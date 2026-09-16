別只看台積電！富邦金、南亞…台股多頭行情外溢 10檔金融、傳產股接棒衝刺不寂寞

文．唐祖貽

台股歷經修正後，近期又蓄勢待發，隨時準備突破新高。但這波領漲的主流已從電子，悄悄分散至金融與傳產，後兩者的類股指數還領先大盤、突破6月高點。其中有哪些個股值得留意呢？

台股經歷6、7月的修正，8月展開反彈，加權指數近期又逼近歷史高點48218點，似乎隨時可以再創新高。

8月至今的指數雖然漲了不少，但並非如以往僅由AI族群單獨領軍，而是AI、半導體主要權值股，搭配上半年漲幅相對落後的金融與傳產股一起上攻，且金融與非金電指數都已領先突破六月高點，金融指數更是頻創歷史新高。金融、傳產等非電子股的助攻，將更有利於大盤穩健漲升。

金融股的大漲，有堅強基本面做後盾，今年前8月各金控自結稅後純益高達5788.96億元，年增率73.2％，是史上最佳紀錄。

台股成交熱 金融三業有利基

高成長的原因，概略來說，壽險方面是因投資型保單熱銷，以及會計制度改變，大幅降低匯率避險成本；銀行則是科技業貸款需求大增，利差擴大；證券業的成長因素不難理解，主要即受惠台股成交量熱絡，金融三業可說是各有利基。

尤其因為今年的高獲利，可以預期明年配息也會很大方，有機會價差、股息兩頭賺。有意布局金融股的投資人，除了可考慮藉由元大MSCI金融（0055）切入外，附表所挑選的市值前五大金控，獲利成長且配息優，亦可作為參考對象。

至於傳產股，從非金電指數的前十大權值股觀察，涵蓋塑化、航運等產業，生技股的藥華藥（6446）可說是一枝獨秀。其中，AI帶動的投資旋風，使得切入關鍵原材料的傳產股獲利水漲船高，以南亞（1303）最受矚目。

南亞在台塑集團中的分工，就是以電子材料事業為主，並轉投資南亞科（2408）、南電（8046）等公司。今年上半年電子材料營收占比由去年同期的44％升至52％，第二季更貢獻超過75％的營業利益，加上處分轉投資收益豐厚，使得第二季單季每股稅後純益（EPS）達3.37元，創下史上單季新高；上半年累計5.17元，也是同期新高。

展望下半年營運，公司指出，電子材料如高階銅箔基板（CCL）、ABF載板等產品量價齊揚，電子材料產線持續高稼動率；第三季電子材料、電子用途聚酯膜及環氧樹脂都是成長來源。另外，乙二醇（EG）供需改善及塑膠加工需求，也能貢獻獲利，唯有聚酯紡織仍相對疲弱。

近期熱門的話題是，輝達正在尋找損耗因子更低的下一代CCL，可能由聚四氟乙烯（PTFE）取代現有的環氧樹脂或玻纖材料。

南亞的產品雖以環氧樹脂為主，但摩根大通最新報告指出，即使輝達最終選擇PTFE，由於南亞過去也有生產PTFE CCL的經驗，並取得多項相關專利，因此市場可能低估南亞在PTFE領域的能力。摩根大通並預估，南亞今年EPS可達13.38元，明年更跳至24.18元，目標價350元。

南亞掌握電子原材料的技術與產能，前景看好。今年以來市值大幅成長291.4％（還原權值），躍為非金電指數第一大權值股，惟近期短線漲幅已大，可等股價回檔到月線附近再行買進。

至於航運，受惠於傳統旺季來臨，以及地緣政治干擾船舶調度，運費易漲難跌，上海航交所運價指數（SCFI）已連漲7周，且中國十一長假將至，出貨需求提前啟動，無論貨櫃或散裝，業績都明顯提升。

圖／今周刊

貨運需求增溫 航運逢旺季

表中的長榮（2603）與萬海（2615）7月營收即已明顯跳升，8月繼續衝高。長榮前7月累計營收年增率已由負轉正，萬海8月營收則已是連續第五個月年增率與月增率同升。旺季效應逐漸顯現。

法人指出，由於美國新關稅與現況差距不大，短期影響進口貨量有限，可望延續旺季出貨動能。另外，若干碼頭出現壅塞狀況、運力供給相對緊縮，也有利於運價維持高檔，股價在月線附近都是不錯的布局點。

散裝航運龍頭之一慧洋－KY（2637），也受惠運價上揚，加上認列兩艘船舶處分利益，前8月自結稅前EPS達6.81元，已超越去年全年。公司看好第四季北美穀物出貨與冬季燃煤需求，運價可望維持高檔；加上公司將積極處分舊船，優化船隊結構，全年獲利可望創下2022年疫情後新高，可逢低買進。

本文授權自今周刊，原文見此。

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