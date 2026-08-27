無人機「遲到總比不到好」蕭美琴：不對稱戰力若打折 中誤判「台灣容易打下來」風險大增

文‧鄭鴻達

面對中國對台灣持續進行灰色地帶侵擾，副總統蕭美琴指出，無人機發展可從軍事安全、民生安全及產業三層次觀之，她坦言外界確實質疑台灣（發展）起步太遲，但「better late than never」（遲到總比不到好）。 蕭美琴直言，即便台灣發展無人機的起步有些許落後，但她相信台灣有能力、且能盡速補足此領域的不足之處。 俄羅斯疑因誤判能短時間拿下烏克蘭，因此2022年發動全面入侵，至今仍深陷戰爭泥淖，蕭美琴以此為鑑強調，台灣不能讓北京政權誤判台灣的自我防衛決心。 蕭美琴示警，若台灣建置無人機的國防預算支出及維持先進科技「不對稱戰力」能力有所折損，中國對此產生誤判，「認為台灣很容易就可以被打下來」，將大幅增加台灣風險，對台灣是非常危險的事。

台灣無人機發展起步晚 蕭美琴：better late than never

總統府周三（8/26）指出，蕭美琴日前接受《中央社》及《中央廣播電台》專訪，訪談議題觸及談及台灣無人機產業發展及願景、國際合作、半導體優勢以及國家安全、國防預算與自我防衛決心等等，相關報導於周三刊登。

對於台灣現在發展無人機是否太遲、未及時投入預算會付出什麼代價？蕭美琴表示，無人機發展是非常嚴肅的議題，可從軍事安全、民生安全及產業三層次來看。

蕭美琴坦言，外界確實對於台灣（發展無人機）起步太遲有所質疑，但「better late than never」，即便有些許落後，但相信台灣有能力、且能盡速補足此領域的不足之處。

無人機成各國不對稱戰力關鍵 蕭美琴：台灣應加速建置

第一，軍事安全。蕭美琴指出，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，無人機已成為發展「不對稱防禦戰力」非常重要且關鍵的一環，其無人機技術不斷演化，甚至已改變作戰方式。

蕭美琴分享，她2025年11月抵達比利時前幾天，布魯塞爾機場曾因無人機侵擾而關閉，這已成為許多國家的常態。她說，因此，部分鄰近俄羅斯的歐洲國家，也提出建置無人機長城（Drone Wall）計畫，作為面對俄羅斯可能擴大侵犯的重要防禦。

蕭美琴還提到，《華爾街日報》也報導，美國與德國日前在德國軍演，由烏克蘭無人機部隊與3000多名美國、德國裝甲部隊對抗，最後由烏國無人機部隊以懸殊差距獲勝。

蕭美琴強調，此案例顯見烏克蘭的無人機部隊經過這幾年的實戰，學習到很多新的作戰技術，並且建構關鍵的以小搏大、不對稱作戰的能力，都是當前在全球戰略環境中展現的重要趨勢。

因此，蕭美琴直言，面對台灣所面臨的各項風險，包括中共持續對台施壓、武力威脅及灰色地帶侵擾等，台灣更應嚴肅看待自身防衛能力，尤其無人機已成為別的國家不可或缺的軍事力量，台灣更應加速推動相關建置。

普丁因誤判、過度自信輕啟戰端 蕭：中國若也誤判恐增攻台風險

對於歐洲、中東多國普遍面臨無人機帶來的挑戰，蕭美琴表示，國際社會也關注台灣面臨如此風險，每天遭受中國在國際社會威脅及侵擾施壓時，台灣的防衛意志及守護國家的決心是否存在，「國際社會都在關注台灣人守護自己國家的決心」。

蕭美琴也提到俄羅斯武裝侵略烏克蘭的案例，認為不能排除當時俄羅斯總統普丁做此決定時存在誤判、過度自信，以為能在短時間內拿下烏克蘭。

因此，蕭美琴強調，台灣不能讓北京政權誤判台灣自我防衛的決心。

她表示，姑且不論各種政治人物前往中國，傳達何種訊息，倘若中國對於台灣建置無人機的國防預算支出、以及維持先進科技「不對稱戰力」能力有所折損，進而產生誤判，認為台灣很容易就可以被打下來，將大幅增加台灣的風險，對台灣而言也是非常危險的事。

蕭美琴直言，台灣整體目標是嚇阻（deterrence），其意義在提高侵犯台灣的門檻，及以武力侵犯台灣的難度，讓任何想要侵犯台灣、以武力改變現狀的人都清楚知道其難度極高，永遠都不是侵犯台灣的時刻。

她強調，在戰略層次上，立即建置無人機防衛力量，是刻不容緩的工作。

無人機民生應用廣泛 災害救援功能強大

第二，民生安全。蕭美琴表示，0403花蓮地震時，太魯閣晶英酒店員工受困，她曾詢問消防署能否用無人機定位搜救，卻因山區縱深大無法飛抵，令其相當遺憾，盼未來能部署高階無人機加快定位。

蕭美琴指出，及早定位才能讓無人載具快速馳援災區。她提到土耳其無人機救難隊在0403地震後3天才抵台，若台灣及早部署，救災能量或可更快到位，多一分保障生命安全。

蕭美琴也以花蓮馬太鞍溪、萬里溪堰塞湖為例指出，深山需高規格無人機掌握現況，如先前一名工地主任受困溪水暴漲，即靠消防署無人機搜救成功，工廠巡檢、橋梁安檢同樣能藉此縮短時間、降低人力。

中國無人機近乎壟斷市場 蕭美琴：多國來台探尋非紅供應鏈

第三，產業層次。蕭美琴指出，台灣無人機產業確實起步較晚，但並不代表無法後來居上，「台灣人很厲害，只要看到需求，都有辦法將之量產」，她對台灣產業深具信心。

不過，蕭美琴坦言，由於起步較晚，部分領域確實落後其他主要國家，像是中國大疆的無人機在全球市場扮演近乎壟斷的角色，技術與價格也具相當競爭力，或是美國在高階軍用無人機方面也具領先地位，如台灣近期採購的高階無人機MQ-9B。

此外，她也提及，烏克蘭無人機則是每天都在實戰中接受測試，應對各種複雜情境的能力、技術，以及量產能力都相當成熟，烏國目前一年無人機產量約數百萬架，量產能力確實超越台灣。

蕭美琴也表示，當前全球在軍事、安全和應對灰色地帶等方面都在部署無人機，部分國家也希望採用可信賴、非紅供應鏈的無人機，因此來台尋找好的產品，也會詢問國防部是否採購相關產品。

因此蕭美琴認為，如果台灣本身有需求並實際使用，相信對國內無人機產業拓展更大的國際市場也有加分作用。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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