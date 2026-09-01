AI若泡沫化 謝金河喊下一棒是量子！半導體賺40%算少？台灣量子電腦之父揭利潤多大

【文．林韋伶】

在AI巨浪推升下，台灣半導體產業迎來史無前例的爆發，也讓今年SEMICON Taiwan規模創下新高。 至於談到AI如果泡沫化或成熟後，台灣的下一棒到底在哪裡？對此，財信傳媒集團董事長謝金河直指，答案正是「量子科學」。 最新一集《數字台灣》節目中，謝金河請到SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸介紹今年SEMICON Taiwan的亮點，同時也請來被譽為「台灣量子電腦之父」的鴻海(2317)董事張慶瑞解析目前量子科學的進展與面臨的挑戰。

半導體年度盛會即將登場，SEMICON Taiwan將於2026年9月2-4日在台北南港展覽館登場，規模創下新高，共有來自全球將近1300家展覽廠商齊聚台灣，總計展出4300個攤位，預計迎來65個國家的各國代表，更有19個國家設立國家館。

SEMICON Taiwan規模創新高 三大CSP皆出席

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，在AI世代之下，台灣半導體已成為全球矚目的重中之重。本次展覽四大CSP（雲端服務業者）中便邀來三大巨頭，包括Google、微軟，以及Meta，其中Google掌管AI基礎建設的最高主管Amin Vahdat為今年最重量級的嘉賓之一。

曹世綸分析，AI產業發展又急又快，過去產業界「一棒接一棒」的接力運作，如今宛如「穿著衣服、改衣服」；因此，產業走向「早期的共同研發跟共創」，台灣電子供應鏈五強涵蓋IC設計、晶圓製造、封裝、系統封裝至新興電子載板，正透過緊密協作迎接龐大商機。

此外，從先進封裝CoWoS、矽光子，到面板級封裝與玻璃基板，全球前瞻製造技術討論皆以台灣為核心；曹世綸強調，台灣已成為各國爭相學習與效法的對象，包含美洲與歐洲等國皆積極尋求合作，本屆展會將完整展現這股產業新浪潮。

鐵工廠翻身矽光子大廠！「百工百業」搭上AI列車的致勝密碼

「沒有AI就變BI（悲哀）了！」這句話正成為當前台灣產業生存的真實寫照。財訊傳媒集團董事長謝金河以高明鐵為例指出，高明鐵的廠房如今赫然聳立著SEMI（國際半導體產業協會）供應鏈成員的招牌，創辦人陳志鑫的故事令人津津樂道。

僅斗六國中畢業的他，當初為了領薪水跑去念沙鹿高工建教班；從傳統沖壓、模具起家創業，如今竟成功轉型，切入最前沿的「矽光子光通信耦合對位系統」；這樣的非典型企業進化，正是台灣傳統產業迎來巨大商業趨勢的縮影。

百工百業的轉機：站在半導體與AI的巨人肩膀上

曹世綸分析，台灣是全世界製造重心，在全球將近700多億美元的半導體材料市場中，台灣的消費就佔了將近200多億美元，在地緣政治與供應鏈重組的趨勢下，多元且具備韌性的在地化供應鏈成為剛性需求。

曹世綸指出：「希望大家站在半導體跟AI的巨人肩膀上，把產業的榮景分到百工百業跟台灣的各行各業」，他期盼透過協會推動，能讓愈來愈多傳統行業成功跨足半導體與電子級材料領域。

AI泡沫化後下一棒在哪？謝金河：量子科學

「AI如果泡沫化以後，台灣下一棒到底是什麼？我認為是量子科學。」財信傳媒集團董事長謝金河在節目上分享他個人的觀察。

對此，被譽為「台灣量子電腦之父」的鴻海董事張慶瑞明確分析，一般人甚至物理系學生都對「量子」感到害怕，純粹是因為它在生活經驗中不出現；但如同面對AI一樣，只要它能產生利潤，大眾自然就會開始產生興趣。

「糾纏」翻譯惹誤解 張慶瑞：交織成網才是運算關鍵

張慶瑞分析，在量子科學發展初期市場並無特殊偏好，直到理解其背後的龐大商業潛力，才對它產生興趣。他回憶一個多月前赴東京參與「Quantum for business」會議的田野觀察，當時專家定調了量子的驚人潛力：「靠勞力賺錢只有2%的利潤、靠投資賺錢能賺8%，你現在靠半導體數位賺錢賺40%；可是，未來你靠量子賺錢，這個利潤是不可估計的」。

張慶瑞建議，不要只在乎那些令人害怕的學術名詞，更重要的是理解其底層核心。事實上，現在的半導體元件早已使用了量子科技初步「不連續」的概念；而緊接著即將啟動的「二次量子科技革命」，則進一步運用了疊加性與糾纏性。

然而，大眾對這些名詞常有錯誤的認知盲點。張慶瑞直言：「糾纏這兩個字，我認為中文是翻錯了」，這使得一般人完全不能理解。他解釋，糾纏應該翻成「交織」，「它其實是經線跟緯線去交叉，而成一個很美好很有序的綢緞」。

數位電腦像魚叉 量子科技有如漁網

若用捕魚來具體比喻，張慶瑞說傳統的數位電腦就像「拿一個魚叉在叉魚」，即使速度如同機關槍一樣快，仍舊是一個個連續叉；反觀量子電腦，則是「用經線緯線，做出了一個漁網」。雖然目前的漁網很小，但未來透過程式調整大小與空間密度，發展出拖刺漁網後，解決問題將遠比數位電腦更直接、快速。

至於被問到量子與AI有沒有結合的機會？張慶瑞回應，這在全世界資料中心早已是現在進行式，不僅IBM喊出「Quantum-Centric Supercomputing」，輝達（NVIDIA）提出「Quantum Accelerated Supercomputing」，中國也主打「量超融合」，皆是推動量子電腦與超級電腦並行處理。

今年4月發表在《Nature》的重要里程碑，正是透過IBM最好的量子電腦結合日本超級電腦「富岳」，運用AlphaFold資料庫，成功解出人類身上1萬2000多個原子組成的蛋白質在環境裡的動態反應。張慶瑞認為，這不僅讓未來的「個人化製藥」成為可能，更將推動全新的材料革命。

量子科技邁入主權競爭 張慶瑞籲工研院速設量子所留才

在全球量子科技競賽升溫之際，台灣該如何卡位下一個關鍵賽局？張慶瑞指出，未來量子的發展趨勢正是「國家安全取代一切」，美、中、歐等國皆已由國家力量介入籌建量子代工廠。

盤點台灣布局，張慶瑞分析民間業界的反應相當直接敏銳，電子大廠因與海外緊密合作且具備AI獲利基礎，投入腳步極為迅速，如金寶切入投資SEEQC，廣達與緯創也傳出採購量子電腦。政府端則由國科會5年前推動「國家量子隊」深耕基礎研究，經濟部今年亦在工研院成立國家量子產業推動辦公室，中研院亦嘗試在沙崙佈局8吋量子位元生產廠。

然而，業界現階段多抱持「不見兔子不撒鷹」的心態，普遍面臨太早投資恐承受損失、太晚投資又進不去的時機難題。張慶瑞提醒，過去國家量子隊訓練出的200、300名人才，在台灣業界能吸收的量能有限，政府應更積極扮演承接角色，他特別呼籲：「工研院應該快點成立量子所」，先將關鍵研發人才儲備起來，避免3到5年後產業成形時面臨無才可用的斷層危機。

本文授權自今周刊，原文見此。

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