他是張忠謀心中總工程師！3位工研院新科院士 沒喝洋墨水如何撐起護國群山？

文．黃靖文

工研院周一(9/7)舉辦｢第15屆工研院院士授證典禮｣，新科院士分別是台積電執行副總暨共同營運長秦永沛、瑞昱半導體董事長邱順建、台北榮總陳威明，橫跨半導體製造、資通與醫療領域。 3位新科院士推動台灣產業升級、社會進步，因而獲得院士殊榮，更關鍵的是，他們學士、碩士都在「台灣攻讀」，職涯也全數奉獻台灣。

總統賴清德親自替3位新科院士授證，致詞時他提到，台灣這幾年經濟成長有目共睹，各國都在問「台灣何以變得這麼強」？賴清德指向台下眾院士與工研院員工說，這就是原因。台灣經濟並非一蹴可成，而是不斷累積成長才有如此成就。

賴清德表示，面對AI浪潮、淨零轉型，以及全球供應鏈重組的挑戰，台灣要看得更遠、走得更快；政府積極推動五大信賴產業，以及AI新時代建設，工研院都扮演關鍵角色。因此，他要求持續佈局各項前瞻技術協助。

工研院董事長吳政忠則表示，三名院士是台灣護國群山的造山者及生命靠山，尤其當AI崛起、地緣政治衝突與供應鏈重組之際，台灣正迎接重要發展契機。

台積電製程領先的關鍵人物 為何張忠謀稱他「總工程師」

回顧台積電如何在晶圓代工領域發光，並成為「護國神山」，秦永沛正是幕後關鍵｢造山者」。吳政忠點出，台積電能在世界造就奇蹟，關鍵不僅是從28奈米到2奈米的量產，同時還能維持世界最好的良率，幕後秦永沛院士與其帶領團隊功不可沒。

根據過去的訪問資料，同學眼中的秦永沛靦腆、內向，但在規劃事情時相當用心仔細，在台積電被稱為「秦公」的他，更被張忠謀稱為是台積電的「總工程師」。

秦永沛攻讀碩士時，開發製造場效電晶體(FET)，當時還是微米製程；如今，已帶領團隊邁入1奈米製程微縮，可說見證台灣整個半導體的前瞻技術的發展。

秦永沛：工研院是台灣科技業開路先鋒與人才搖籃

過去，職涯起點從工研院電子所出身的秦永沛致詞時表示，工研院一直是台灣科技產業開路先鋒，以及人才培育關鍵搖籃，回顧台灣半導體產業發展，可說是一項「台灣奇蹟」，在最關鍵的時刻灌溉台灣科技業。

秦永沛回顧，1982年他從成大電機研究所畢業，馬上加入工研院電子所，先後從事QA與R&D工作，打下了半導體製造生涯基礎。之後，1987年台積電成立，秦永沛成了早期員工之一，40多個年頭始終相信台灣半導體製造。

秦永沛特別感謝台積電創辦人張忠謀的遠見與前瞻事業，創立了晶圓代工這個改變世界的商業模式，並給予他職涯啟發與信任。同時，也感謝董事長魏哲家與前董事長劉德音的提攜。

瑞昱邱順建：致力打造能普及的平價IC

瑞昱董事長邱順建指出，瑞昱一直以研發創新為核心，推動高科技的普及化，持續在打造數位世界的神經系統，實現智慧聯網生活的願景。

邱順建指出，公司一年的IC出貨量已經達到25億顆，產品涵蓋了無線網路、Audio、視訊、車用、醫療AIoT與AI整合等等，每個人身邊應該都有瑞昱的IC在提供服務。

吳政忠則說明，邱順建帶領瑞昱從網路晶片公司，變成現在是全世界前十大的IC設計公司，非常不簡單，也代表台灣的技術深入到全世界數十億人的生活裡面。

台北榮總陳威明：善用台灣頂尖科技，造福病人

第三位獲得院士榮譽的則是台北榮總院長陳威明。吳政忠指出，他同時是台灣骨腫瘤的權威，替骨癌治療帶往全球創新的模式，讓病人得以重獲新生。

陳威明分享，他從醫38年，做了超過3萬次手術，他笑稱：「骨科醫師就像是醫界維修工，天天拿鐵鎚、電鑽、鋸子，把病人骨頭修好。」但他體悟，真正好的醫療，不只是把病人修好，更重要的是要讓病人過得更好。

因此，陳威明開始把臨床問題，轉變為新的科技、新的醫材，再把科技真正帶回病人身上。他認為，台灣有非常難得的優勢，有世界級的醫療團隊與人才，也有世界最頂尖的半導體、ICT、精密製造和科技能力。

陳威明也開玩笑稱，台北榮總和企業簽訂智慧醫療合作、設立研發中心，甚至會招人質疑「圖利廠商」，但他自信地說：「這是圖利台灣，希望更多企業加入，發展有價值的醫療科技。」

陳威明也自曝一個小插曲，那就是他的妻子同樣在醫界，更替他執刀白內障手術，助他能夠繼續看清未來步履，因此特別感謝她。這個故事也讓賴清德忍不住感到驚喜。

本文授權自今周刊，原文見此。

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