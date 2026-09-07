欣興股價跌掉3成還失去什麼？謝金河：家登董座狠批這句話 呼應張忠謀當年3個字

【文．謝金河】

台灣最不能失去的是信任元素！欣興(3037)遭到檢調搜索約談，涉及洗產地的問題，公司股價從1230元，最低跌至873元，這家績優的ABF載板廠失去的除了是股價下跌，股東損失，衝擊最大的是公司治理形象，及市場對這家公司的信賴。

這個事件發生的第一時間，家登董事長邱銘乾接受媒體訪問時表示，今天你能賺大錢是因為西方信任你，還洗產地，吃飽沒事幹！邱銘乾說：台灣能在全球供應鏈站穩腳步，並且賺大錢，靠的是西方長年累積的信任， 廠商絕不能做出讓客戶認為會被出賣的事，若台廠玩掉信任，傷害的絕對不會只是一家的事！

邱銘乾站出來，且毫不留情面批評業界人士，我對他的尊敬增加好幾分。這也讓我想到在2019年台積電還沒有成為神山的時候，有一次中醫大蔡長海請張忠謀先生伉儷在台中市金悅軒用餐，我直白請教張創辦人台積電成功的元素是什麼？張先生慢條斯理說出：Trust！Trust！Trust！這個事我一直牢記在心中。今天邱銘乾董事長這一席話可以直接呼應張創辦人。

邱銘乾說的西方信任，指的是美國！如果台灣失去美國信任，今天台灣絕對不會有今日的好景。今天媒體報導台灣對美國7月的順差高達207億美元，其實今年前7月台灣對美國出口1556.52億美元，進口只有341.9億美元，台灣前7月對美國的貿易順差高達1224.62億美元，台灣是美國的大逆差國。

過去台灣出口最大市場在中國，最高占比43.9%，現在降到24%，對美國的占比從11.7%上升到31.8%。最大的助力來自AI，台灣成為美國最重要的Ai供應鏈夥伴，這個時候信賴元素格外重要。

在美中角力深化下，美國對中國愈來愈堅壁清野，台灣的廠商不能玩兩面手法，一方面和美國做生意，另一方面又把違禁產品出口到中國，或是把中國製造產品貼上台灣標籖再賣到美國。

這些年很多印刷電路板大廠生產基地都在中國，像楠梓電把產能全部移到滬電股份，臻鼎有鵬鼎，定穎有超穎，欣興在昆山，蘇州，黃石有十幾個生產基地。台廠如何規範產能，避免洗產地，這是重要課題！

本文授權自今周刊，原文見此。

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