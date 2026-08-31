「撿垃圾桶發票」是否觸法？他遭控侵占喊冤 全網驚呆：如何證明所有權

文．邱鈺庭 整理

被人丟在垃圾桶的發票可以撿嗎？近期有民眾分享自身經歷，稱自己隨手撿了一張發票竟被提告侵占，為了這張發票還要跑警察局作筆錄。文章曝光後，引發熱議。 亂撿發票真的犯法嗎？律師表示，主要是看原持有人是不小心遺失，還是自願丟掉。 若原持有人是掉小心遺失，恐觸犯《刑法》第337條「侵占遺失物罪」，意圖為自己或第三人不法之所有，侵占遺失物、漂流物或其他非本人持有物者，最高可處一萬五千元罰金。 若原持有人是自願丟掉，那麼發票就成為無主物，顯然不符合「遺失物」定義，亦不符合侵占遺失物罪的構成要件。 至於丟進垃圾桶的發票，情況則較為複雜。一般來說將物品丟垃圾桶代表所有人有意拋棄所有權，但因發票具有潛在價值，甚至可能涉及個資，因此，如果原持有人只是將發票丟棄，卻沒有明確表示放棄可能的中獎權利，或發票上仍留有可識別個人身分的資訊，就不一定會被直接認定為「無主物」。

撿垃圾桶發票被告侵占

一名網友在Threads發文表示，這年頭真的連垃圾桶的發票都不能亂撿，隨手撿了一張發票竟然會被提告侵占，為了這張發票還要跑警察局作筆錄。

文章曝光後，不少網友紛紛留言，「這是認真的嗎？有人把發票丟垃圾桶，然後你撿垃圾桶的垃圾還被告侵佔？不過發票被撿走的確是可以成立的沒錯，但沒想過真的有人會為了發票跑去報警」、「這是勒索的另一種方式？」、「這張中多少」、「坐等後續」。

還有網友建議，「參閱民法764條主張他丟垃圾桶當下就拋棄物權了」，此外，也有質疑，「但怎麼證明發票是他的，有寫名字嗎？」、「還能告成？他要怎解釋這張發票是他的？」、「他怎麼知道被你撿走了」、「所以撿到發票要交警局？」。

亂撿發票是否觸法，關鍵在「這依據」

法律諮詢平台「法速答」說明，判斷撿拾發票是否涉及法律責任，關鍵在於這張發票究竟屬於「遺失物」還是「無主物」。

如果發票是不慎掉落在路上，通常會被視為「遺失物」，代表原持有人並沒有放棄所有權或發票可能帶來的權益，例如中獎、兌獎等權利。

至於丟進垃圾桶的發票，情況則較為複雜。一般來說，將物品丟入垃圾桶可能代表所有人有意拋棄所有權，但對於發票這類仍具有潛在價值，甚至可能涉及個人資料的物品，是否真的具有「拋棄所有權」的意思，仍須視個案判斷。若原持有人只是將發票丟棄，卻沒有明確表示放棄可能的中獎權利，或發票上仍留有可識別個人身分的資訊，就不一定會被直接認定為「無主物」。

此外，若撿拾發票的人明知發票可能具有價值，仍以兌領獎金、取得個資或其他不被原所有人允許的目的將發票據為己有，可能被認定具有「不法所有意圖」。

亂撿發票恐觸犯侵占遺失物罪，最高罰15000元

法速答提醒，無論是在路上撿到發票，或是從垃圾桶取得發票，如果原所有人並未明確、徹底放棄其所有權或潛在權益，而撿拾者卻將發票據為己有，例如拿去兌獎，就可能有涉及《刑法》第337條侵占遺失物罪的風險。

依據《刑法》第337條「侵占遺失物罪」，若意圖為自己或第三人不法之所有，侵占遺失物、漂流物或其他非本人持有物者，最高可處一萬五千元罰金。

因此，「丟進垃圾桶」不代表撿到的人就一定可以拿去兌獎，是否構成犯罪，仍須視原所有人是否真的有拋棄意思，以及撿拾者是否具有不法所有意圖等具體情況判斷。

曾有撿發票案例獲判無罪

過去也曾有民眾在超商附近撿到發票遭控侵占，最後法官因難以確認發票所有權人，判被告無罪。因此，亂撿發票與侵占罪並不能直接劃上等號。

而為避免類似爭議，有些超商店員會將客人拒收的發票當場撕毀，避免發票遭他人撿走後衍生兌獎或個資等問題。

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

00919配息、除息日、發息日！股價31.5元先買或除息再買？13次填息這數字居冠：雙利多加持超威

欣興(3037)跌停999元、9萬張排隊賣要先搶？老手給下單3觀察點：最慘劇本這樣演…南電景碩誰有甜頭？

運動部「揮汗有禮」9/1開跑！運動30分鐘超商換好禮，活動網站、如何登記、兌換通路…任務QA整理包

國保老年年金新制上路！65歲免申請「收到1通知」自動入帳…每月何時匯入、給付金額試算一文看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】