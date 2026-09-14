兒保社工也難接受？諮商掛零、議員踢爆後才安置⋯十歲女童案北市府沒說清楚的事

【文．馬揚異】

「他摸我的大腿、親我腳底板，我媽媽在旁邊看……很多次。」八月底，台北市十歲女童遭母親的男客性猥褻事件震驚全台。面對市議員質疑長達240天未安置、未提供心理諮商資源，導致女童今年八月中一度自傷，台北市社會局強調，個案安置皆是社工依法專業判斷，相關訪視紀錄與評估內容，則因涉及保護性兒少個資、社工倫理無法公開。 即便案情不透明，讓檢討咎責陷入停滯，但有兒少保護社工向本刊表示，社會局長達八個月未讓女童接受諮商、在議員召開記者會當天才啟動緊急安置，都與一般兒少保護個案處理常態有落差，有待進一步追蹤釐清。

首先，根據台北市議員許淑華在記者會上公開的錄音，該名女童過去八個月以來，對於母親的存在有陰影、容易觸發她的創傷經驗，今年8月13號更出現自傷行為。但社會局介入半年多來，卻連一次心理諮商都沒有提供給女童。

性侵兒少八個月沒諮商 專業社工：不尋常

《兒童及少年福利與權益保障法》（以下稱《兒少權法》）第64條明定，兒少保護個案的家庭處遇計畫，得包括心理輔導、精神治療。目前在擔任兒少保護社工督導、有十年兒保工作經驗的小季（化名）說明，若是十歲以下的性侵兒少保護個案，社工要掌握個案有沒有創傷議題、需不需要諮商資源，都必須先讓個案接受心理衡鑑，衡鑑結果需附在調查報告中。

以這次女童案來說，依據《兒童及少年保護通報與分級分類處理及調查辦法》應屬於「第二級第一類」案件，必須在一個月內提出調查報告。也就是說，女童最晚應該在今年一月底之前就已經完成心理衡鑑。然而北市府也坦言，該名女童直到八月底，並沒有接受過任何一次心理諮商。

一名長期投入性侵受害者心理諮商的民團人士困惑表示，一般來說性侵兒少保護個案容易有創傷、大多會安排諮商，「此案不清楚為什麼沒有安排。」至於沒有諮商的原因，她解釋，當事人無明顯需求、社工經驗不足、資源未到位，都可能是潛在因素，目前沒有充分資訊可作判斷。

小季也坦言，由於無法掌握當時的訪視與評估內容，不清楚社工如何判斷女童不需接受心理諮商。然而，過去半年來，社工明明密集進行追蹤訪視，卻沒有觀察到女童的心理狀況惡化，並進一步提供諮商資源，確實非常不尋常。

「240天訪視196次，等於一週要訪五到六次，訪視密度非常非常高！一般的性侵兒少保護個案，如果加害人是家外成員，通常都是一個月訪視一次、一次一小時。」她解釋，雖然市政府不太可能造假數字，但從這點也能看出，訪視越多不代表越安全，關鍵還是在於社工能不能透過每次訪視，重新評估孩子的風險？

除了諮商資源介入太慢，女童在8月13號自傷之後，社會局沒有立即啟動緊急安置，直到26號議員召開記者會當天才進行安置，決策過程也充滿疑點。

擔心媒體曝光啟動緊急安置 不符《兒少權法》條件

根據社會局說法，早在台北市議員許淑華等人召開記者會之前，社工在七月底就發現女童的社區鄰里人際關係改變，原本共同照顧女童的乾爸媽與鄰長，可能無法繼續配合原本的安全計畫。社工也評估女童不適合繼續在家中生活，因此依照《兒少權法》第62條，展開一般安置程序。

所謂一般安置，與《兒少權法》第56條的緊急安置不同。緊急安置，指的是當兒少未受適當養育照顧、應就醫未就醫、遭遺棄虐待，被社工評估有立即危險，將個案緊急帶離家中的強制程序，不需經過監護人同意。緊急安置最多可持續七十二小時，後續可由法院裁定「繼續安置」，每次裁定可延長安置三個月；家長或監護人若不接受，可提出抗告。

相較之下，一般安置是當監護人無力照顧兒少（譬如入監服刑）時，與社政單位簽訂契約，委託政府將孩子進行安置。這種安置沒有司法強制力、必須取得監護人的安置同意書，監護人也可以隨時終止契約、結束安置。

回到這次的女童個案，即便社工評估女童有安置需求，但在七月底仍不符合緊急安置條件（沒有立即危險），因此走的是一般安置程序；社會局也在八月中取得母親的安置同意書。隨後8月26號議員召開記者會，社會局表示，擔心媒體高度關注、原本的社區環境無法維護女童身心安全，才改採緊急安置。

然而，社會局的說法，不論是一般大眾或專業社工都難以買單。

小季直言，以實務經驗來說，媒體曝光關注，根本不構成《兒少權法》第56條的緊急安置條件。反觀8月13號，在一般安置程序進行過程中，女童已經出現自傷行為，從身心狀況來看，明顯面臨更急迫的風險。若當時社會局評估不需緊急安置，為何在八月底議員召開記者會之後就可以？社會局啟動緊急安置的標準是什麼？這些疑問，從目前社會局的公開說法中都難以釐清。

安置與否 應考量「孩子在家是否安全」

小季總結，受性侵兒少保護個案是否安置，確實牽涉個案綜合評估，「不是一有性侵性猥褻，就一定安置；也不是孩子單方面說想被安置／不想安置就能決定，重點是能不能把危險因子移除、孩子在家安不安全？」

以本案來說，去年底社會局介入之後擬定安全計畫，讓女童生母停止從事性工作、禁止男客進入女童家中，確實能排除危險因子，也有乾爸媽、鄰長等人組成安全網絡、共同照顧，不見得有家外安置必要性。

然而，八個月當中，社工在密集訪視的同時，沒能避免女童心理狀況惡化、甚至在女童自傷之後沒有立即安置並提供諮商資源，讓孩子無法安全在家生活，也都是事實。在這齣悲劇之後，北市府仍必須正視專業社工指出的疑點，就兒少保護專業重新檢討、回應外界質疑，不能將事件視為政治攻擊而草草帶過。

本文授權自今周刊，原文見此。

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