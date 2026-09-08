美中角力站錯邊代價？印尼股匯重挫、南韓李在明民調腰斬...謝金河喊話台灣人：看不起自己大可離開

【文．鄭鴻達】

美中地緣政治角力壓力持續升高，與此同時，中國試圖拉攏東南亞多國。此外，被批評「親中」的南韓總統李在明，進來民調因「選錯邊站」，導致支持度持續創低。 財信傳媒集團董事長謝金河在周日（9/6）播出的節目《數字台灣》中，邀請知韓文化協會執行長朱立熙、淡江大學教授洪耀南對談國際情勢。 洪耀南談到，一帶一路對印尼控制力明顯增強，該國因此受債務拖累，股匯市重挫，馬來西亞、泰國也因政商結構，逐步依賴中國資源。他提到，印尼雅萬高鐵年年虧損，因此只能持續向中國借錢。 謝金河也提及，李在明因得罪美國總統川普，換來川普一句「不用了，謝謝」，美韓聯合軍演也生變，加上國內經濟動盪，民調支持度節節下滑，從當選時的46.5%一路探底至38.9%。 謝金河最後有感而發表示，台灣是全世界第22大經濟體、第四大股票市場。 他呼籲國人對自己國家要有信心並指出：「台灣是一個非常偉大的國家、不得了的國家，如果你看不起自己，你大可離開。」

印尼股匯重挫探底 親中一帶一路債留惡果

洪耀南指出，東南亞不能一概而論，海上的印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡，與陸地的泰國、緬甸、寮國、越南，受中國影響程度不同，但一帶一路的進入，讓中國對區域的控制力明顯增強。

他以印尼為例，雅萬高鐵每年虧損，只能持續向中國借錢。謝金河觀察，印尼近期股票大跌，印尼盾貶至1美元兌18000印尼盾，情況相當慘烈，加上稀土掌控在中國手中，印尼對中國的依賴只會加深。

洪耀南說，泰國、馬來西亞的中國高鐵近來也陸續通車，但同樣不被看好獲利，形成財政窟窿，讓兩國更需要中國持續挹注資源維繫，這兩個國家自然也希望中國能持續經營下去。

馬來西亞親中換算力中心 台灣意外受惠

謝金河提到，他日前走訪馬來西亞檳城、新山，檳城是馬國高科技與美國接軌的重要基地，AlphaGo創辦人陳福陽、輝達執行長黃仁勳皆出身馬來西亞。

他認為，若馬國選擇與美國連結，理應獲得豐厚回報，但馬國政治上卻選擇靠向中國，等於放棄了原本可能得到的戰略紅利。

洪耀南解釋，台灣外銷美國創新高，馬來西亞是東南亞成長主力，原因是中國為突破美國圍堵，大量在馬來西亞設置運算中心，並向台灣採購伺服器、晶片組裝。

他說，表面上馬國該與台灣更親近，實際上背後仍是中國，利用馬國廉價資源做境外運算。洪耀南也提到，更早之前馬國曾發生晶片透過走私轉口至中國的案例，如今更難擺脫依賴。

泰國、柬埔寨深陷灰色經濟 地方派系貪腐難脫鉤

謝金河觀察，東南亞多國領導人貪腐嚴重，中國只要送錢，這些國家大多會表態靠邊站，後座力也開始浮現。他舉例，過去許多台灣人到柬埔寨炒地皮，如今房地產賣不掉，情況相當慘。

洪耀南分析，柬埔寨、緬甸與部分泰國地區，如今深陷詐騙園區形成的灰色經濟，資金流集中在較自由的泰國，當地政治人物與詐騙保護傘互相掛鉤，難以切割。

洪耀南指出，泰國執政的泰自豪黨由30幾個地方家族派系結合而成，性質類似台灣的地方派系，選民對改革的期待已逐漸消退，這樣的結構若要拒絕改革，最終只能倒向中國。

太平洋友邦挺台遇阻 中國全面外交絞殺為何

謝金河提到，巴布亞紐幾內亞因不承認台灣，台灣已不再向該國採購液化天然氣；烏干達也拒絕核發簽證給持台灣護照者，太平洋島國會議在帛琉召開時，中國更唆使5個國家缺席抵制。

洪耀南引述中國社科院台研所學者朱衛東的說法「不統而統」，即不進行武力統一，但透過外交手段全面絞殺台灣的國際空間，讓台灣的迴旋餘地愈來愈小。

洪耀南分析，配合絞殺台灣外交的國家多屬南方國家，這些國家對美國幾乎沒有出口實力，但中國對其實施零關稅，使南方國家對中國依賴日深，逐漸形成美國為首的西方，與中國為首的南方兩大對抗陣營。

美中科技掛鉤經濟脫鉤 全球進入新冷戰

李在明民調續創新低 三字頭世代最反感

謝金河指出，李在明去年6月當選時支持度為46.5%，如今已下滑至38.9%創新低，反感度則從當初的49.51%一度回跌至48%，如今又攀升至58.7%。

朱立熙分析，南韓民眾對李在明的施政評價是「無能又傲慢」，前財團董事長柳時敏更痛批他「文人獨裁」，我行我素。他透露，李在明民調曾在一週內驟跌6.8%，從43.3%跌到36.5%。

其中30到39歲族群不支持率高達70.7%，首爾、京畿道等原本最支持他的首都圈，也同步跌落谷底，顯示李在明的核心支持者正在快速流失。

朱立熙也提到，李在明上任超過1年2個月，仍有一、二十個國家的南韓外交官尚未派任，駐台代表更遲至7月中旬才上任。他認為，李在明目前仍有兩三件刑事案件在身，總統任內雖暫停偵辦，一旦卸任恐怕難逃牢獄之災。

李在明得罪川普美韓生變 金正恩反能輕鬆游走三強

謝金河指出，南韓是台灣今年上半年最大貿易逆差來源國，逆差金額達306億美元，加上這次川普對李在明動怒，牽動美韓聯合軍演喊停，川普更放話南韓有3.9萬名美軍在協防。

朱立熙表示，李在明得知後緊張派出特使赴美解釋，卻換來川普一句「不用了，謝謝」，讓他直批李在明是「草包總統」，認為李先前僅擔任京畿道知事，缺乏國際事務歷練。

相較之下，朱立熙觀察，北韓領導人金正恩態度反而老神在在，還能遊走於中國、俄羅斯、美國三強之間左右逢源，南韓在美中角力下，反倒像是被冷落的棋子。

洪耀南分析，1980年代全球化時期，美國主張民主制度搭配自由市場，政治與經濟緊密結合；中國則將計畫經濟與市場經濟脫鉤並行，走出自己的一套路線。

他指出，如今世界進入新格局，政治與科技掛鉤，經濟則走向脫鉤，川普對日本、南韓、歐盟、加拿大課徵關稅即屬經濟脫鉤，但地緣政治上科技仍與政治綁在一起。

洪耀南指出，中國向南方國家輸出的是「威權加數位治理」的監控模式，去年天津會議上，尼泊爾總理一度大讚這套制度，返國後隨即加強網路管制，結果引發Z世代年輕人反彈。

洪耀南認為，這正是東南亞多國即便被美國課徵關稅，仍選擇在政治上倒向中國的原因，因為這套治理模式，對威權貪腐集團最為有利。

與中華民國斷交33年 學者籲南韓領導人重新認識台灣

談及台韓歷史情誼，朱立熙坦言，他覺得南韓官方、政府非常「非常對不起台灣」。他解釋，南韓外交部自1992年斷交後明文規定，市長級以上官員不得與台灣交流，這樣的限制延續至今，仍未鬆綁。

朱立熙期盼，南韓政治領導人能重新認識台灣，也跟得上該國民意的潮流。他解釋，既然南韓這麼多年輕人喜歡台灣，就不應再違背年輕人的民意，應讓台灣受到更多的重視。

謝金河：台灣是偉大國家 沒有本錢看輕自己

謝金河在節目尾聲，以日本首相高市早苗當選後，讓台灣驚艷為例，回應中國國民黨主席鄭麗文先前「台灣不是一個國家」的說法。他呼籲，台灣若不是國家，只會有中國指派的特首，不會有總統、立委選舉，說此番話的人「到底是選什麼？」

謝金河也向台灣民眾喊話，「台灣是一個非常偉大的國家、不得了的國家」。他說，台灣是全世界第22大的經濟體、世界第四大股票市場，今（2026）年更可能成為世界第五大的出口大國。

謝金河表示「這是台灣最美好的時代」，如反觀南韓這一頁歷史、了解東南亞近年的乍起乍跌，盼台灣人要對自己有信心，「如果你看不起自己，你大可離開」。他也向鄭麗文喊話表示，如果說台灣「不是國家」，「希望下次總統選舉你不要參加」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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