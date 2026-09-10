iPhone史上漲最凶！首周預購成關鍵 13檔蘋果折疊機概念股

文‧陳唯泰

蘋果新機發表會即將登場，今年兩大看點是：新任執行長首度正式亮相，二是推出折疊機種。 新機銷售成績不但影響蘋果的獲利，也將牽動台股相關供應鏈後續表現。

9月全球消費電子產業的重要大事，就是台灣時間9月10日凌晨登場的蘋果新機秋季發表會。本次主題是「Surprise and Shine」。摩根士丹利證券稱這是近十年最重要的發表會，因為它包含兩件大事：新CEO特納斯（John Ternus）首次主持發表會，以及蘋果史上幅度最大的iPhone漲價。

本次發表會，預期將推出iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPhone 18 Fold（據了解公司內部稱iPhone Ultra），以及新一代的Apple Watch。不過，市場焦點大多放在首款折疊旗艦 iPhone 18 Fold上。

根據市場訊息，本次iPhone 18 Fold搭載台積電二奈米的A20 Pro處理器，記憶體規格為12GB，儲存容量從512GB到2T，價格從2399美元到3199美元。

守4成毛利率 高價賣得動？

折疊機展開後是7.8吋內螢幕、折疊後的外螢幕為5.4吋，新式液態金屬微折痕轉軸，展開厚度約4.5毫米，具有廣角加超廣角雙鏡頭，但無長焦鏡頭，且捨棄Face ID（臉部辨識）改採電源鍵Touch ID（指紋辨識），據了解，是為了守住四成的毛利率，因而對部分硬體規模做了取捨。

台股曾有「一顆蘋果救台股」的傳說，但隨著中國品牌崛起，蘋果在全球智慧型手機的市占掉不少。對於特納斯能否挽救頹勢，有人懷疑為了一定毛利率而拉高的售價，消費者到底買不買單？

根據摩根士丹利的預估，若iPhone 18 Fold在第四季出貨可達650萬支、單季可創造140億美元營收（占整體iPhone約16％），就可以算是成功。也有研調機構表示，折疊iPhone首周預購能否突破一百萬支，會是市場能否接受如此高定價的觀察指標。

在發表會之前的6、7月，蘋果股價就先漲一波，台廠相關供應鏈在8月也有不錯的表現，若預購成績好，預期第四季會有追加訂單的機會，供應鏈股價都有機會再拉一波。

鴻海搶組裝 臻鼎吃軟板商機

附表是本次蘋果秋季發表會相關供應鏈，其中和折疊機比較有關的廠商，較能反映預售成績好的利多，以下幾檔可留意。

市場傳出，鴻海（2317）已拿下iPhone 18 Fold的首批獨家組裝訂單，而且囊括iPhone 18 Pro與Pro Max約55％至60％的組裝訂單比重。如果今年的iPhone真能東山再起，鴻海自然不會寂寞。近一個月的機構報告預估今年最高每股稅後純益（EPS）是20元，目前本益比不到15倍。

折疊機因雙螢幕與鉸鏈開合結構，須採用大量耐彎折、抗疲勞的超薄多層FPC軟板與軟硬結合板。臻鼎－KY（4958）長期穩居蘋果各產品線高階軟板主力供應鏈，加上iPhone 18系列晶片與記憶體皆升級，高階HDI主板與高階IC載板出貨層數增加，帶動產品組合毛利率提升。近期各家法人報告預估今年最高EPS是16.2元。

新日興（3376）多年來一直是MacBook與AirPods精密軸承的核心供應商，本次折疊iPhone的全新液態金屬微折痕鉸鏈也由其研發，與鴻海合資掌握折疊軸承高比率訂單。由於折疊軸承毛利率遠優於傳統機構件，一旦出貨放量，將帶動其營收與EPS結構性跳升。近一個月各家法人預估今年最高EPS是7.5元。

iPhone 18 Pro/Pro Max在散熱方面首次打破石墨片傳統，全面導入超薄均熱板（VC）改善端側AI運算發熱，雙鴻（3324）為國內散熱雙雄之一，具備厚度低於○．三毫米的超薄VC沖壓與回焊技術，符合iPhone內部極端狹窄空間的散熱標準，可望直接受惠。近一個月各家法人報告預估今年最高EPS是58.5元。

玉晶光（3406）長期是iPhone高階超廣角鏡頭主要供應商，並持續擴大潛望式長焦鏡頭的出貨比重，隨iPhone 18 Pro Max鏡頭升級與機械式光圈結構導入，高精密塑膠與玻塑混合鏡片技術要求提升，推升高階鏡頭出貨單價。不過，市場更看重玉晶光在微型鏡頭、Vision Pro（Pancake）及未來AI智慧眼鏡／相機版AirPods的微型光學鏡頭領先量產經驗。近一個月各家法人報告預估今年最高EPS是38.3元。

表中還有不少如大立光（3008）這樣業績優異、股價一路爬升的個股，但本益比已相對偏高。以上這五檔，則還在相對合理範圍內，可趁回檔時分批介入。

（本文作者為證券分析師，現為仲英財富投資長）

本文授權自今周刊，原文見此。

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