賴清德信任、滿意度創高 11政治人物好感度「她」居冠！兩岸四個黨僅民進黨獲正評

文．鄭鴻達

民調專家戴立安周二（8/25）發布8月份「台灣民心調查」顯示，國內民眾對台灣整體經濟現況正向評價48.3%、負向評價45.2%，為2006年6月該系列調查啟動以來，正向評價首度高於負向評價，出現20年來第一次交叉。 對總統賴清德的評價，調查顯示信任度49.9%、不信任度39.5%，而執政滿意度51.4%高於不滿意度42.3%，兩項指標皆呈正向評價高於負向評價。 關於民眾對民主進步黨、中國國民黨、台灣民眾黨、中國共產黨四政黨好感度，僅執政的民進黨正向評價46.8%高於負向評價38.9%，國民黨、民眾黨、共產黨三黨，均是負向評價高於正向評價。 調查也詢問民眾對於11名政治人物的好感度，前三高為前總統蔡英文以60.1%、高雄市長陳其邁54.4%、副總統蕭美琴51.7%，末三位分別為前時代力量黨主席、台灣民眾黨主席黃國昌20.9%、中國國民黨主席鄭麗文19.8%、國民黨團總召傅崐萁9.7%。

調查：台灣經濟現況好 20年首見黃金交叉

民調指出，8月調查顯示，48.3%民眾認為國內整體經濟現況算好（10.5%很好、37.8%還算好），較6月增加4.6個百分點，創本系列調查2006年6月以來新高。

根據調查，認為國內整體經濟現況不好者有45.2%（17.9%很不好、27.3%有點不好），較6月減少4.4個百分點，創2006年6月以來新低，未明確回答有6.5%。

8月正向評價首度高於負向評價，為2006年6月啟動以來20年來第一次出現交叉。

根據調查交叉分析顯示，男性、桃竹苗以北及高屏、20至29歲、大學以上學歷、泛綠民眾等群約超過半數認為國內經濟現況好。

總統賴清德信任、滿意度 雙呈正面大於負面

調查顯示，就總統信任度而言，49.9%民眾信任賴總統（20.9%很信任、29.0%還算信任），較6月增加5.1個百分點；39.5%不信任（25.6%很不信任、13.9%有點不信任），較6月減少4個百分點。

就總統執政滿意度而言，51.4%民眾滿意（18.1%很滿意、33.3%還算滿意），較6月增加7.4個百分點；42.3%不滿意（25.4%很不滿意、16.9%有點不滿意），較6月減少5.3個百分點。

交叉分析顯示，男性、雲嘉南與高屏、20至29歲與40至69歲、國中與高中及大學學歷、泛綠民眾等群超過5成信任賴總統；基宜花東離島、民眾黨支持者與泛藍民眾等群超過5成2不信任。

閣揆卓榮泰施政表現 調查滿意度呈現分歧

行政院長卓榮泰整體施政表現，43.2%滿意（15.9%很滿意、27.3%還算滿意），較6月增加2.4個百分點；40.6%不滿意（25.4%很不滿意、15.2%有點不滿意），較6月增加0.6個百分點。

民調顯示，其中正負評價變動皆在抽樣誤差範圍內，顯示今年以來施政評價持續呈現分歧。

調查交叉分析顯示，僅高屏、國中學歷、泛綠民眾等群超過5成滿意卓院長施政表現，研究所學歷、民眾黨支持者與泛藍民眾等群超過5成不滿意。

台灣、中國四黨好感度 僅民進黨獲正評

調查也顯示，就政黨好感度而言，46.8%民眾對執政的民進黨有好感（15.3%很有好感、31.5%有些好感），較6月增加6.0個百分點；38.9%對民進黨反感，較6月減少6.7個百分點。

在其他受調查政黨部分，國民黨好感度27.9%、反感度53.8%；民眾黨好感度22.6%、反感度54.8%；中國共產黨好感度10.0%、反感度73.7%。

因此，在四個政黨中，僅民進黨正向評價高於負向評價，國民黨、民眾黨、共產黨皆是負向評價高於正向評價。

圖／今周刊

藍綠版塊呈現消長 泛綠比例在增加

該調查也將民眾對國民黨與民進黨的相對好感度區隔為9群，8月傾向泛藍群合計30.9%，較6月減少3.3個百分點；廣義中間選民合計23.6%，減少6.2個百分點；傾向泛綠群合計45.7%，大增9.6個百分點。

因此，調查顯示，就民眾自述政治立場而言，8月自認泛藍立場民眾增加1.7個百分點達23.3%，自認泛綠立場民眾增加4.7個百分點達40.3%，民眾黨支持者增加0.2個百分點達7.2%，中立與未明確表態民眾合計減少6.6個百分點達29.1%。

調查指出，政大選舉研究中心依2026年1至6月調查合併統計，台灣地區政黨偏好為民進黨33.8%、國民黨21.0%、民眾黨8.8%，中立或無反應35.5%。

談立院監督與總預算爭議 逾4成5贊同提出倒閣

調查指出，就此屆立委整體表現而言，28.2%認為執政的民進黨立委比較能做到監督行政院各部會施政，27.7%認為是國民黨立委，7.4%認為是民眾黨立委，4.7%認為是無黨籍立委，另有8.4%認為都沒做到。

對於卓揆就任以來，對立法院三讀通過的7個法案不予副署，調查顯示，42.2%民眾認同卓院長應副署並執行立法院其他三讀通過的法案，30%不認同，3.2%認為要看法案而定。

就立法院對卓院長提出不信任案（倒閣）而言，45.9%民眾贊成，31.2%不贊成，未明確回答有22.9%。

民調：賴總統稱中國介選 民眾對此看法分歧

調查說明，賴總統8月12日在民進黨高雄市長參選人造勢場合表示，中國正利用假消息、假影片、假民調干擾這次選舉，調查詢問民眾對此說法主要目的的看法。

調查結果顯示，36.1%民眾認為主要目的是提高民眾警覺守護台灣民主，34.8%認為是為了民進黨選情的政治操作，18.9%認為是指控中國干擾破壞台灣選舉，未明確回答有10.2%。

因此交叉分析顯示，信任賴總統的民眾中，57.2%認為主要目的是提高民眾警覺守護台灣民主，不信任賴總統的民眾中72.4%認為是為了民進黨選情的政治操作。

11位政治人物好感度：蔡英文居冠、傅崐萁墊底

此外，該次調查也詢問民眾對11位政治人物的好感度，結果依序為：蔡英文60.1%、陳其邁54.4%、蕭美琴51.7%、賴清德48.3%、蔣萬安47.8%、韓國瑜43.4%、盧秀燕42.3%、柯文哲25.4%、黃國昌20.9%、鄭麗文19.8%、傅崐萁9.7%。

在這次測量的11位政治人物中，以民進黨4人位居前段，國民黨5人與民眾黨2人的排序則呈現區塊穿插。

不僅如此，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、國民黨立法院黨團總召傅崐萁的好感度均較先前下滑，其中傅崐萁本月好感度9.7%，低於民眾對中國共產黨的好感度10.0%。

延續美麗島國政民調 戴立安自推「台灣民心調查」

民調說明，此調查由民調專家戴立安規劃、畢肯市場研究公司執行的「台灣民心調查」，於2026年8月19日至21日進行電訪，成功完訪1076人，抽樣誤差最大值為正負3.0個百分點。

「台灣民心調查」（TST）由戴立安規劃問卷設計與分析，畢肯市場研究公司執行電訪，調查範圍涵蓋全國22個縣市，調查對象為設籍且年滿20歲民眾。

該民調說明，此調查固定題組是延續戴立安2006年設計的「台灣民心指數」（遠見民調），並用於2012年至2016年「台灣民心動態調查」（台灣指標民調），以及2017年至2026年6月「國政民調」（美麗島電子報委託）以利趨勢分析。

調查說明，「台灣民心調查」自8月起每月執行，與2026年6月「美麗島國政民調」規劃完全一致，即戴立安設計問卷與撰寫分析、畢肯市場研究公司負責電訪，因此本調查可對照6月結果分析近2個月的民意變動趨向。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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