中秋節好市多黑鑽卡優惠「烤肉必買清單」曝 兩個最大優勢：不怕買不到上等貨

【文／葛林整理】

2026年中秋節在9月25日星期五，烤肉、月餅與送禮需求升溫，量販通路迎來節慶採買旺季。不少家庭開始採購肉品、海鮮、烤肉用品和月餅禮盒，其中好市多(Costco)因商品多元、大包裝以及「一站式購足」特色，再度成為網友討論焦點。

近日一名網友在社群平台Threads分享，一大早被家人拉去好市多採買，理由是「黑鑽卡可以提早入場，趕到早上9點才不會人擠人」，原本一直不解爸媽，為何每年中秋節堅持到好市多補貨，直到今年才發現從肉品、海鮮、烤肉用具到月餅禮盒，幾乎都能一次買齊。貼文引來網友回應，分享各自的中秋採買清單。

有網友在社群平台分享，今年中秋到好市多採買，從肉品、海鮮、烤肉用品到月餅禮盒，幾乎都能一次全買齊。也好奇提出：「之前一直很不解為什麼每次中秋節，爸媽都固定要去Costco補貨？家裡附近買一買不是比較快？上次回家一大早被拉去一起採買，說現在黑鑽卡可提早要趕早上9點才不會人擠人，才發現好像真的要來Costco？」

「各種東西幾乎可一次買齊。包含瓦斯、木炭、各種肉。而且肉的品質也明顯比較好，如果要買禮盒這裡也蠻全的，從舊振南到美心、英記餅家都可以一次買到。實際走一趟，才知道為什麼他們那麼愛來？」

貼文曝光後，引來大批網友討論：「好市多有種魔力，進去前只買3樣，出來變成30樣...」不少人分享自己「烤肉必買清單」，也有人敲碗，希望11月的黑色購物節也能比照辦理可提早入場。

其中，不少網友對好市多肉品最有共鳴，有人直呼「Costco的肉真的比較好吃」。也有內行會員直接點名「大推無骨牛小排燒烤片！」、「牛小排不錯，油花適中不會太油」，還有人分享「嫩肩里肌自己切厚塊拿來烤串燒也很棒」。海鮮方面「冷凍去殼草蝦」、「天使紅蝦」也被點名，適合直接放上烤網，減少處理食材的時間。

中秋採買並不只是「買肉」，從生鮮食材、烹調用品都可一併準備。對需要一次採購多人份食材的家庭而言，「一次買齊」成為最吸引人的特色。集中採買可減少往返不同通路的時間成本。此外，月餅與伴手禮也是另一大熱門。顯示除了烤肉食材之外，節慶送禮，同時是量販通路中秋商機的重要一環。

值得注意地是，今年好市多另一項受到會員討論的服務「黑鑽會員提早入場」。好市多今年5/11公告，自5/25起比照美國Costco措施，黑鑽會員可於上午9時提早進入賣場。比一般營業時間提早1小時，金星會員及商業會員則維持上午10時入場，不過實際開放時間須依各分店現場公告為準。

對於中秋等節慶採買旺季而言，提早一小時入場不僅是「早買早回家」，可讓會員避開部分熱門時段人潮。尤其肉品、生鮮及熱門節慶商品具有即時採買需求，能提早進場挑選，使黑鑽卡會員的專屬權益，更有實際感受。隨著中秋節進入倒數，量販通路的節慶採買熱度可望持續升高。從網友分享的牛小排、海鮮、月餅等伴手禮，好市多「一站購足」的特色，讓中秋採買從單純比價，逐漸延伸到「省時間、少跑幾趟」的購物體驗。

本文授權自今周刊，原文見此。

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