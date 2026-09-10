半導體拚擴廠猛搶建廠工人 這職位平均年薪衝破172萬！百萬年薪職缺大公開

文‧黃靖文

104人力銀行週二(9/8)發布最新｢2026半導體人才報告書｣，指出2026年半導體業每月徵才人數為4.7萬人，年增幅達2成，顯見AI帶來的動能持續暢旺。 其中，AI時代讓演算法工程師薪資水漲船高，一口氣提高逾15.7%，年薪中位數已達141萬以上。

半導體業全面缺工 從研發外溢到營建、製圖

半導體業迎接AI浪潮，想要加速擴廠，卻找不到蓋廠工人。根據人力銀行數據，營建、製圖類的求供比高達12.5，也就是每個求職者，可以分得12.5個工作機會，人力供需嚴重失衡。

此前，台積電資深副總暨共同營運長侯永清就在SEMICON TAIWAN期間坦言，建廠擴產的瓶頸是｢建廠工人不足｣，不僅是在美國如此，台灣同樣有相同困境。目前，台積電在台灣已有13座廠正在興建。

半導體業人才供不應求…

數據指出，台灣半導體行業供需比失衡狀況持續。其中，生產製造、品管、環衛類的工作機會，已達到1萬4千多筆。技術員、研發相關職缺，也都有超過1萬筆職缺數。

若從求供比來觀察，除了營建製圖類大缺工，技術員、資訊軟體類、客服業務等職缺，求供比都超過4以上，也就是平均1名求職者，可以分到4到5個工作機會。

相較之下，台灣整體產業平均的求供比為2，雖同樣呈現缺工，不過與半導體業相比，則是小巫見大巫。

半導體高薪排行榜出爐！

《2026半導體業人才報告書》數據顯示，非主管職中，「類比IC設計工程師」年薪中位數高達172萬元，其次為「數位IC設計工程師」的159萬元，依舊顯示IC設計在半導體價值鏈中擁有極高的技術門檻。

此外，負責核心邏輯架構的「演算法工程師」為141萬元、「韌體工程師」136萬元，「專案經理」薪資中位數也能達131萬元，反映了隨著AI運算與智慧應用發展，市場對於軟硬體協調與專案推動專業人才的強勁需求。

圖／今周刊

若從薪資增幅來看，鍾文雄點出，AI與智慧應用蓬勃發展，相關經驗人才在市場上較為稀缺，人才競逐推升薪資漲幅。

其中，演算法工程師以年薪中位數整年增幅15.7%居冠。另，電子設備裝修工、精密儀器製造及修理，年薪中位數都有雙位數的成長。

圖／今周刊

全球半導體產值暴增100%

根據WSTS最新預估，全球半導體市場2026年可望衝1.65兆美元，年增率高達108%。工研院產科研究所產業分析師黃慧修指出，半導體業成長力道遠超預期，主要是記憶體、邏輯IC帶來的成長動能。

黃慧修指出，台灣扮演的角色是完整的生態系，從IC設計、晶圓代工、封測。過去，晶片開發著重單一技術突破，譬如先進製程微縮，或更好的CPU、GPU架構，如今走向｢系統協同創新｣，從先進封裝、整合先進設計、改善功耗等。

加速導入AI解燃眉之急 從研發走入設備、品管

另一個趨勢，則是半導體行業關於AI的工作機會同樣大增，今年相關職缺首度破萬，達到1萬765人，比去年7千餘人大幅增加。鍾文雄觀察，過去AI職缺集中在研發，不過現在已經延伸到製造、生產、設備、品管及供應鏈管理。

104人力銀行人才永續長鍾文雄進一步說明，譬如製程中使用的蝕刻液，過去靠人工監測溶液濃度，現在AI還可以協助提醒操作員；或是供應鏈的物料管理系統等，這些都是可能的應用場景。

過去，｢AI取代人力｣的擔憂，的確反應衝擊軟體相關行業。不過，隨各行各業開始有AI落地，反倒讓相關AI需求跟著提高，也開始吸納軟體相關人才。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

兆元企業董事退休當大樓管理員、高階主管去超市補貨：月賺2萬也甘願，晚年只求身體健康、不被工作追著跑

不只iPhone 17 pro下架…4舊款iPhone漲價「它調高1.1萬」！iPhone全系列20款最新報價、價差一表看

不要只看欣興南電景碩…PCB女王廖婉婷喊出「5檔黑馬股」！台股第二隻腳已過：第4季5萬點沒大問題

iPhone Duo日本買有便宜？美國價1999美元為何和台灣74900元價差上萬「原因曝光」！ 14國價格一次看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】