台股喊看5萬點 融資餘額5800億健康嗎？林修銘拆解關鍵數字

【文．黃靖文】

財信傳媒董事長謝金河在《數字台灣》最新節目中，邀請證交所董事長林修銘、券商公會理事長陳俊宏，暢談當台股邁向全球市值第四大的股市，股市交易制度如何與時俱進。證交所也預告9月底推出台股儀表板，讓交易更加透明。 「過去，台灣證交所參與國際會議，只能坐在邊桌，現在真正坐上了主桌，這是新的時代。」 謝金河說，台股發光發亮讓全球各大交易所願意和台灣合作，除AI熱潮外，證交所在董事長林修銘帶領下推出創新版，讓許多遺落的隱形冠軍，也能在台灣資本市場發亮。

國際新變局 美國、日本公債殖利率飆，蘋果易帥

在最新一期的《數字台灣》節目中，謝金河點出幾個國際新變局，近年美國10年期公債已來到4.78%，日本10年期公債殖利率達到3.01%，這一方面代表日本結束通貨緊縮時代，同時全球債券殖利率也都奔向高檔，值得各界關注。

另外，近期科技圈最大的新聞是蘋果公司「易帥」，掌旗15年的庫克時代，將交給特納斯（John Ternus）領軍。接下來，面臨的問題包含記憶體高漲，對蘋果業績有何影響？蘋果一直把中國當成供應鏈，隨地緣政治變化，蘋果如何應對。

最後，當全球進行AI軍備競賽，蘋果一直被認為相對落後。謝金河認為，蘋果如何在未來的AI應用端與邊緣運算時代迎頭趕上，將會是關鍵焦點。

台灣從科技島走向資本島

謝金河點出，台灣在AI賽道上有台積電，不斷向前奔馳。譬如，這次SEMICON TAIWAN國際半導體展中， 全球半導體研發機構IMEC執行長指出，台灣能在50公里的半徑，串起最強的生態鏈，放眼全世界沒有地方有這樣的優勢，這是台灣真正的強項。

近期國內科技圈的大事，是輝達（NVIDIA）宣布要以39億美元參與聯發科可轉換公司債的認購，聯發科股價因此隔天漲停板。謝金河表示，引起外媒討論，聯發科從原來的手機晶片，進化到包括GPU、TPU的發展，外資麥格理更給出了一萬元的目標價，屆時市值粗估將達16兆。

謝金河指出，日月光2026年在台灣的資本支出為105億美元、台積電640億美元，這樣的擴廠效應，也會持續帶給台灣巨大的影響，給很多企業重新燃起巨大的信心。

證交所董事長林修銘指出，2019年時台股市值僅約1.3兆美元，全球排名約14名，到了2024年成長到2.5兆美元。如今，台股市值已達5.19兆美元，正從全世界矚目的「科技島」轉換成所謂的「資本島」。

謝金河指出，台灣上市櫃公司上半年財報已結算，狂賺超過3兆新台幣，全年上看7兆。他甚至樂觀看待，「台灣全年上市櫃獲利突破8兆的可能性也很高。」值得一提的是，今年上半年，前十大賺錢公司，有一半與記憶體產業相關。

台灣連結科技與資本市場 比新加坡、香港有優勢

根據工研院統計，2024年台灣晶圓代工與IC封裝測試市占率全球第一，分別是68%與49%，全球AI產品有近九成AI是台灣製造。若從台灣市值來分析，半導體佔了約57%、科技產業占比將近8成。

林修銘指出，今年台股指數漲幅已達57%，僅略遜於韓國。台股日均成交值更成長1.4倍，約1.27兆元。另外，外資佔台灣總市值一直成長，目前已達48%，1至7月外資成交量佔比，約在35.4%。

林修銘強調，與全球主要交易所相比，美國是全球大型公司募資與全球投資人參與地；至於香港、新加坡則僅是資金匯流處，沒有實質產業。而台灣具有科技產業，能直接對接資本市場。

證交所下一步：力挺信賴產業、推台股儀表板

林修銘說明，證交所下一步，將是支持信賴產業，利用資本市場優勢，透過台灣「創新板」力挺信賴產業，包括軟體、國防、半導體等未來產業。此外，也會藉由擴大市值計畫，讓供應鏈更有競爭力，並進行制度改革與招商。此外，也會把CP值高、有潛力的股票讓大眾看見，幫助資金挹注到台灣的隱形冠軍。

最關鍵的一項，證交所預計在9月底推出「台股儀表板」，提供市場總體概況的儀表板，讓大部分投資者了解整體市場狀況，除了資訊透明外，也具備投資教育功能

陳俊宏一路看著台股從80年代紡織業為主，占比達4成以上，到塑化、高科技。投資人也跟著轉變，功力大增，非常認真做功課。因此，現在證交所開始重視資訊安全與透明度，儀表板能幫助投資人更清楚瞭解產業動態。

謝金河點出，台灣已有21家公司市值超過一兆，格局空間無限大。聯發科原來做手機晶片跟高通比拚，現在若能再在ASIC與TPU上闖出一片天，可望挑戰博通，格局馬上放大。至於台達電、日月光都已是世界級，台灣企業因為資本市場繁榮晉升到國際領域。

韓國槓桿之亂，台股會重蹈覆轍？ 林修銘用數據解憂

近月，韓國兩倍槓桿之亂，導致全球資本市場震盪，更在韓國引爆許多社會憾事。謝金河指出，台灣僅有一籃子ETF，沒有單一個股的兩倍ETF。此外，台灣融資戶共17.5萬，韓國這次卻有27萬戶被追繳、37.5萬人斷頭，「與韓國相比，台股指標似乎較為健康」。

林修銘直言，台灣只有一籃子的股票，現在沒有單一股票槓桿的ETF，未來也不會有。

林修銘指出，由於台灣散戶占成交量占52%，各界會擔心資金過度集中，或槓桿過高導致斷頭。不過，未來台股儀表板將會揭露「授信業務」、「投資指標」以及「上市櫃公司營收」等指標，透過數據、圖表與趨勢線圖，幫助投資人了解市場。

另一方面，儀表板也特別揭露「市場擔保維持率」。林修銘點出，過去媒體引用來源不清，把130%追繳的個別戶，套用到整體市場平均維持率混淆，事實揭露數據，能讓投資人更清楚進行風險管理。

從數據看台股 為何林修銘喊免驚

台股近期在46000點附近橫向整理，也有喊出上看5萬點的機會，林修銘指出，目前台股1460萬開戶數中，使用信用交易如融資或不限用途借款的人數，僅有29萬人，占總開戶數不到2%。此外，7月份平均被追繳人數僅728戶，相較韓國非常低。

其實，台灣也曾走過投機風氣盛行的年代。林修銘指出，2000年時，台灣信用交易占台股成交值占4成。到了2026年1至7月，信用交易以僅佔全部成交值的6.09%，多數以現股交易為主。

林修銘也指出，目前上市融資餘額約5,000億(9/11最新數字為5,878億元)，占集中市場總市值僅0.36%，沒有槓桿快速擴張的情形，目前每日違約交割的人數，也僅落在11到19位，沒有超過20人。

至於「四貸同堂」的議題受到關注，林修銘指出，在金管會指導下，其實證券公會、銀行公會、聯徵中心與證交所，都已建立機制，能夠「互相查詢」， 在當事人同意下，了解整體授信狀況。

台灣放寬處置機制？ 陳俊宏：必要之惡

近期，由於台股熱潮讓許多指標股都落入處置股，因此證交所迅速做出反應。譬如一般處置由原先的10個營業日，縮短為 5個營業日。當沖過高的處置由原先的12個營業日，縮短為7個營業日。

陳俊宏對此表示肯定，他指出，的確處置是必要之惡，讓市場能適時冷卻，以免市場失序。但證交所仍與時俱進，將處置時間作調整。此外，也提出公平規則，譬如券商客戶辦現金增資，遇到股票被處置，證交所與主管機關同意出具特定證明後彈性處理。

融斷機制部分，林修銘解釋，韓國漲跌幅限制30%，指數下跌8%、15%、20%各有20分鐘熔斷；台灣漲跌幅限制10%，指數沒有熔斷，但個股漲跌過甚有2分鐘冷卻機制。處置機制也是一種冷卻功能，會隨時進行檢討。

本文授權自今周刊，原文見此。

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