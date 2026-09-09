中國砸1.4兆挹注8家金融機構 能救恒大9.4兆天坑？謝金河示警：中國下個10年恐更辛苦

文．謝金河

中國正一步步走向日本陷阱！ 這幾天受矚目的新聞是中國財政部動用逾3000億人民幣(約新台幣1.4兆)的資金為8家金融機構注資，包括中國工商銀行增資1000億人民幣，財政部注資700億人民幣，農業銀行增資1600億人民幣，財政部出1300億，剩下由中國菸草公司承擔，中國人壽350億⋯⋯

這是繼2023年政府發行5200億人民幣債券為銀行體系注入流動性以來，第二次大規模注資行動。今天(9/7)在海外的新唐人打電話來問我的看法，我說效果不大！今天(9/7)工商銀行，建設銀行，中國人壽，民生銀行等42家銀行股價全面下跌。

最近恆大集團的許家印被判處無期徒刑，但他從銀行搬走的2兆人民幣(約新台幣9.4兆)債務，卻沒有人敢面對，銀行到底吃了多少呆帳？沒有人敢去掀，這使得銀行股股價長期受壓，全中國42家銀行股價淨值比沒有一家超過一，最慘的民生銀行因為借錢給許家印最多，股價淨值比只有0.22。

從2017年以來，中國的房地產泡沫經歷第一個十年，首當其衝的是消費，最近旺旺集團股價跌破3港元，快時尚的Shein在香港上市立刻跳水，股價連跌3天。這是房地產跌價後，大家對未來前景悲觀，寧可保留更多現金。

下一個10年，最難受的是通貨緊縮的折騰！日本在2001年後，壽險公司都撐不住，銀行倒一片，後來努力合併，改制金控。這個時候，貨幣不由自主地升值，日圓到2011年地震海嘯，日本快撐不下去，卻一路升值到75.35。

讓日本更難受的是日本利率跌到零，甚至10年期公債殖利率都跌到負0.27%。利率愈跌，幣值愈升，老百姓更不敢消費。這就是辜朝明先生說的資產負債表的修補。日本人利率再低也不敢借款，而且是拼命還錢！經過卅年，日本終於擺脫泡沫經濟。

2017年前後，美國要求人民幣升值，但中國抵死不從，很多經濟學家都認為中國不可重蹈日本泡沫經濟的覆轍！現在美國不逼人民幣升值，人民幣反而大幅升值。現在中國利率持續往下跌，利率下跌，貨幣升值，這是通貨緊縮期最難熬的時刻。

理論上，這個時候中國應更加開放，吸引全球資金來投資，但現在監管趨嚴，中國加大力度對企業加稅，罰款，內部人努力把錢掏到境外，中央監管愈來愈嚴格，造成錢往相反的方向流出。這些現象若沒有改變？中國的下一個10年會比前一個10年辛苦！

本文授權自今周刊，原文見此。

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