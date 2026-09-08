信驊、鴻勁、致茂…高價股爆發！大立光為何跌停？台達電也傳雜音 現在能買嗎？

【文．林韋伶】

台股周一（9/7）早盤展現強勁氣勢，高價股群體呈現爆發式增長，成為推升整體盤面熱度的重要火車頭，在開盤僅1個半小時的時間內，合計信驊（5274）、鴻勁（7769）、致茂（2360）、聯友金屬-創（7610）及金像電（2368）等5檔高價股便同步亮燈漲停，帶領台股衝破47000點，強勢表現成為今日盤面最吸睛族群之一。

然而，同為高價股，大立光（3008）與台達電（2308）表現相對弱勢。歐系外資瑞銀（UBS）出具最新報告指出，看好大立光（3008）在 CPO FAU 的發展，但考量市場對股價反映已超越早期階段的認證進度，加上競爭者眾多，從買進評級下調至賣出，目標價 5000 元。消息一出，讓大立光周一表現相對疲軟，一度觸及跌停價位。

此外，延續日前在盤中被傳出電容出包，近日法人對台達電（2308）的營運表現開始出現一些質疑的雜音。一方面，富邦投顧分析，原物料短缺可能對台達電短期出貨形成干擾；另一方面，康和投顧則提出18.4kW PSU 傳出零組件異常，引發市場對伺服器出貨時程的疑慮。

缺料干擾短線出貨 法人下修 3Q26 營收預估

針對營運數據，富邦投顧出具報告指出「原物料限制壓抑 3Q26 營收」，將台達電 3Q26 營收預估自 2140 億元下修至 2075 億元（季增 13.2%、年增 38%），低於市場共識的 2100 億元。下修主因在於 3Q26 原物料短缺問題持續，特別是電源 IC 短缺導致出貨量延遲，加上 7 月營收顯示交通、工業自動化及基礎建設等非 AI 業務持續疲弱。

不過，法人認為短線動能雖遭壓抑，但受惠於 nVidia Vera Rubin 110kW 電力機架量產及高壓直流（HVDC）首次出貨，預期 4Q26 營收將季增至 2300 億元。根據了解，實際訂單需求甚至更高，一旦原物料限制緩解，營收有望進一步上修，但原物料限制仍是後續需留意的潛在風險。

PSU 異常偏材料端 法人：關鍵在輝達是否重新分配份額

至於市場憂心的 18.4kW PSU 異常問題，康和投顧定調，現階段較適合定義為「供應商零組件／材料品質事件」，而非台達電自 PSU 架構或電源設計失效。康和投顧分析，主要問題出在大型鋁質電解電容漏電流異常，且是在工廠生產與測試階段發現，尚未交付 ODM 或正式上櫃，因此尚未直接影響終端建置排程，短期營運影響偏可控。

康和投顧強調，本次事件「短期影響以市場情緒面為主，對公司基本面實質衝擊仍有限」，且主要替代料來源已存在於合格或備援名單，只是後續「真正需要追蹤的是 NVIDIA 後續是否因此提高第二供應商比重、重新分配 PSU 份額」，以及其他供應商能否加速通過認證。

台股後市如何看？中長期多頭架構可望延續

對於台股後市的看法，安聯投信台股團隊表示，近期台股受市場對利率政策預期反覆調整影響，情緒面波動加大，指數呈現震盪格局。先前雖受利多消息帶動強勢反彈，但隨後因市場雜音干擾而回測短期均線；4日則在聯準會官員對通膨前景表達樂觀看法後，美債殖利率回落，帶動風險性資產表現回溫，市場信心同步改善。

盤面方面，安聯投信台股團隊指出，近期類股輪動快速，電子權值股仍是支撐大盤的重要力量；市場焦點則由部分先前修正較深的電子股，逐漸擴散至被動元件、散熱、PCB及相關設備等AI供應鏈族群，呈現多點同步走揚格局。

面對市場受消息面干擾而出現波動，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，從產業面觀察，AI晶片持續迭代升級，帶動ABF載板層數與面積需求明顯提升。然而供給成長速度仍不及需求增幅，使產業供需維持偏緊格局，並有助於價格表現，投資團隊持續看好相關族群的中長期發展機會。

蕭惠中進一步指出，就基本面而言，目前尚未因市場雜音而出現明顯轉折。根據產業調研，全球科技巨頭仍持續投入AI基礎建設與自研晶片開發，在AI需求擴張及產品規格升級帶動下，相關供應鏈訂單與營收動能維持強勁，受惠範圍可望進一步擴大，台股整體基本面仍偏向正向發展。

展望後市，蕭惠中認為，企業獲利仍是推動台股表現最重要的核心動能。受惠AI長期趨勢帶動，市場預期台股企業今、明年獲利仍將維持成長，即便短期受總體經濟與資金面因素干擾而出現震盪整理，中長期多頭架構仍具延續基礎。

本文授權自今周刊，原文見此。

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