看不起自己是台人宿命？謝金河：要對自己有信心 不必卑躬屈膝期待對岸讓利

文‧謝金河

看不起自己！是台灣人的宿命？戴立安先生另立門戶的第一份民調出爐，引發社會關注！台灣很多的民調背後都隱藏政治操作，這次的民調，我格外重視！ 最讓我重視的是國人對總體經濟的評價，這次正向評價的48.3%，比上次調查上升4.6%，負向評價的45.3%，下跌4.4%。

這個調查突顯一個現象，這是戴立安先生主持民調以來，首次經濟正向超過負向的調查。從2006年起，過去廿年間，看壞台灣經濟的都比看好的多很多。差距最大的是在馬政府時期，看好台灣經濟不到一成，看壞的超過九成，這一次是看好的首度超過看壞的。

眾多經濟數據都顯示台灣在Ai賽道上加速奔馳，不過心向中國的媒體一定會說人民對經濟無感，只有Ai的產業好，傳統產業坐困愁城。但他們都不敢說傳統產業是被中國產能過剩，內捲打趴，拼命怪政府無能？

即使是半導體產業在2021年已經在加速前行的賽道上，我記得劉德音，黃崇仁都出來說會大好，那個時候經濟日報社論：神山謢國？還是國護神山？語氣充滿不屑！

2017年我不斷告訴大家台灣經濟會大好卅年，但相信的人很少，這個情況跟1990年前後正好相反。1989年台股漲到12682，新台幣升值至24.52，我說台灣會慘卅年，大家都不相信！

其實道理很簡單，台灣把房地產，股價炒到天價，台幣升值到最高點，一定引來資金外流，而這個時候，鄧小平的改革開放正開啓中國的大門，台灣的人流，物流，金流全部流向中國，台灣形成掏空體制，而馬政府努力向中國示好，更加速資本外逃，台灣經濟陷入困窘，而這個也成多數台灣民眾的既成印象，大家都覺得中國經濟很好，台灣經濟不行。

很多台灣的企業主經常嚴責台灣，寬待中國！像郭台銘喊台灣缺電喊10幾年，台玻的林伯豐看到台灣跳電一定會跳出來怒罵，但發生在中國的斷電，他會說很快就會好！

2017年，我已經預告中國房地產危機，我最早說許家印的恆大必倒，許家印從銀行搬走兩兆人民幣的錢，現在判無期徒刑，但沒有人敢查銀行的帳！今天我把過去幾年的圖卡整理一下，內心感觸很大！

一個國家興亡和體制有關，當習近平把中國帶回毛澤東的管制，中國經濟只會走回頭路！我記得90年代，我見過汪道涵，鄧楠，我在他們面前一直強調：善待台灣，中國一定強，沒想到這個局面和我原來想的相反！

台灣接下來的大事是民眾要對自己有信心，我們是世界第22大的經濟體，台灣的企業家可以征戰全球，不必卑躬屈膝期待對岸讓利！

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本文授權自今周刊，原文見此。

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