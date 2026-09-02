欣興遭搜索疑雲拆解！是內部產能調度還是洗產地？「陸製PCB」如何合法變台灣出品

撰文‧王子承、范文正

PCB大廠欣興電子涉嫌將中國製產品標示為台灣製造，遭檢方搜索。這起事件凸顯了在地緣政治角力下，企業須更嚴格控管原料與產品來源，以免誤觸司法紅線。

8月28日，桃園地檢署以「疑似將在大陸地區產製之產品運送回國後，即換貼產地標示為台灣製造」，針對PCB（印刷電路板）大廠欣興電子位於桃園龜山與中壢的兩處廠區發動搜索，並約談14名欣興員工及4位證人。

訊問後，檢方認為欣興PCB事業處總經理等5人犯罪嫌疑重大，須具保候傳，其中總經理交保金額更高達1500萬元。

疑似「洗產地」遭檢調搜索的消息在8月28日曝光後，欣興股價立刻從盤中高點1230元急殺至1110元；儘管公司強調營運正常，檢方調查對財務、業務均無重大影響，但8月31日股價仍跌停鎖死，且收盤時有超過9萬張賣單尚未成交。

根據欣興重訊，本次檢方調查的產品為PCB，而非單價較高的載板產品。因此，要掌握這起產地疑雲案的重點，必須先理解PCB的產製流程。

同業叫屈

產能調度未必涉及「洗產地」

用來承載晶片、電阻等元件並傳輸電子訊號的PCB，是從家電、手機、筆電，到伺服器都不可或缺的關鍵零組件，製作流程包括內層線路、壓合、鑽孔、鍍銅、外層線路，一直到表面處理、電測，工序極其繁複，部分產品也可能採取跨廠甚至跨國分工。

欣興也不例外，除了台灣的12座廠以外，在中國的深圳、蘇州、昆山、湖北黃石，也都設有生產基地。

業界人士直指，這次檢方接獲的檢舉情資，就是欣興將中國黃石廠的產品引進台灣，再加工出貨；問題在於，這批「中國製」的PCB，在台灣完成的後段製程，是否符合政府規定的「至少加值35％」門檻，得以被視為「台灣出品」。

但也有同業私下為欣興叫屈，認為欣興並非向「其他中國業者」低價進貨，再以台灣製造名義出貨賺取價差，而是公司內部的「產能調度」，未必構成洗產地罪嫌，「產能調度的情況，並不算少。」一位資深PCB業者私下透露。

然而，企業內部的產能調度與法律上的原產地認定，是兩回事。

即使中國廠與台灣廠同屬一家企業，產品跨境進入台灣後，仍必須依實際製程及實質轉型標準判定原產地，不能因為是集團內部移轉，就當然視為「台灣製造」。

中山大學中國與亞太區域研究所助理教授楊健弘分析，欣興並非沒有抗辯空間。

他指出，如果本案PCB的高價值關鍵材料是在台灣完成，出口至中國只是進行簡易組裝，再進口回台灣，其完成品仍有可能被認定為台灣原產，並標示「台灣製造」。若欣興主張符合此一情況，則必須就相關製程及原產地認定要件提出具體證明。

政治角力

「去中化」讓原產地認定趨嚴

其實，過去幾年隨著終端客戶對「非紅供應鏈」的嚴格要求，業者對於產品來源的標示，已經變得更加嚴謹，一位高階電路板廠副總經理就直言，「現在Out of China （去中國化）下，客戶對產地定義要求很嚴謹，供應鏈也都變得比較敏感。」

一家PCB廠高層也分析，在美中貿易戰開打後，台灣業者皆盡全力將原本位於中國的產能移轉至東南亞，但部分製程受限於東協國家的人才與技術瓶頸，良率提升速度不如預期，可能導致部分業者遊走灰色地帶、「操作」中國產能；對此，美方也略有所聞，因此從政府到美系客戶，皆極力防堵「洗產地」的可能漏洞。

另一個可能的「洗產地」誘因，來自美國對不同原產地產品採取不同關稅待遇。

中國原產的PCB若輸往美國，可能面臨比台灣原產PCB更高的關稅負擔；在這種情況下，「台灣製造」的產地認定，自然更具經濟利益。

8月中，美國白宮貿易與製造業政策辦公室（OTMP）才剛發布報告，指控台灣等國協助中國「洗產地」規避關稅，楊健弘因此認為，檢調大動作搜索AI供應鏈廠商，可能是為回應美方指控，表達我國已有相應作為，「在這個時間點，兩岸科技供應鏈將面臨更高的關稅與法律風險。」他說。

面對此一議題持續延燒，半導體耗材廠家登董事長邱銘乾也在受訪時指出，台灣產業的能量建立在「西方國家的信任」之上，信任是一切的基石，即使海外布局成本較高也必須做；若企業還去洗產地，等於自毀基石。

無論欣興疑似洗產地事件調查結果為何，在地緣政治陣營壁壘分明的年代，無論是否身處動見觀瞻的AI供應鏈，企業都必須全面檢視過去的供應鏈管理作為，在今日是否依舊適用，以免誤踩司法紅線。

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