Google、亞馬遜、微軟...科技巨頭財報「兩樣情」美股專家：分散風險這樣配

【文．周靖璞】

美股半年財報落幕，科技巨頭繳出亮眼成績單，市場情緒卻出現戲劇性分歧。Google母公司Alphabet（GOOG）明明獲利大幅成長，盤後股價卻遇挫，亞馬遜（AMZN）與微軟（MSFT）則受市場正面回饋，使不少投資人陷入迷惘。美股投資專家施雅棠指出，短線股價漲跌充滿隨機性，預測當日漲跌好比「買樂透」，應從企業資本支出與現金流變化中，看清AI產業從硬體軍備競賽走向軟體實體落地的長線趨勢。

看財報等於看故事

短期投機、長線看趨勢

美股半年報陸續出爐，數據顯示科技類股獲利年增率高達七成以上，部分科技巨頭財報和市場反應卻形成「兩樣情」。以 Alphabet（GOOG）為例，即便雲端業務收入年增逾八成、廣告業務穩健成長，財報公布後股價卻一度重挫6%；反觀亞馬遜（AMZN）與微軟（MSFT）在財報公布後分別上漲9%及15%。

施雅棠表示，短期股價是市場情緒、資金籌碼與預期心理交織產物。「當天股價大跌，市場總會從財報中挑骨頭找理由，但往往過幾天股價就強勁反彈，證明短期理由根本站不住腳。」施雅棠認為，用財報去賭隔天股價漲跌，本質就像買樂透，投資人無法控制隔天市場情緒，但能掌握企業未來三至五年的競爭優勢。

「投資本質，是看企業能否說出一個具實踐力的成長故事。」

施雅棠分析，市場對 Google 的擔憂，源於近年在Claude、ChatGPT陸續推出更高階語言模型，Google 卻在推出Gemini 3 Pro後似乎進展緩慢；同時也有不少高階主管被挖角新聞傳出，讓投資人對其產生信心動搖。施雅棠認為，拉長格局來看，Google 與微軟、亞馬遜三者合計囊括全球近九成雲端運算市場。無論下游由哪一家新創模型勝出，底層都必須向雲端巨頭租賃龐大算力。這種如同「收過路費」的商業護城河，正是評估科技巨頭時不可忽視的底層邏輯。

資本支出與現金流博弈

緊盯「兩大財務指標」，提防永動機泡沫破裂

另一個投資人對AI趨勢轉趨保守看法，是科技巨頭不斷擴大 AI 伺服器與資料中心建設，市場開始擔憂龐大資本支出，是否會引發類似千禧年網路泡沫危機。特別是晶片霸主輝達（NVDA）透過投資新創、新創再回購晶片的運作模式，被部分市場人士形容為「資金永動機」，一旦其中一環失衡，將造成泡沫破裂骨牌效應。

施雅棠指出，任何科技泡沫醞釀過程中，這類資金循環與槓桿擴張都是必然現象。「關鍵在於拿到資金與晶片的公司，未來能否真正創造實質獲利。」他進一步說明，輝達在2020年推出的H100晶片，市場上至今依然使用量吃緊，顯示實質算力需求尚未見頂。

投資人該如何掌握投資科技股風險節奏，施雅棠提出了上下游切分的「兩大關鍵指標」：

硬體與供應鏈族群：緊盯「資本支出增速」。一旦各大科技巨頭釋出縮減資本支出訊號，相關半導體與伺服器硬體設備廠的訂單動能將首當其衝。

軟體與應用端巨頭：觀察「自由現金流與負債比率」。巨頭砸錢研發導致自由現金流短期轉負是必經過程，但若營運現金流無法跟上，導致負債比率大幅攀升突破50%臨界點，在高利率環境下將帶來沉重利息負擔。目前各大巨頭自由現金流普遍落在20%-30%之間。

他表示，若科技巨頭在適度調節資本支出後，帶動自由現金流快速回收，對企業本身反而是財務結構轉佳的正向訊號。投資人應建立「供應鏈吃飽」與「平台端回收」的輪動思維，切忌盲目追高。

AI 競賽進入下半場

軟體應用落地成輪動焦點

回顧這波 AI 浪潮，施雅棠認為市場目前僅走完「上半場」對話模型建構階段。接下來觀察重點轉向兩大主軸：一是能自主執行複雜任務的「AI Agent（智慧代理）」爆發；二是結合人形機器人與自動駕駛的「實體 AI（Physical AI）」。包括特斯拉（TSLA）在自駕與機器人領域的推進，亞馬遜藉由物流機器人大幅降低營運成本，都代表 AI 正逐步從虛擬運算滲透到實體商業場景。

在美股 ETF 觀察上，代表軟體類股的 iShares 擴展科技軟體類股 ETF（IGV），與代表半導體硬體的費城半導體指數（SOXX），往往呈現翹翹板走勢。隨硬體建置逐步到位，軟體應用與落地變現將是推動下一波行情的核心動力。此外，隨算力需求暴增，未來全球電力與電網基礎建設的龐大缺口，也讓能源與電力設備族群成為長線受惠的潛力焦點。

談及整體資產配置，施雅棠提醒，雖然科技股具備強大成長動能與資金效率，但投資組合不宜過度單一化。適度配置具備定價權與穩定現金流的非科技龍頭，例如掌握全球支付過路費的 Visa（V），不僅能受惠於剛性需求持續創新高，更能在科技板塊大幅回檔時，發揮分散風險與平滑資產波動的關鍵效果。

施雅棠個人資產採三層配置法，配置哪些非科技類股？比重如何安排？歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》聽更多。https://lihi1.me/3B8V5

本文授權自今周刊，原文見此。

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