接案砍半、近8成企業跟著減人…房市寒氣「隱性減工」浮現 學者：房地產業會發生問題

文．彭蕙珍

央行推出第七波選擇性信用管制將於2026年9月屆滿2年，為了解近2年房市交易量縮下住宅產業鏈的實際營運變化，《住展雜誌》委託崑山科技大學房地產開發與管理系、義守大學管理學院管理碩士在職專班執行「2026住宅產業鏈景氣調查」，周二（9/1）公布成果。 調查顯示，房市量縮的影響已由交易端向就業端延伸，進一步交叉分析發現，在業務量、接案量或新案件數減少50%以上的371家企業中，高達77.6%、共288家正式員工人數也同步減少。 整體樣本中，73.1%的受訪企業認為營運景氣惡化，74.3%業務量、接案量或新案件數減少，64.5%實際工程、案件數量或工作量下降，55.8%的企業正式員工人數已減少。

調查顯示，與2024年9月相比，74.3%的企業業務量、接案量或新案件數減少，其中41.2%減少50%以上，14.4%減少30%至50%，增加者合計僅8.0%。

市場量縮也已從新接業務進入企業實際工作端，64.5%的企業表示實際工程、案件數量或工作量減少，其中31.2%減少50%以上。

計畫主持人崑山科大房管系主任黃幹忠指出，量縮狀態已反映至產業鏈其他環節，調查顯示，54.8%的企業外包、承攬或工班需求減少，52.2%的原物料、設備或建材採購量下降。從業務與案件、實際工作量，到外部工班與採購需求，多項指標均呈現收縮。

減班休息人數增加 發生「隱性減工」等變化

針對市場關心的就業議題，目前政府公布的「減班休息」統計中，營建工程業與不動產業並未呈現明顯人數，但本次調查發現，就業與工作量的調整可能以更多元形式發生。

資料分析，與2024年9月相比，55.8%的企業正式員工人數已減少。在人力調整策略上，41.7%的企業採取「遇缺不補」，為最普遍的作法；另有29.3%減少招募新進人員，26.8%主動縮減正式人力。

企業在工時與用工方面也出現不同形式的調整，32.2%曾鼓勵員工休假或採彈性放假，19.8%減少臨時工、外包或工班工作天數，16.9%採取輪休或縮短工時；相較之下，採取「減班休息」者為12.3%，無薪假或減薪者為8.6%。

調查結果呈現，住宅產業的就業影響可能先反映於工時、接案機會、外部人力需求及所得，再逐步反映於正式僱用人數。換言之，若只觀察失業或減班休息統計，恐難完整掌握住宅產業實際發生的「隱性減工」等變化。

展望下半年，企業人力策略仍明顯偏向保守，若目前市場狀況持續，2026年下半年有44.4%的企業預計採取遇缺不補，29.8%將減少招募，25.4%預計縮減正式人力，20.8%將減少外包、承攬或工班需求，預計增加正式員工者僅8.9%。

後市審慎偏悲觀 企業轉採防禦策略

人力之外，企業的工程、投資與營運策略也已轉趨保守，自2024年9月至今，44.1%的企業曾延後部分工程或投資計畫，35.8%取消部分工程或投資計畫，28.7%縮減部分營運或工程規模，僅15.4%表示未受影響、仍依原計畫進行，反之增加投資或擴張者僅2.1%。

若目前市場狀況持續至2026年底，41%的企業預期延後新投資或新計畫，39.7%將減少推案、接案或工程量，34.3%將採取遇缺不補，反方向選擇擴大投資或增加招募者僅4.4%。

整體而言，企業對後續市場呈現審慎偏悲觀態度，面對市場不確定性，「延後、縮減、不補」已成為主要防禦策略。

建築開發業踩煞車 逾6成擬延後新投資

進一步從產業別觀察，不同住宅產業鏈環節的調整方向也呈現明顯差異，交叉分析顯示，若市場狀況持續至2026年底，建築開發業有60.6%預計延後新投資或新計畫，56.5%預計減少推案、接案或工程量；營造工程業的這兩面向數據則分別為39.5%與44.2%。

建材設備業方面，33.9%預計減少原物料、設備或建材採購，且調查中的「延後新投資或新計畫」、「減少推案／接案／工程量」及「減少原物料／設備／建材採購」等項目的產業別差異，均達統計顯著。

調查顯示，住宅產業鏈不同環節面對市場降溫時，採取的防禦方式並不完全相同，其中建築開發業在投資與推案面的保守態度尤其明顯。

德明財經科技大學教授莊孟翰表示，央行的房產政策一直都太保守了，今年移轉棟數會再往下，房市問題會更嚴重，「再下去整個產業會發生問題。」他認為，中小型建商會慢慢被淘汰。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

靠1檔ETF賺一輩子！他36歲提早退休，2千萬滾出上億、月領25萬被動收入：親解退休金公式「錢夠用、人安心」

父親工作到72歲，退休不到10年就離世...她40歲提早退休、環遊世界追韓團：存錢不是終點，學會花錢也是退休功課

00929、00919、00918配息最新！除息日發息日、年化配息率誰高？拿100萬選它：1季多領1.6萬

9張信用卡下半年停卡或換卡！中國信託、台新銀、玉山銀、華南銀…完整名單、停用日、換發卡別一次看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】