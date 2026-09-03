三鶯線、萬大線通車 能複製機捷沿線暴漲神話？ 專家剖析2條件挑出保值宅！

文‧周靖璞

長期以來，「跟著捷運買房」被不少購屋族與投資人奉為不敗定律。隨著捷運三鶯線、萬大中和樹林線及信義線東延段陸續推進，捷運通車是否還能複製過去的暴漲神話？看過上萬間房屋的房產專家顏博志（阿北）指出，當前房市環境已不可同日而語，三鶯線部分捷運站點受限於地形限制、既有建物老舊或缺乏產業自體循環能力，難以複製機場捷運帶動林口、青埔房價的故事。而汐止區則面臨宜蘭高鐵路網的競爭壓力，目前房價凹陷區的優勢恐不復見。

站點先天體質定生死

三鶯線、信義東延段難重演機捷暴漲

新北捷運三鶯線已於今(2026)年6月30日正式通車，回顧2017年機場捷運開通後陸續帶動新北產業園區、林口（A9）與桃園青埔的房價漲勢，許多購屋族期待新北捷運三鶯線也能如法炮製。不過顏博志分析，三鶯線要出現類似機捷的「大爆發」機率極低，主因在於路線先天的地形與聚落限制。三鶯線部分路段行經山區與偏遠邊陲，例如媽祖田、長壽山、橫溪等站周邊多屬山區或特定公墓設施，缺乏腹地與大規模住宅開發潛力。就實際通勤效率而言，部分站點民眾搭乘台鐵至台北車站的速度，甚至快過捷運轉乘板南線。

三鶯線主要觀察亮點集中於少數具備產業或重劃機能的樞紐：

頂埔站（LB01）：作為土城與頂埔科技園區的核心轉乘點，受惠於鴻海等產業聚落，房價已站上8字頭的高檔水準。

三峽北大特區周邊：生活機能完善、文教氣息濃厚，支撐其穩健身價。

鶯桃福德站（LB12）：緊鄰鳳鳴重劃區與福德一路交流道，車流龐大且未來預計延伸銜接桃園八德，成為三鶯線最具發展動能與推案量的站點之一。

至於工程難度極高、預計僅新增一站的信義線東延段（廣慈／奉天宮站），顏博志認為其對周邊房價的拉抬效果同樣有限。福德街一帶多為傳統市場與屋齡偏高的老公寓，新案極為稀缺，除非未來周邊啟動大規模都市更新，或捷運路線進一步向南港、汐止延伸，否則在純住宅老舊聚落中，捷運開通多屬「生活機能補強」，難以直接引爆價格飆漲。投資人評估捷運宅時，應回歸腹地開發彈性與自體產業結構，而非盲目追逐通車利多。

宜蘭高鐵牽動雙北外溢效應

萬大線看都更、汐止高房價面臨挑戰

在台北市與新北市其他路網方面，施工中的萬大中和線（第一期）整體計畫進度已突破 85%，預計2027年底完工，起自中正紀念堂站、終至中和莒光站。顏博志指出，萬大線沿線如植物園、加蚋站（南機場夜市一帶）多屬成熟發展的老舊街區，需仰賴公辦都更推動才有重塑價格的空間；而永平國小站、中和站等傳統熱區，房價早已反映既有生活機能，捷運通車頂多錦上添花，難有跳躍式增長。

另外，長年受惠於「南港第一圈」外溢買盤的汐止，過去因房價相較南港（單價100萬至150萬以上）具備接近五折優勢，吸引大量內科、南港軟體園區通勤族置產，推升當地新案衝上7至8字頭，看似是房價發展潛力區。不過顏博志提出反直覺觀點：一旦宜蘭高鐵正式定案並完工通車，從宜蘭搭乘高鐵直達南港僅需約20分鐘，時間甚至短於汐止塞車通勤。屆時宜蘭新成屋房價若落在3至4字頭，將以極大價差吸納台北外溢買盤，汐止原有的價格凹陷優勢將被大幅稀釋，追價力道恐受考驗。

重劃區退潮與建商分化

投資客退場後的真實「讓利」本質

隨著央行選擇性信用管制及房市政策收緊，建商推案態度已從樂觀轉為保守，市場推案總量逐步收斂。顏博志觀察，在當前市場氛圍下，不同建商與區段的銷售表現呈現嚴重兩極化：

具品牌力與精華地段建商：如大陸建設、國泰建設、潤泰等具備品質口碑的建商，或桃園在地特定實力品牌，即便處於逆風環境，依然能維持極高去化率與堅挺價格。

外圍量大重劃區：缺乏自體產業與生活機能支撐的蛋白、蛋殼區，建案銷售率跌破10%、甚至出現百戶僅賣出不到5戶的現象。

針對部分重劃區建案宣稱「讓利促銷」，顏博志提醒消費者切勿被字面廣告迷惑。真正的讓利僅存在於精華蛋黃區；反觀外圍量大重劃區，過去全靠投資客籌碼支撐，當投機買盤隨政策退場，自住客又難以接受偏遠生活機能時，建商即使小幅讓利也難以喚起買氣。買房不應再抱持「有捷運就買、有讓利就搶」的單一思維，唯有具備自體人口聚集能力、產業動能與成熟配套的區域，才能在房市冷風中保有實質抗跌力。

顏博志認為未來萬大線第二期相比第一期更具備區域翻轉的想像空間，哪些路線周邊預估將帶來結構性轉變，有值得置產的潛力？歡迎收聽本集的《毛利小姐變有錢》聽更多。

本文授權自今周刊，原文見此。

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