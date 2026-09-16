矽格、台星科、南茂...台廠封測小巨人出列！台積電、日月光砸近兆元衝刺最先進封裝製程

撰文‧今周刊編輯團隊

2026年，全球封裝測試業正上演一場罕見的資本競賽。

日月光、Amkor、力成、長電科技、通富微電與京元電子，6大封測公司今年資本支出加總約190億美元，直逼6千億元新台幣。其中，日月光投控一家就高達105億美元；京元電子今年預計投入15.7億美元，甚至高於去年全年營收。

AI晶片愈做愈大，CoWoS、HBM、異質整合與矽光子需求快速竄升，原本被視為半導體後段製程的封裝與測試，也被推到產業舞台中央。

SEMI台灣區總裁曹世綸形容，過去設計、製造、封裝、測試像接力賽，「一棒接一棒」；如今3D IC、HBM、CPO興起，從晶片設計之初，就得把製造、封裝與測試一起考慮，「封裝跟測試，不再只是整個製程的輔助角色。」

只是，巨人狂踩投資油門，並不代表所有封測廠都能雨露均霑。

攤開台灣中小型封測廠的成績單，2020年至2025年間，頎邦營收甚至下滑，南茂、福懋科、精材與菱生也大致停留在5年前的規模；另一邊，吃到AI高階測試與先進製程需求的矽格、台星科，卻走出截然不同的曲線，營收與毛利均呈現上漲。

同樣身處AI大浪，為何有人飛奔，有人原地踏步？

答案之一，是AI紅利正從最先進的封裝向外溢。當記憶體大廠將更多產能轉向HBM與伺服器DRAM，其他DRAM供給跟著吃緊，也意外帶旺成熟記憶體封測；沉寂多年的南茂，今年上半年營收便大增27.1％。

「即使是大公司，至少短期之內也消化不完。」曹世綸說，眼前市場成長太快，大廠接不完的訂單逐漸向外流，「水就會從上面一層一層流下來。」

但外溢，只是中小型封測廠得到的第一張入場券。

工研院電光所副所長駱韋仲提醒，AI資料中心裡最關鍵的GPU、CPU與大型異質整合，設備投資高、技術門檻也高，中小廠很難與台積電、日月光正面交鋒；但伺服器周邊，以及汽車、機器人、無人機、穿戴裝置等新應用，卻存在大量「量不大、需要高度客製」的晶片。「不是每一顆IC，都需要大批量生產，」他說，「這些，就會是中小型封測廠的生意。」

也因此，小廠真正的戰場，不是把自己變成縮小版日月光，而是找到巨人不願花太多工程資源經營、自己卻能做深的市場。八吋晶圓凸塊、車用高可靠度封裝、小量客製產品、第二供應來源……看似不夠大的生意，對一家年營收數十億、百億元的公司，卻可能足以改變獲利結構。

更關鍵的是，今天撿到大廠做不完的訂單，不等於3年後仍有生意。當日月光、台積電與全球OSAT的新產能陸續開出，中小廠還能靠什麼讓客戶留下？

有人選擇陪著新創客戶從研發一路走到量產；有人把既有的車用、光電或記憶體能力延伸進AI；有人靠技術授權、策略投資與併購，直接買下自己最缺的技術與時間；也有人早在20多年前，就押注當時還不熱門的晶圓測試，直到今天才真正等到大浪。

AI替台灣二線封測廠打開了一扇多年難得的窗，但窗不會永遠開著。真正的考驗，是能否把今天湧進來的訂單，換成技術、認證與客戶黏著。等下一輪產能全面開出，哪些公司只是趕上一波景氣，哪些公司真的長成「封測小巨人」，答案才會浮現。

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