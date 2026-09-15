美債殖利率飆升引發高點焦慮 股市真正的灰犀牛是它！拆解升息決策邏輯：得緊盯2大指標

【文．林韋伶】

自AI狂潮爆發以來，相關科技類股與基礎建設需求呈現爆發式增長，成為推升台灣整體經濟的重要火車頭。然而，在行情來到高檔，且面臨美伊衝突再起、通膨隱憂與美債殖利率高懸的情況下，市場開始焦慮：景氣是否已經見頂？美台央行下一步究竟是按兵不動還是重啟升息？ 對此，國泰金與台大產學合作計畫團隊給出明確的定調：「台灣經濟氣候維持晴朗，景氣穩定擴張。」 針對投資人最關心的貨幣政策走向，國泰台大產學合作計畫教授徐之強更親自拆解美台央行的決策邏輯，直指接下來影響市場的兩大核心關鍵。

企業瘋AI！台灣經濟成長率預測高達11.6%

隨著全球企業AI採用率直線上升，以及雲端服務供應商（CSP）資本支出仍有調高空間，台灣作為AI供應鏈的核心樞紐，實質受惠極深。

國泰金控與台大產學合作計畫團隊指出，受惠於AI基礎設施佈建衍生的成長動能，加上出口暢旺抵消了中東地緣政治的不確定性，團隊正式上修2026年台灣經濟成長率預估值至11.6%（原預估為10.1%），並研判有高達80%的機率會落在10%至13%的驚人區間。

展望未來，宏觀面支撐力道依舊強勁。反映今年的高成長基期，以及AI投資仍可持續提供穩健動能，團隊首次預測2027年台灣經濟成長率將達到5.1%。進一步分析第四季的經濟氣候，預估將維持在象徵景氣擴張的「晴」，出現機率高達60%以上；同時，第四季金融情勢指數（FCI）也有機會波動於「寬鬆」與「趨向寬鬆」之間。

台灣央行9月按兵不動？徐之強：12月看「這兩點」

在總體經濟數據亮眼的情況下，台灣央行的利率決策成為市場焦點。團隊研判，台灣央行9月可能仍維持利率不變，至於年底是否會迎來升息？徐之強提出深入觀察。

徐之強明確分析必須緊盯兩大指標：「第一是第四季的通貨膨脹怎麼走，以及美國會不會在本週的FOMC會議結束後升息」。

除了升息，台灣央行是否會採用調升存款準備率或加碼房市信用管制？徐之強認為，目前資金市場雖然稍微有點緊俏，但銀行隔夜拆款利率依然平穩，他評估：「目前是不太會調升存款準備率，除非第四季通貨膨脹率有非常誇張的升幅。」

此外，他也觀察到房地產價格基本已經停滯且交易量下降，研判央行在信用管制上不會有過於跳躍的舉措。

聯準會動向成關鍵！美國9月升息機率達7至8成

另一方面，全球資金的流向仍取決於美國聯準會（Fed）的態度。被問到美國本週是否會升息，徐之強給出明確的機率預估：「升息機率大概7成到8成」。

徐之強進一步拆解聯準會的決策困境。儘管市場預期通膨會導致美債殖利率上升，且美國今年因AI投資帶動景氣表現優異，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在上一次點陣圖中並未給出明確的前瞻指引，這使得9月的決策充滿不確定性。此外，若未來通膨預期下滑，此時貿然升息可能對經濟造成過度打擊，這正是聯準會目前陷入拉鋸的主因。

殖利率飆升引發高點焦慮？專家：企業獲利支撐免驚

近期美國10年期公債殖利率逼近5%，引發市場對於股市估值過高、資金可能大幅撤出的恐慌。面對「股市是否將大幅修正」的疑慮，專家團隊提出了觀念的校正。

團隊認為，長債殖利率走高固然會對科技股帶來壓力，但真正該警惕的底層風險其實是殖利率曲線倒掛。團隊強調，若AI熱潮減退導致長期通膨預期下滑，但短期物價居高不下形成倒掛，才是股市真正的灰犀牛。

後市展望與行動指引：緊盯變數，擇優布局

團隊也補充，從宏觀面支撐來看，美股評價近期雖然因為殖利率上升而有所下修（本益比約降至19倍），但並未出現崩盤，其核心原因在於：「在AI的貢獻下，獲利成長有明顯上修，兩個因素剛好抵銷了。」評估只要企業未來的獲利天花板與成長動能持續擴張，就能有效對沖高利率帶來的評價修正壓力。

總結來說，2026年下半年至2027年，台灣經濟在AI產業的強勢帶動下，基本面具備極強的底氣。然而，團隊也提醒投資人，未來仍需留意五大主要變數：中東戰局與油價通膨風險、美國新版301關稅限制貿易成長、AI資本支出熱潮是否延續、聯準會政策的不確定性，以及中國擴張性政策的實際效益。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

開盤幾分鐘賠掉3千萬！50歲牙醫半生積蓄歸零，自責連累父母解定存：錢拿來燒都要老半天，一次股災連灰都沒剩

賣掉玉山金、裕融！女工程師存股4年就財富自由、年領200萬股息：忘掉股價吧，你該專注在「張數」

2026中秋禮金／13縣市發錢了！這縣市最高領1.2萬…誰有資格領？發放金額、入帳時間方式一次看

當你決定大學時，就決定了未來的另一半！兩張圖看50年擇偶變化：原來門當戶對是一種演化

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】