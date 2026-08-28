7月外銷訂單連18紅創單月新高 經部：全年拚破兆美元大關！不只AI商機續噴、傳產也正成長

【文‧鄭鴻達】

受惠於全球AI商機持續噴發，經濟部周三(8/26)指出，台灣7月外銷訂單衝上979.4億美元，不只連續18個月正成長，更創單月歷史新高。 經濟部提到，我國前7月外銷訂單累計金額6020.3億美元，年增達52.5%，距離單月千億美元大關只差一步，9月有機會突破千億美元。 不僅如此，隨著AI商機延續、傳產需求回溫，2026年全年外銷訂單，有機會挑戰突破1兆美元大關。

7月外銷訂單創單月新高 距千億美元僅一步之遙

經濟部周三於臉書發文指出，台灣7月外銷訂單衝上979.4億美元，不只連續18個月正成長，更創單月歷史新高。其中，1至7月累計達6020.3億美元，較去年同期增加52.5%。

經濟部透露，我國外銷訂單金額，距離單月千億美元大關只差一步，在9月就有機會突破千億美元。此外，2026年全年接單累計金額估額持續上修，有機會挑戰破1兆美元大關。

此外，經濟部說明，受惠全球AI供應鏈需求，傳產接單已連續2個月正成長，包括機械、基本金屬、塑橡膠及化學品等訂單再增加。

圖/今周刊

7月接單年增近62% 前7月累計年增破五成

經濟部指出，不只傳產回升，科技業表現也很強勁。其中，電子產品年增71.7%、資通訊產品年增89.5%，特別是伺服器超乎預期，成為外銷訂單成長的主要動能，下半年接單也再持續看好。

根據經濟部發布的7月外銷訂單統計與6月比較，7月外銷訂單979.4億美元，增加26.8億美元或增2.8%，經季節調整後增0.4%。

若與2025年同月比較，外銷訂單增加374.3億美元、61.9%，按新台幣計算增77.8%；如累計1至7月外銷訂單6020.3億美元，較上年同期增加2073.6億美元、年增達52.5%。

經濟部指出，7月外銷訂單979.4億美元，較6月增2.8%，年增61.9%，主因是AI、高效能運算及雲端服務等需求快速攀升，相關供應鏈訂單維持強勁成長態勢。

圖/今周刊

ICT、電子產品成長最多 2026年接單有望破兆美元

如按貨品別觀察，AI 應用加速拓展，推動相關科技產品接單暢旺，7月資訊通信（ICT）及電子產品接單分別年增89.5%、71.7%；光學器材因面板拉貨動能疲弱，致7月接單年減10.6%。

在傳統貨品部分，半導體業者因應新興科技積極擴充產能，加上AI 商機持續擴增，帶動相關供應鏈需求上升，加以塑膠製品客戶回補庫存，致主要傳統貨品接單續呈增勢，其中機械、基本金屬、塑橡膠製品、化學品7月接單分別年增31.3%、24.3%、3.2%及0.2%。

此外，7月外銷訂單海外生產比45.6%，較上年同月下降0.6個百分點，主因資訊通信產品廠商提升國內生產比重所致。

展望未來，經濟部指出，因地緣政治及貿易政策持續影響全球經貿步調，但全球經濟展現韌性，在AI 及新興科技應用熱度延續下，各國建置AI基礎建設，雲端業者擴大資本支出，加上我國半導體先進製程及伺服器供應鏈位居全球核心地位，均有助我國外銷接單穩步成長。

本文授權自今周刊，原文見此。

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