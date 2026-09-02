曾壓力大到罹投球失憶症 落選國手收星宇空服員錄取單…張甄芸返投手丘、搶世界盃決賽

撰文‧曹悅華

國小階段的張甄芸，看著學弟戴培峰打球，兩眼放光，請媽媽幫她買了人生第一副手套。如今那個小女孩長大了，就算曾與國手資格擦肩而過，也不會自我懷疑，能繼續勇敢投球。

棒球的設計，就是為了讓你心碎。」這是美國職棒大聯盟（MLB）前主席吉亞瑪提（A. Bartlett Giamatti）的一句名言，也像是張甄芸棒球生涯的寫照。

2024年，還在就讀成功大學體育健康與休閒研究所的她，為了躋身世界盃女子棒球決賽國家隊，不惜申請休學，將一整年的青春都花費在球場上，早上練投、下午打擊、晚上做重訓，趕在選拔賽前，將狀態調整至巔峰。

打擊率近八成 卻未能入列國手名單

那場賽會，張甄芸的打擊率逼近八成，一舉拿下打擊獎，更在投手丘上飆出此生極速的115公里速球。但國手名單出爐那天，她反覆看了好幾遍，卻始終沒找到自己的名字。

「這是我人生最心痛的一次。」張甄芸接受《今周刊》專訪時情緒激動地回憶，得知落選當下，她甚至不敢走出房間面對教練與隊友；事後更有一個月以淚洗面，還狠下心將球具全數出清，「我不願再看到任何與棒球相關的物品，也不要為了當球員去努力。」

但棒球對她來說，就像是個互相折磨，卻又無法狠下心割捨的情人。情緒平靜後，她終究重新踏上球場，繼續擁抱這項曾令她多次受傷的運動。

張甄芸自己也沒想到，兩年後的8月27日，她能以國手身分，代表台灣爭奪世界盃女子棒球決賽資格。在決定能否晉級的最後一場關鍵賽事，她更登板主投兩局，未讓打者踏上壘包，協助台灣以15比0完封英國，取得決賽門票。

「幸好沒有保送或被打出安打，否則可能會被說實力不好，怎麼能被選進國家隊。」這一次，張甄芸放鬆地笑著回憶。

令她狂悲狂喜的棒球，其實原本不在張甄芸的人生規畫內。

約莫國小三、四年級時，就讀台中市忠孝國小的張甄芸，常旁觀棒球校隊練習，特別崇拜小她一屆、現為中華職棒富邦悍將主力捕手的戴培峰，所以央求媽媽為她買一副手套，如願以償後，就時常一個人對著牆壁練投接，但從沒幻想過自己能打進國際賽事。

非體育科班出身 登場黑豹旗被痛宰

國中畢業前從未受過正規訓練的她，就讀明道高中二年級時，偶然在操場與同學傳接球時，被棒球隊教練黃俊嘉看見，並詢問她願不願意加入球隊。張甄芸二話不說就點頭答應，「終於有人跟我一起丟球！」後來，她也成為明道中學首位參加黑豹旗全國高中棒球大賽的女選手。

原本練內野的她，有一場比賽因為隊上男投手遲到，被臨時叫上場投球，而且意外地表現不差，而被教練賦予投手身分。但現實很快給她一記重擊，她在黑豹旗賽事中，對上傳統強權西苑高中，僅投了0.2局即失掉12分。當時對方的王牌投手，就是中職樂天桃猿的終結者陳柏豪。

「那時幾乎沒有女生在打棒球，她明明身高超過170公分，卻有著極佳的協調性，還可以像有力量的男生一樣投球，我真的很意外。」陳柏豪回想起對張甄芸的印象，「就是很酷。」

雖然被對手痛宰，但台中向日葵棒球隊教練顏良吉因此注意到這個小女生，邀她加入球隊。儘管張甄芸剛入隊時，經常坐板凳，但只要有空，她就主動找學姊練習，投球、守備、打擊，一項都不放過。

2018年，張甄芸隨隊參加香港國際女子棒球錦標賽，因球隊投手人數不足而緊急救火，最後意外拿下投手獎；同年國內世界盃選拔賽，她又打出0.889打擊率，拿下打擊獎。

「我向來很在意別人對我的看法，但香港比賽後讓我變得更有自信，相信有一天能加入國家隊。」張甄芸暗自發誓。

從那時起，棒球不再帶給她純粹的快樂，反而成了必須證明自己的壓力來源，即使入選國家培訓隊，她仍常因為「非科班出身」而沒自信。她形容那一陣子，「棒球好像很近、又很遙遠」，還曾壓力大到罹患「投球失憶症」，經常把球往自己鞋尖上砸。

2024年，她好不容易覺得自己準備好了，卻意外落選世界盃決賽國手，決心要斬斷與棒球的連結。

此時，上帝為她打開另一扇窗。落選國手當天，她收到連續報考三年的星宇航空錄取通知，馬上將期望寄託在空服員這個從小到大的夢幻職業上。

其實張甄芸幼年出國時，就不像其他孩子搶坐靠窗位置，反而喜歡走道，因為可以看到空服員推著餐車工作；讀大學選擇念外文系，也是為了畢業後報考航空公司。

空服員的經驗，讓她開始看到棒球以外的世界。她回想自己飛到印尼雅加達時，置身在與台灣截然不同的生活環境，意識到就算此生不能再打棒球，她也能擁有充實的人生。慢慢地，她開始不那麼在意別人怎麼看待自己。

張甄芸自以為已放下對棒球的執念，但她的丈夫、越野滑雪國手李杰翰卻知道完全不是這麼一回事，只是不願點破。

伴夫出賽落淚覺醒 重拾手套、不再逃避

直到2025年7月，張甄芸遠離球場、轉戰空服員滿一年之際，因為首次跟隨丈夫到泰國曼谷出賽，她才意識到自己從未對棒球忘情。

張甄芸回憶自己看著李杰翰熱身、練習，不禁自問「我為什麼不在場上？」那一刻，她偷偷哭了。原來她真正遺憾的不是沒能成為國手，而是自己在最接近巔峰的時候，選擇逃走。

她又陪丈夫到挪威訓練，看著他為冬奧奮戰，心裡被壓下去的念頭，再次浮現；棒球生涯的伯樂顏良吉也邀請她「開心回來打球」，於是她開始利用飛行空檔回球場。

今年5月世界盃初賽選手選拔時，她一直做自我心理建設：「我可以回來打，是因為單純熱愛棒球」、「就算我打不好，也是因為我平常都在飛」，試著找回學生時代單純享受棒球的自己。

某一次前往集訓的路上，張甄芸曾問李杰翰：「我回來打棒球，你開心嗎？」李杰翰只淡淡地說：「我知道妳一定會回來，妳從來沒有真正離開棒球」。

陪伴張甄芸走過低潮的演員梅賢治也透露，過去兩年間曾邀請她參加明星公益棒球賽，她同樣一口答應，而她換上球衣、站上投手丘的神情，「讓我知道她打從心裡喜愛棒球，整體狀態還像是個專業選手。」

那個當年請媽媽買手套、對著牆壁投球的小女生長大了。如今的她，有著高䠷的身形、長年曝曬留下的黝黑皮膚，掌心還留著厚厚的繭；這些身上的痕跡，也記錄她一路走上國際賽場的棒球歲月。

張甄芸終於知道，專注在球場上的她，就是心中最好的模樣，不用靠每一顆球、每一個打席，來自我證明。

不再需要外在肯定後，張甄芸最想做的，是把手套交給下一個像她一樣的孩子。因為她很清楚，一個女生想拿起手套，需要多少勇氣與毅力。

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