎打算靠智慧化突圍，照出新一條路。

2022年9月，45歲的吳國禎從父親吳俊佶手中，接下車燈大廠堤維西董事長職務，同一時間，較少人注意到他同時也扛下子公司儒億科技的經營重任。

四年過後，儒億這家專攻原廠車、但光環不及母公司的車燈廠，在吳國禎掌舵下，成了穩定貢獻集團盈利的小金雞，去年營收站穩20億元大關、每股稅後純益（EPS）2.73元；今年上半年受惠於智慧化產品訂單陸續湧入，EPS攀升至2.23元，年增率120％，公司並預計於十月上櫃。

「這是儒億新的起跑點。」吳國禎接受《今周刊》專訪時自信地分享儒億突圍之道。

有別於堤維西專攻汽車售後服務（AM）市場，1993年成立的儒億，一直是做汽機車原廠生意，在吳國禎接手時，客戶涵蓋裕隆體系與機車品牌，國內市占約三成；主要競爭對手包括與日本車燈巨頭小糸有全面技術合作、長年深耕日系車廠的大億，以及積極跨入原廠供應鏈的帝寶。

敏銳察覺趨勢 快速研發新品

「台灣車燈廠差異很小，品質也都差不多。」多家車廠高層皆分析，車燈進入門檻相對低、國產車規模又穩定，只靠既有客戶與傳統車燈生意，不是長久之計。一名國內車廠技術主管更直言，「守成很難成長，必須靠差異化突圍。」

吳國禎接班後也深知，儒億的成長賽道不是與對手拚「量」，而是尋找少量多樣、技術難度更高的車燈產品，鎖定大廠未必願意投入的藍海。

「現在的燈不是亮就好。」吳國禎觀察，2010年起，車燈從傳統燈泡走向LED，後來進一步加入電子控制，逐漸變成光學、電子與機電整合的系統。2020年，簡易合併景鈦科技後，儒億開始從光學設計、機構開發、電路板貼焊到模具成型，建構「一條龍」自製能力，並啟動智慧化轉型。

堤維西長期布局全球AM市場，就像儒億掌握技術趨勢的「風向球」，當海外市場出現新產品，即能提前判斷研發方向。例如儒億2020年觀察到歐系車開始導入貫穿式尾燈這項能橫跨整個車尾、增加車體質感的設計，認定未來勢必蔚為風潮，因此將「全LED貫穿式車尾燈」列為智慧化產品的開發目標之一。

貫穿式尾燈看似只把發光面積拉長，卻相當考驗光學、材料、電子控制與結構設計。

儒億總經理林俊桂指出，要讓燈條維持均勻亮度，且不能有明暗色差，整車銜接感又要一體勻稱，技術門檻極高。經歷反覆模擬、測試與驗證後，儒億率先於2021年起陸續出貨給印尼Daihatsu及Toyota、納智捷，並在今年供貨給馬來西亞第一大車廠Perodua的首款電動車。

Perodua也是吳國禎上任後的重要成績單。他透露，公司憑藉自主開發能力，打敗兩家國外供應鏈後，僅花八個月、修改一版就取得首批600台訂單，成為營運大補丸。

敢投資設備 搶攻高價值市場

領先國內業界推出根據車速、車身傾角與車輛動態，自動調整頭燈照射角度的AFS主動式轉向頭燈，是儒億產品邁向智慧化的另一個代表作。

2022年底，儒億與Gogoro共同開發旗下最高階車款Pulse頭燈，但很快就遇到兩大難關。首先是耐震，吳國禎回憶，機車行駛時的震動比汽車更劇烈，又要在有限空間內置入大量電子元件，儒億透過自有設備模擬車廠要求的震動條件，反覆驗證電路板、機構結構的穩定性，同時還要克服防水、防塵等車規要求。

第二個考驗則是光學精度，Pulse採用短焦距設計，燈內零件只要發生些微位移，照在路面上的光型就可能產生明顯偏差。雙方最後花費八個月完成研發，並於2024年初正式發表，這也是台灣首次將具備分區控制能力的汽車級頭燈，應用於二輪機車。「當時電動機車剛起步，許多廠商仍在觀望，儒億卻展現對創新技術的熱忱。」Gogoro觀察。

積極投入創新研發，讓儒億手握700款車燈，部分智慧化產品毛利率超過兩成。

走進儒億位於台南的產線，最快十餘秒就能組裝完成一顆車燈。其中，一台用來壓合燈殼與底座的熱板設備，更布滿感測器，單台設備造價就高達600萬元，是業內少見投資的設備。

這條轉型路，正是吳國禎接班後持續放大的方向。27歲就進入集團的他，曾赴美國公司歷練，從業務做起，對市場、客戶到製造端都有充分理解，「對我爸來說，我就是個專業經理人。」他笑著說。

如今站在儒億上櫃前夕，吳國禎認為，接班並不是把上一代的路重新改寫，而是接過方向盤後，繼續把已經累積的能力帶往更高價值的市場，甚至有望將相關技術應用在新興移動載具和消費性電子產品，拓展新的成長動能。

車燈往往協助駕駛照亮眼前的路，但這束光能否照得更遠，端看接班人的經營智慧。

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