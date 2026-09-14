一次搞懂勞保老年給付！50歲提早抱走206萬 專家解析：3種人適合65歲月月領

【文．周靖璞】

勞工保險、勞退自提是勞工準備退休金的兩大支柱。然而，全台高達六成勞工退職後勞保月領不到2萬元，勞退自提率亦僅有17.5%。退休規劃達人葉俊佑指出，若以一般退休族每月需要5萬元生活費計算，30年需要準備1800萬，但透過投資可大幅減半至930萬元。再加上勞保、勞退的妥善規劃，不僅享有保本節稅紅利，也能進一步算出退休安全水位，降低準備退休的焦慮感。

退休不必存1800萬

善用5%報酬率，月領5萬過30年

多數人在計算退休金時，常使用「年支出乘以25倍」法則計算，然而這往往忽略個人生活型態與金錢時間價值。葉俊佑分析，退休金準備額度取決三項核心變數：第一是生活品質，有些人不需負擔房貸，即使住在台北，一年50萬元也綽綽有餘，但也有高階主管預期夫妻退休後每年開銷200萬元，兩者資金需求相差四倍；第二是預期壽命，依勞動部統計，60歲退休勞工平均餘命約23年（約83歲），若家族具長壽基因，也許需規劃更長提領時間；第三則是退休後是否願意承擔風險，繼續維持投資理財能力。

葉俊佑指出，以一般退休族每月需5萬元生活費（年支出60萬元）為例，若退休後30年完全不投資、僅放定存，因定存利率被通膨侵蝕為實質「負利率」，確實必須準備高達1800萬元的死錢。然而，若將資金配置在長期回報率約7%至8%標的，例如：0050（元大台灣50）或 00878（國泰永續高股息），扣除2%的長期物價通膨後，以5%實質報酬率進行財務折現，整體準備金便可大幅減至930萬元。

6成勞工領不到2萬勞保

「3條件」判斷按月領或一次領

除個人投資外，可運用「勞工保險」當作退休金第一支支柱，方式包括：老年年金給付（月領）、一次請領老年給付與老年一次金給付。彼此在年資門檻、請領年齡與計算基礎上有明確差異。

資料來源：勞動部勞工保險局 因應個人退休金規劃策略不同，詳細請領規則可上勞保局官網查詢。

葉俊佑指出，目前勞保局統計顯示，高達八成勞工選擇月領年金，但平均請領金額僅約1.9萬元，超過60%退休勞工月領不到2萬元。葉俊佑以公式試算：即使以最高投保級距45,800元、投保滿30年計算（45,800元 × 30年 × 1.55%給付率），每月年金約為21,297元。現行法規規定年滿65歲方能全額請領，若提早至60歲提前請領，給付將被打八折，每月僅剩約1.7萬元。

面對究竟該「月領終身」還是「一次請領」，葉俊佑點出衡量關鍵分水嶺約在「80歲」。適合月領者通常具備三項特徵：對政府財政有信心、家族具長壽基因、且個人風險承受度極低。若退休後評估能活過80歲，累積領取年金總額便會超越一次請領上限。

相對而言，符合50歲以上、勞保年資滿25至30年者，一次請領最高可達45個月，若以最高投保薪資45,800元計算，一次請領可領約206萬元。對具備投資能力、懂得利用ETF滾動複利的投資人，提早將這筆資金投入資本市場創造更高報酬，不失為一種有效策略。葉俊佑提醒，針對自由接案者、攤商或無雇主勞工，強烈建議應加入性質相近的「職業工會」投保勞保，切勿貪圖便宜只繳「國民年金保險」，兩者在未來老年年金與職災保障差距懸殊。

勞退自提率僅17.5%

「保本＋節稅」兩大紅利

除了社會保險性質的勞保，屬個人專屬退休帳戶的「勞工退休金新制」（勞退），是勞工退休的第二層保障。雇主每月依法提撥實領工資6%，這筆專戶資金可跟著勞工轉換職涯帶走，年滿60歲即可請領。勞工可額外自提最高6%，全台截至2025年底自提率僅17.5%。

葉俊佑強調，勞退自提具備市場商品罕見的兩大核心優勢：

絕對保本機制：勞退專戶由政府提供兩年期定存利率保底收益，無論金融市場如何動盪，勞工提撥本金一毛都不會虧損。

實質稅賦優惠：個人自提金額可在當年度個人綜合所得總額中全數扣除。以月薪15萬元、每月自提9,000元為例，一年扣除額達10.8萬元，若以20%稅率級距計算，單人每年直接省下逾2萬元稅金，夫妻兩人合力自提10年便能合法節稅數十萬元。

此外，勞退基金近年在AI浪潮與全球資本市場成長帶動下績效亮眼，115年度上半年累積高達28%收益率。專戶累積本金越厚，分配到實質收益分紅也越高。將「提領限制」轉化為「強制儲蓄」，能有效避免衝動消費，建立起穩健紮實的退休金來源。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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