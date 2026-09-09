研華啟動82億擴張！橫跨全球三地…接班梯隊揭劉克振「未來5年路徑藍圖」

撰文‧隋昱嬋

疫情期間，研華曾被大客戶催促赴墨西哥設廠，卻在評估過後，決定將資源投注於需求最強的美國，以及鄰近台積電的日本福岡。化被動為主動的全球布局，成為它追求高速成長的籌碼。

工業電腦龍頭研華，正在規畫未來五年的全球事業版圖。

今年5月，研華董事長劉克振宣布啟動2026至2030年的全球擴張計畫，將同步擴建美國、日本、台灣三地的製造基地，合計投資超過82億元，金額明顯高於研華過去兩年平均約12億至15億元的資本支出，堪稱近10年來規模最大的擴產布局。

三大製造基地，各自肩負不同任務，美國加州塔斯汀（Tustin）新園區，將成為研華深入北美市場的支點，預計今年10月啟用；日本福岡直方市的新製造大樓預計2028年完工，未來將配置板卡、系統與組裝產線，兼具服務日本在地客戶與台灣產線備援角色。

最大一筆投資則留在台灣，斥資40億元的華亞製造中心最快明年落成，屆時產能將是現有林口廠的兩倍，是研華研發與製造能力的核心。

研華嵌入式事業群總經理張家豪，是策動這場橫跨三地、歷時5年藍圖的關鍵人物，他在8月底接受《今周刊》專訪，剖析研華如何因應全球製造業版圖變化，推進海外布局策略。

2007年加入研華的張家豪，曾一手建立嵌入式軟體中心團隊，目前在研華四大事業群中，營收規模居冠。他在2017年升任共治總經理，如今也已是研華接班梯隊「經營管理委員會」成員之一。

嵌入式事業群客戶主要集中網通、軍工、半導體設備等對供應鏈風險敏感的產業，張家豪對於研華海外據點的選址與決策，皆有深度參與。

營收高速成長 推動全球布局

研華去年營收年增18％，今年上半年更高達32％，是近10年來首見的高成長，劉克振在5月底的股東會上，豪氣宣布研華2030年營收要較2025年翻倍的目標。

張家豪也直言不諱地對《今周刊》表示，海外擴廠的目標是「追求更高速的成長。」

美國，在張家豪眼中，是現階段最有利於追求高速成長的市場。

其實，占研華營收近3成、去年達7億美元的美國，一直是研華最大單一市場，但公司原本設定2028年達成的10億美元營收目標，竟有機會提前在今年達陣，「這個成長速度，連我們自己都沒有預期。」張家豪坦言。

美國市場的最大動能，是半導體製造回流，帶動的設備需求。

張家豪指出，全球前10大半導體設備商，已有7、8成是研華客戶。研華智能系統事業群總經理暨營運長蔡淑妍今年8月更透露，半導體設備相關營收成長速度，遠超過公司上半年的整體營收成長率，全年貢獻上看新台幣百億元。

另一股新需求則來自AI。過去，研華賣給客戶的多半是一台台裝在設備裡的工業電腦，負責資料蒐集與控制，如今醫療、半導體等場域開始導入AI運算，讓客戶所需的產品，從單一電腦升級為多了運算功能的整套工業用邊緣伺服器。

「這種生意，傳統做伺服器的公司恐怕做不來。」張家豪直言，相較於戴爾、惠普、聯想以大量標準化商用伺服器為主的業者，研華擅長替不同產業場域做深度客製化整合，因此，能接住這波高毛利的新訂單。

隨著研華轉型，生產及服務的據點，也必須跟著改變。資策會MIC產業分析師楊智傑指出，IPC產品趨向高階、客製化，供應商勢必得更貼近當地市場，隨時服務、提供支援，這也使業者遠赴海外設點，成為產業新常態。」

高階客製 推升在地服務需求

「確實有愈來愈多客戶希望研華從產品開發初期就加入共同設計。」張家豪說，一旦設備出現問題，客戶也期待供應商在最短時間派工程師到場處理。新需求重新定義海外據點的角色，除了增加產能，更要把工程、製造與服務能力帶到市場前線。

研華原本位於北加州的北美生產基地，早在2020年就因既有客戶訂單持續成長，產能逐漸吃緊。當時研華一度評估在矽谷一帶就近擴產，但當地地價高得嚇人，促使公司把目光轉往南加州，鎖定塔斯汀一塊原為當地學校的土地。

由於校地處分受官方嚴格規範，期間又碰上疫情封城，研華自2020年開始與校方洽談購地事宜，卻直到2023年才正式簽約、動工。

「我們買這塊地的時候，絕對沒有看到半導體，也沒有看到AI，講難聽一點，是有點賭對了啦。」張家豪笑著說。誰也沒料到，園區逐漸成形之際迎來商機爆發，原本只是為既有客戶成長預留的產能，如今值得大手筆擴建。

坐落於洛杉磯與聖地牙哥之間，串聯橘郡（Orange County）、爾灣（Irvine）等科技與高階製造聚落的塔斯汀園區完工後，將成為研華深入北美市場的重要支點，目前也陸續有33個專案準備好移轉至此基地，今年以出貨六千萬美元為目標。

目前園區仍有一半土地閒置，公司也已開始評估下一階段擴建可能，最快2年內就會有具體方案。

另一個擴廠地日本，同樣也帶有幾分「意外卡位」色彩。

2018年，研華併購自動化設備商歐姆龍位於福岡直方的子公司，連同數棟超過半世紀的老舊廠房一併接手，當時單純希望活用手上的資產，作為供應鏈備援。

但隨著台積電赴熊本縣設廠，距離熊本僅100公里左右的直方廠，也從原本的「備援製造基地」，躍升為新半導體產業聚落的重要拼圖。這也讓研華決定再投入55億日圓新建製造大樓，期望當地成為研華深入日本半導體與高階製造市場的據點。

美國與日本擴廠，都是原有布局之外賭中的商機。但張家豪回憶，很多時候面對眼前看似合理的路，反倒不見得是正確解答，5年前的墨西哥設廠就是其中一個岔路口。

2021年，研華的美國最大客戶，連續三年在供應鏈KPI評核單上給研華零分，理由只有一個：缺乏中國、台灣之外的第三地備援產能。

由於客戶總部靠近美墨邊境，格外期待研華在車程僅1個多小時的墨西哥設廠，供應鏈副總還親自載著張家豪一路開往邊境，指著另一頭說：「就在對面，你猶豫什麼？」

「我都快被洗腦了！」張家豪笑說，「可是我們有堅持住。」

研華當時思考，自家客戶遍及全美，訂單少量多樣，最大客戶占營收比重不到1％，不應為了單一客戶需求，投資一座影響未來數10年的新廠。

平衡客戶需求與資源配置

最終研華沒有前進墨西哥，反倒於2023年宣布和馬來西亞當地電子製造服務商合作代工，快速掌握東南亞產能，同時也推進日本直方製造基地作為備援，成功保住該客戶。

如今回頭看，川普第二任上台後隨即對墨西哥加徵關稅，當初若是因客戶壓力倉促落子，恐怕得吞下另一輪成本衝擊。

這段經歷，像是研華海外布局的縮影，客戶的需求是決策的重要訊號，但研華仍希望掌握資源配置的主導權，在面對不同市場變化時，保有更多調整空間。

這種靈活應對的能力，在研華接下來的5年，依然格外重要。

今年3月劉克振宣布將於年底啟動「傳承計畫」，逐步卸下扛了42年的執行長職務，研華經營模式也將轉向由3位共治總經理與多位副總組成的「經營管理委員會」，共同承擔最高經營決策。

張家豪正是其中要角，當被問及是否有機會成為接班人選，他僅笑著說：「這個要問董事長啦！」但他也透露，劉克振近半年最投入的工作之一，正是重新梳理研華全球管理體系，「有時候他交代我，我就跟他一起處理海外的事情。」

過去40多年，研華從台灣出發，把工業電腦賣進全球；如今，隨著AI、半導體回流與地緣政治重組，研華開始把製造、工程與服務能力真正帶往全球。

劉克振已畫出未來5年的路徑，接下來的考題是，新的經營團隊能否有精準執行的能力，以及如炬的目光，能在既定計畫之外，「賭」中下一個機會。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1551期)

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