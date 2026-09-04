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這種水千萬不要喝！他喝完上吐下瀉、急性腎損傷 醫示警3大危險因子：菌量徹底炸裂

聯合新聞網／ 今周刊
示意圖/ingimage
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喝過的瓶裝水，切記不要放隔夜。腎臟科醫師洪永祥分享，一名50多歲男子喝下放在車內2天、已經喝過的瓶裝水後，出現上吐下瀉、發燒情形，送醫後不只脫水，甚至出現急性腎損傷。

根據研究顯示，開瓶對嘴飲用後的瓶裝水，在室溫下放置24小時，水中異養菌數可能大幅增加；若是夏天，細菌繁殖速度更會進一步加快。

腎臟科醫師洪永祥在臉書粉專分享，一名50多歲、患有糖尿病及慢性腎衰竭的男子，某天突然嚴重上吐下瀉並發燒，緊急送醫後診斷為急性細菌性腸胃炎，白血球偏高，且已出現脫水及急性腎損傷。

洪永祥指出，男子表示，近期並未吃生冷或隔夜食物，進一步詢問後發現，他早上開車時口渴，看到車內置杯架上還有一瓶兩天前出遊時喝剩的瓶裝水，便直接拿起來喝完。

洪永祥研判，這瓶曾經開封且接觸口唇、又長時間放置車內的水正是元凶，因其含有大量病原菌。

細菌爆發3要素

洪永祥解釋，人體口腔本來就存在大量細菌，直接對嘴喝水時，口腔細菌與食物殘渣可能隨著唾液進入瓶中。

研究發現，喝過的瓶裝水在室溫環境下放置24小時，水中的異養菌數就會呈現指數級暴增，菌落總數甚至直接翻飆數萬倍，若再遇上夏日車廂內高達40度到60度的高溫，細菌分裂速度會加快數倍，菌量徹底炸裂。

洪永祥提醒，急性腸胃炎造成的劇烈嘔吐、腹瀉，可能導致身體大量流失水分，使有效血容量下降，血液無法正常注入腎臟，造成腎臟缺血缺氧，誘發急性腎損傷，過量的細菌毒素需經由腎臟過濾，直接加重腎臟負擔，對腎功能較弱的人更是一種致命打擊。

洪永祥提醒，碰過口唇、在車上放過夜的瓶裝水，務必直接倒掉。飲用瓶裝水建議倒出來喝，減少口腔細菌與瓶口接觸，開過的瓶裝水也別長時間放在車上，因為高溫車廂就是細菌溫床。

隔夜水千萬不要喝

營養師宋明樺和「無毒教母」譚敦慈曾提醒民眾，無論是塑膠容器、寶特瓶裝或是杯水，都有塑膠微粒的風險，或是容器二次汙染的問題，所以喝水最好還是自己帶環保杯比較乾淨。

而且還要謹記「今日水今日畢」原則，水如果打開喝過，其實就會長細菌，隔夜水千萬不要喝。

宋明樺指出，保溫杯盡量不要裝有營養的物品，因為杯子只要碰到口水，就已經有細菌，尤其牛奶豆漿營養價值高，飲料溫度又高，都是細菌喜歡的環境，若放太久保溫杯就相當於「細菌培養皿」。

譚敦慈強調，保溫杯一定要「天天洗」，就算只是拿來單純喝水，也要刷一下，不能只是用清水沖過去而已，否則會很可怕。

且杯蓋所有塑膠條都要清洗，洗完也一定要瀝乾晾乾，否則馬上蓋起來，裡頭潮濕又會孳生細菌。

本文授權自今周刊，原文見此

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