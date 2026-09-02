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老牌黑手變AI散熱黑馬！智伸科1月決定做、第二季就量產...總座揭驚人拿單速度關鍵

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撰文‧今周刊編輯團隊

車間裡清晰的油味、機台此起彼落的蜂鳴聲、實驗室閃爍的燈號，傳產製造廠房內忙碌的日常依舊，但產線上流轉的產品，卻早已截然不同。

從伺服器水冷板、分歧管、快接頭，到先進領域的半導體設備零件，再延伸至機器人關節模組、整機組裝，以及航太，這些新興產品需要更高端而成熟的製造工藝，這些技藝則靠著台灣傳統「黑手」公司成就而來；而它們也從傳統黑手業轉進新興的高附加價值賽道，變身新時代「黑馬」。

近年來，鴻勁為首的精密製造業，以絕佳的技藝，切入半導體封測後段設備市場；川湖靠著兩條鐵桿機構，撐出機櫃滑軌無可取代的壟斷地位；健策精密靠「微通道」（Micro Channel）散熱技術，大啖機櫃散熱商機，一家又一家的「科技黑手」企業如雨後春筍般冒出頭來，盤踞著需要精密製造技藝的AI晶片、AI伺服器等新興市場。

這不過是第一波。後續的科技黑手軍團，正在成軍。其中，擁有精密技術的汽車零配件廠、工具機廠兩大家族，轉進新領域尤為積極，已初見成果。

細究兩大家族跨界軌跡，其主力開闢的戰場明顯指向四大領域：AI基礎建設、半導體設備、機器人與航太產業。其中需求最為旺盛的伺服器散熱系統，是黑手台廠全力角逐的必爭之地。

今年在伺服器快接頭領域備受期待的智伸科，總經理林慈青回顧，兩年前伺服器供應鏈成員找上門，為的就是解決液冷系統洩漏問題。「當時盤點技術，覺得應該做得到，很快去年1月決定做，兩個月就完成送樣認證，第二季直接量產。」驚人的拿單速度，業界找不出第二家。

目前智伸科快接頭系列，已包括最核心的公頭、母頭、內部流量控制閥、固定銜接處端蓋多種產品。

創立於1987年的智伸科，長久以來為汽車動力暨安全零組件供應商，擅長中小尺寸的精密金屬零件研製，同時擁有車床、銑床、磨床等複合技術，並搭配後段熱處理，是少見的全類型製造商，因此得以開案快速，受到客戶信任。

「我們一直有意識地進行多元化。」林慈青認真地說，產業變化實在太快，這種深藏在基因裡的不安全感，讓團隊每隔3、5年就要挑戰新項目，從早期硬碟零件，到汽車引擎零件，又延伸到汽車安全系統，再跨進醫療手術機器人耗材件、半導體設備零件、伺服器零件，許多新場域都看得到智伸科投入的身影，「累積的製程超過20項，這些就像是我們的『打怪』裝備，可以更快地切入新應用市場。」

智伸科去年營收為78.2億元，汽車相關產品占比由59％下降至55％，伺服器與半導體設備領域，營收占比則由4％大幅提升至11％，成長超過1倍，從市場需求來看，後者已是今年主要成長動能，推動上半年營收達45.55億元，年增18.75％，展現從傳統汽車零件跨足高科技領域的轉型成效。

「我們希望在2027年下半年或2028年，非車領域可以占營收過半，完成轉型任務。」林慈青表示。

從油汙滿面到算力核心，這群傳產黑手尖兵用幾十年淬鍊的底氣，證明了黑手轉黑馬絕非偶然。

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