1600萬就能退休？她破解存股盲點 「雙水庫一魚三吃」波段股息兩頭賺

文．周靖璞

許多投資人熱衷於買進高股息ETF長期領息，但在市場大幅震盪或面臨突發資金需求時，往往陷入「沒現金加碼」或「捨不得賣股變現」的兩難。理財作家V大（龔恬永）指出，傳統存股若缺乏彈性，資產累積速度容易受限；透過打造「核心＋衛星」搭配適當質押的「雙水庫一魚三吃」投資法，不僅能在牛市穩健領取股息與股票股利，更能在市場回檔時啟動銀行的流動性資金，將資產加權殖利率推升至12.5%以上，大幅縮短達成財務自由的達標時間。

突破傳統存股盲點

打造不賣股的第二水庫

一般投資人常有「保留6個月緊急預備金」的觀念，但V大認為全額投入市場能避免資金閒置的機會成本。而為了解決手中缺乏現金、遇股災無法逢低加碼的痛點，她在「一魚三吃」投資法中建構了「雙水庫機制」：

第一水庫（自有資金）：由本業薪資、既有持股的配息與資本利得組成，主要配置於穩定配息的核心金融股與具成長性的衛星持股。

第二水庫（銀行資金）：將第一水庫中波動度低、配息穩健的核心持股，向券商或銀行進行股票質押（證券質押借款），轉化為隨時可調度的備用流動性。

當市場遭遇黑天鵝事件或非理性重挫時，投資人不必忍痛變賣第一水庫的資產，而是啟動第二水庫借出資金進場撿便宜。V大指出，許多投資人擔心質押有斷頭風險，是因為借款額度接近法規上限的6成。其實只要做好維持率管理——例如以市價10萬元的股票僅借出3萬元，初始維持率便能拉高至333%，遠高於券商法定的斷頭警戒線130%-150%，即使大盤大幅修正也能保持高度安全邊際。

質押資金嚴守進出場紀律

「三角形買入法」搭配「階梯停利」賺波段

借出來的第二水庫資金，並非盲目單筆全押，而是必須落實嚴格的進出場策略。V大建議採用「三角形買入法」來分散進場風險：當鎖定標的自高點下跌5%時投入10%資金，下跌10%時投入20%，下跌15%投入30%，若跌幅達20%則將剩餘資金全數進場。

在標的選擇上，第二水庫的操作著重於賺取超額價差，因此應挑選與大盤連動性高、具高Beta值的壽險型或證券型金控股（如富邦金、國泰金、元大金），這類標的在恐慌時常被市場錯殺，反彈力道也相對強勁。

在獲利了結方面，為避免帳上獲利淪為「紙上富貴」，V大建議應採取「階梯式停利法」。當進場標的反彈漲幅達2%至3%時先出清部分持股，漲至5%至10%再分批調節，確保獲利落袋為安。結清後的本金隨即償還銀行以停止計息，實現的淨利潤則回流至第一水庫，持續擴大核心與衛星資產部位，形成源源不絕的財富複利循環。

財務自由五大里程碑

3.3%虛擬提領率驗證退休安全感

很多人疑惑到底要累積多少資產才能安心退休？V大提出「五階段退休里程碑」，協助投資人循序漸進檢視自己的財務體質：

階段一：被動收入 ≥ 扣除所得稅後的年度總支出（保障基本生活不虞匱乏）。

階段二：被動收入 ≥ 扣除所得稅後年支出的2倍。

階段三：被動收入 ≥ 扣除所得稅後年支出的3倍。

階段四：被動收入 ≥ 扣除所得稅、獎金後的實領所得*100%。

完全替代：被動收入 ≥ 前一年度扣繳憑單總額（含年終、獎金與各項津貼）。

除了量化達到提早退休的五個被動收入門檻，V大也採用更為保守的「3.3%虛擬提領率」（年開支不得超過總資產的3.3%）來把關實際退休後的資產存續力。如果每年開銷能有效控制在50萬元以內，只需約1500萬至1600萬元的生息資產即可達到退休門檻。

V大提醒小資族，部分券商或證金公司有規定最低借款額度，因此小資族若部位累積不夠多，本金有限，不要急於使用槓桿，應專注提升本業收入並節制開銷，當第一水庫累積至一定規模後再導入雙水庫機制，資產成長曲線將會顯著加速。

擁有100萬元第一桶金的小資族，如何運用「一魚三吃法」開始配置自己的資產比例，第二水庫什麼時候才能啟動？歡迎收聽本集的《毛利小姐變有錢》聽更多。https://lihi2.me/7Um4C

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本文授權自今周刊，原文見此。

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