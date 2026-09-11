AI時代會出現更多「一人公司」？林之晨揭逆分工趨勢：想像力與品味是人類最重要資產

【文／朱偉銓】

自 2022 年創辦以來，吸引超過 30 國、上萬名全球 Web3 與前沿科技產業人士參與的「台北區塊鏈週（Taipei Blockchain Week, TBW）」，於 2026 年升級為「2026 FUTUREMODE 台灣未來祭」，於 9 月 4 日至 9 月 6 日在台北圓山花博爭艷館盛大登場。

從技術突破到生活賦能：重塑台灣跨域創新生態

FUTUREMODE總監賴雅寧表示，活動旨在連結台灣與全世界。隨著 AI、機器人與前沿技術突破，展會也必須升級，核心目標是協助台灣迎接下一代科技創新，並將技術結合生活與文化，讓參與者全方位體驗未來科技生活。

台北市政府副秘書長林士斌指出，台北市全力支持國內外產業與新創團隊參與，致力打造「創業家友善城市」，將與新創團隊攜手發揮台灣科技優勢走向國際。

台北內湖科技園區發展協會理事長歐淑芳則表示，內科擁有資訊、醫療與生技等多元企業，面對 AI 轉型極需與國際接軌，透過活動的國際合作與人才、技術媒合，能有效協助台灣新創對接國際資本與市場。

談到從專注 Web3 跨足 AI 與潮流文化的轉折，賴雅寧指出，Web3 專注底層鏈與金融創新，但若缺乏實體品牌消費場景與 AI 賦能，很難走入大眾生活；而 AI 爆發同樣需要區塊鏈去中心化架構解決信任問題，讓科技巨頭、新創團隊與年輕消費品牌在這裡跨界碰撞。

AI 時代的「逆分工」與人類的核心價值

開幕重頭戲由財團法人人工智慧科技基金會董事長詹婷怡，與台灣大哥大總經理林之晨展開精彩對談。

詹婷怡指出，AI 在未來十年將帶來巨大轉變，產業界必須及早培養關鍵競爭力。隨著技術演進，資安防護與 AI 的責任歸屬將成為重要課題；而在 AI 世代下，人類所具備的共感能力與人文關懷，才是無法被取代的核心價值。

林之晨則分析，AI 帶來了「逆分工」現象，讓單一人力就能完成多項決策，打造出極具價值的一人新創；若結合團隊協作與垂直整合，效益更將倍增。他強調，人類若比「晶體智慧」已無法超越 AI，現在更需要「流體智慧」，想像力與品味將是人類最重要的資產。

RWA 與前沿科技重塑金融與商業底層

除了技術與生態鏈接，論壇也深入探討了數位資產與實體資產代幣化風潮。

國泰證券數位資產部部長陳純懿表示，RWA（實體世界資產代幣化）已漸成金融機構的戰略議題，全球企業持有穩定幣與月交易量皆持續成長。企業投入 RWA 能活化非流動性資產並提升資金效率，如貝萊德發行以太坊美國國債基金、匯豐推出代幣化產品，皆證明可程式化的數位資產能有效降低成本，成為金融創新關鍵。

國泰證券數位資產部部長陳純懿與明富律所主持律師陳靜芳探討國際金融機構推動RWA 活化非流動資產效益。

OpenAI跨海加持，科技巨頭共築未來生態系

今年的論壇陣容，不僅延續 Google Cloud、AMD等科技巨頭支持，更迎接全球 AI 浪潮領航者 OpenAI 帶來獨家限定線上論壇。

OpenAI 亞太區應用 AI 與 Codex 負責人 Derrick Choi 以「AI Engineering with Codex」為題發表專題演講。他指出，AI 工程化正深刻重塑軟體開發。掌握 Codex 協作已是現代開發者的核心課題；透過人機高效協同，不僅能大幅提升寫碼與除錯效率，更能加速將創意轉化為成熟產品，引領自動化開發的新時代。

FUTUREMODE策展設計安品瑄分析，成功促成與國際巨頭合作，完全印證了國際大廠對台灣的重視程度，已正從傳統的「純硬體代工」轉向「AI 工程化與應用落地」，向國際夥伴展現了台灣擁有全球密度最高、反應最敏捷的軟硬體工程人才，並以「連結亞太區最具實力的 AI 開發者與生態系夥伴」為對話核心，最終順利拉近雙方合作距離。

OpenAI 亞太負責人 Derrick Choi 演講，剖析 Codex AI 工程化對新創之影響及綜效。

今年在花博爭艷館規劃專業論壇、技術黑客松與多元互動體驗區，參展者能體驗 F1 賽車模擬器、AI 調酒，並在美食與 DJ 音樂中交流。安品瑄強調，展場巧妙結合了專業科技內容與生活潮流元素，讓前沿技術化為直覺樂趣，許多商業合作往往在輕鬆氛圍中碰撞誕生。

FUTUREMODE策展行銷莊品萱期許 FUTUREMODE 成為長期資產，推動跨界交流常態化，不僅協助台灣傳統品牌導入 AI 與數位資產，更引導國際資金挹注在地團隊，孵化出結合 AI 與 Web3 的獨角獸企業。

本文授權自今周刊，原文見此。

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