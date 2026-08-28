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油脂界的LV「成本貴3倍也要用」 一之軒董座全家吃素、6年轉型陣痛撐過去

聯合新聞網／ 今周刊
一之軒研發主廚張世彬（左起）、董事長廖明堅、歷史博館副館長周彥汝、一之軒永續長廖珮綺。聯合報系資料照
一之軒研發主廚張世彬（左起）、董事長廖明堅、歷史博館副館長周彥汝、一之軒永續長廖珮綺。聯合報系資料照

【文‧彭蕙珍】

一之軒於2019年轉型做蔬食，已被消費者認可。一之軒董事長廖明堅表示，一家企業要有社會責任，尤其一之軒成立迄今已經46年了，對社會地球環保要有貢獻、盡點心力。

一之軒於2024年成立「優植學院」，近期以「Beyond Butter, Be Better」為核心，選用德麥食品代理、以乳木果油等植物基油脂調製而成的「Be Better 植優烘焙用油」，將蔬食做得好吃又美味。

一之軒表示，這次一口氣推出杜拜金絲丹麥捲、軟歐、鹹點、吐司、可頌與餅乾等共 28 款植物系烘焙品項，從甜香、果香到鹹食風味一應俱全。

一之軒於1980年在北市師大路創業。2019年體認到植物性飲食對地球及健康的重要性，以及ESG潮流趨勢，相信蔬食可以帶來更好的生活方式。於2024年底宣告轉型。

儘管轉型時經歷陣痛，客戶流失2~3成，仍然堅持這條路。他強調，要不是全家都吃素，也很難做到，「我們相信這是對的路，就要走下去。」

油脂界的LV 成本貴3倍也要用

廖明堅指出，全世界極端氣候怎麼形成？就是碳排，「全世界的碳排，畜牧業就占了15%，我應該要做什麼事？」

他表示，多年前和擔任副董的太太郭香蘭、女兒—永續長廖珮綺說：「我們一定要轉型。」

「我們的產品家連雞蛋、牛奶都沒有用，理念是健康、永續、環保、文明。」他說明，這次使用德麥食品代理、以乳木果油等植物基油脂調製而成的「Be Better 植優烘焙用油」，可以說是油脂界的LV，成本也較一般的油貴3倍。

就算如此，他也堅持要用，「蔬食對地球環保永續有利，氣溫至少不會這麼熱，也看得到明天的希望。」

原本用在化妝品 現用在烘焙

德麥總經理吳文欽表示，進入麵包店的人，都想要吃到好吃的食物，「一之軒成立46年，現在好不容易轉型做植物系列，和我們的油搭配，做出來的產品和葷的口感完全一樣，能表現出酥和濕潤感，健康又好吃。」

他笑道：「Be Better植優烘焙用油確實很貴；全世界只有這家公司做出乳木果，幾乎用在化妝品，現在將它用在烘焙裡，是很大的突破，也有技術的困難。」

他很看好蔬食市場，「做葷的，吃蔬食的人不會進來；蔬食，100%客戶都可以進來。」

冠軍主廚研發28款產品 甜鹹都有

一之軒推出的「Be Better 植優烘焙用油」系列，由烘焙行政暨研發主廚張世彬帶領團隊研發。有20多年烘焙經驗的他，同時也是多項烘焙王麵包大賽冠軍得主。

推出28款各具風格的甜鹹麵包、蛋糕與餅乾，包括「杜拜金絲丹麥捲」，將層層酥香的丹麥麵包結合杜拜金絲，推出「翡翠開心果」、「醇香厚花生」、「濃焙黑芝麻」與「薰衣草藍莓」等 4 種口味。

軟歐系列則推出「雜糧葡萄軟歐與餐包」、「核桃莓果軟歐與餐包」、「巧克力蔓越莓軟歐」與「紫薰黑糖麻糬軟歐」，透過穀物、堅果、水果與麻糬等多元搭配，創造豐富的香氣與口感組合。

「鮮採青蔬」系列則以台灣熟悉的青江菜與香鬆入麵糰，帶出清爽鮮蔬滋味；鹹點中的「羅馬比薩」與「剝皮辣椒比薩」則分別運用馬鈴薯、小番茄，以及剝皮辣椒、黑橄欖等配料，拓展植物系烘焙豐富多元的用餐場景與口感選擇。

本文授權自今周刊，原文見此

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