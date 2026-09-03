戴口罩睡覺好嗎？確診流感、新冠怕傳染家人「半夜常悶醒」醫：防護力大打折扣

文‧邱鈺庭 整理

正值流感、新冠疫情期間，胸腔暨重症醫師黃軒觀察，許多病人到門診看病都會戴著口罩睡覺，他分享在門診遇見的案例，一名確診流感的爸爸詢問，因為害怕病毒傳染給太太和孩子，這幾天連睡覺都戴著口罩。半夜常常悶醒，擔心這樣會不會導致缺氧或二氧化碳中毒。 對此，黃軒解答，戴口罩入睡不至於造成缺氧或二氧化碳中毒，但要注意的是，感染者清醒時，戴口罩可有效防疫；感染者未清醒時，也就是入睡後，難免翻身造成口罩移位漏氣，整夜呼出的水氣與汗水會弄濕口罩內層，使得熔噴布受潮，防護效果大打折扣。 那要怎麼做才最安全呢？黃軒說，比起硬撐著戴一整晚，以下防護措施更為關鍵，包括優先分房睡、加強空氣對流、高風險族群隔離。他也提醒，未滿2歲的嬰幼兒、無法自行取下口罩者（如行動不便或失能長者），意識不清、嘔吐或有嗆咳風險者，以及已出現明顯喘促、胸悶或血氧下降者千萬不要戴口罩睡覺。

得流感、確診新冠、或是感冒了怕傳染給家人嗎？醫師黃軒在臉書《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》提及，在門診看到很多染病的患者，都會自主戴口罩睡覺，甚至有位病患曾問他，「黃醫師，我怕傳染給太太和孩子，這幾天連睡覺都戴著口罩。半夜常常悶醒，這樣會不會缺氧或二氧化碳中毒？」這位患者說，他不是不怕難受，而是更怕一覺醒來，全家都被自己傳染。

感染流感或新冠，可以戴口罩睡覺嗎？

黃軒指出，感染者清醒時正確佩戴貼合口罩，可攔截部分呼吸、說話、咳嗽產生的飛沫與氣溶膠，作為「源頭控制」，因此理論上能減少病毒散出。

不過，若是感染者入睡後，難免翻身造成口罩移位漏氣，且整夜呼出的水氣與汗水會弄濕口罩內層。一旦熔噴布受潮，原本用來抓取病原體的「靜電吸附力」就會大幅瓦解，防護效果大打折扣。

為何不能戴口罩睡覺？靜電吸附層失效、漏氣效應一次搞懂

黃軒說明，醫療口罩的核心防護主要依賴中間層（熔噴布）的「靜電吸附」來攔截微小病毒與氣膠。當整夜呼出的水氣和汗水滲透口罩時，水氣會破壞靜電吸附效果，使過濾效率顯著衰退。

黃軒進一步說明，半夜翻身導致口罩邊緣翹起、壓折或鬆脫後，呼吸時氣流會自然選擇「阻力最小」的縫隙進出，讓帶有病原體的飛沫直接從面部縫隙逸散或吸入，失去阻隔意義。

怎麼做才安全？

黃軒表示，除非整夜不入睡，保持清醒和正確的的戴好口罩，否則只要一入睡，口罩防疫功能將大幅下降。因此，比起硬撐著戴一整晚，以下防護措施更為關鍵：

1. 優先分房睡：拉開物理距離，你去沙發睡覺，你去隔壁睡覺，是最有效的防線。

2. 加強空氣對流：開窗保持通風，或開啟空氣清淨機

3. 高風險族群隔離：避免與長者、嬰幼兒或免疫低下者共處一室。

4類人絕對不能戴口罩睡覺

此外，黃軒示警，以下族群不宜戴口罩入睡：

1. 未滿 2 歲的嬰幼兒（呼吸道較小且無自救能力，極易窒息）

2. 無法自行取下口罩者（如行動不便或失能長者）

3. 意識不清、嘔吐或有嗆咳風險者

4. 已出現明顯喘促、胸悶或血氧下降者

黃軒提醒，若已感到呼吸困難，解決方式絕對不是換一個「更透氣的口罩」，而是立刻移除口鼻阻礙物、評估生命徵象，並儘速就醫。

戴口罩睡覺會缺氧或二氧化碳中毒嗎？

黃軒表示，對大多數健康成人而言，戴口罩睡覺通常不至於造成缺氧或二氧化碳中毒；但睡著後口罩容易因翻身而移位、漏氣，也可能被呼氣與汗水弄濕，使防護效果下降。

黃軒再次提醒，感染流感或新冠時，務必記得清醒時，把口罩戴好；睡覺時，把距離拉好。若條件允許，最好分房休息，同時維持室內通風，並避免與長者、嬰幼兒及免疫力較弱者共處一室。

若因環境限制不得不與家人同房，口罩只能作為額外防線，不能取代保持距離與通風等措施。

因此，不必為了保護家人而勉強整晚戴著口罩睡到不舒服。真正有效的防疫關鍵，是降低病毒接觸的機會，而不是依賴一片已經潮濕或移位的口罩。

本文授權自今周刊，原文見此。

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