台灣生育率全球最低！新加坡、南韓推砸錢搶救少子化…謝金河示警：缺工已全面化

文．謝金河

全世界都在面對少子化危機。最近我提出每一個初生嬰兒可以獲配一張台積電，引發大家熱烈的討論！最近有國民黨立委在質詢中抨擊民進黨對不起後代子孫，莊瑞雄出來表示少子化問題並非拿來扣帽子的工具！似乎這個問題很快會端上枱面。

最近有兩個和鼓勵生育的個案，一個是新加坡總理黃循財宣布新的育兒政策，從2027年4月1日起，每一個新生嬰兒第一年兩次獲得2萬新幣，1歲後到16歲，每年可以拿到2000元新幣，還有兒童育兒專戶，政府會先儲值5000新幣，平均每一個初生嬰兒到17歲，可以領到7萬新幣。

最近香港的媒體廣泛報導，非常羨慕新加坡政府的做法。另一個是南韓政府大力獎勵生育，最近人口出生率從谷底反彈，南韓成立人口戰略企劃部，每個初生嬰兒先給200萬韓元，第二胎再加碼，0到7歲大約可以領到2960萬韓元，南韓的初生率從谷底0.72反彈到0.8，今年呈現回升之勢。

這其中有一個很大的奬勵是年輕配偶登記結婚後可以獲配十分廉價的社會住宅，例如仁川有「千元宅」，解決住的問題，看起來有助於提升生育率。

台灣現在是全世界人口生育率最低的國家，我們從2015年1.17跌到0.695，現在真正進入生不如死的時代，每天人口淨減少274人。人口老化及少子化，這兩項衝擊都迎面而來，台灣的缺工已經全面化，如何獎勵生育？這已經是不容迴避的問題！

本文授權自今周刊，原文見此。

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