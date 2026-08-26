長榮航結盟AIT貨運商、台塑化 永續燃料航班減碳1.5萬噸！價格貴3倍微軟為何買單？

文．黃靖文

｢這對台灣發展航空燃油是一個非常重要里程碑。｣長榮航空總經理孫嘉明說，航空業的淨零轉型，需要航空公司、燃油供應商、物流業者及企業客戶共同投入，此次四方合作，證明當企業需求與產業資源相互串聯時，將能加速永續航空燃油市場發展。

什麼是SAF永續航空燃油？

SAF是一種生質燃料，以廢棄食用油等可再生資源，製造而成的低碳替代燃料。長榮航空在2025年起於亞洲、歐洲及美洲起飛航班，常態性添加永續航空燃油，並與台塑石化簽訂5年期永續航空燃油採購合作。

只是，永續燃油航空燃油並不便宜，粗估成本是一般燃油的3到5倍。台塑石化總經理林克彥坦言，SAF的來源有限，而且成本非常高，勢必增加航空業者的負擔，但飛行器需要航空器需要高品質燃料，且需確保飛航安全，｢永續航空燃料SAF是唯一可靠的脫碳途徑｣。

年供1萬5千噸減碳量 微軟為何願意買單？

此次長榮航空與AIT Worldwide簽約，首年會提供微軟1萬5000噸｢範疇三｣減碳環境效益。

台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成分享，從微軟角度來說，範疇一、範疇二是企業容易掌控，但範疇三包含｢上下游供應鏈與各類碳排｣，如何降低範疇三是非常嚴峻的挑戰，

為何SAF供不應求不增產 關鍵不只供需

目前，台塑化每年SAF總產能僅6000至6500噸。實際上，劉嘉文說明，若以此次微軟需要的1萬5千噸減碳效益，粗估每年就需要近4千噸的SAF永續航空燃油，因此SAF供應並不足夠。

生產SAF永續航空燃料，最難解決的是不只是成本問題，供需間的平衡才是更需解決難題。這裡不光需考量塑化業與航空業的供需，航空業與貨運業的平衡同樣關鍵。

SAF不只成本高 油品來源同樣難解

只是，對於塑化業者來說，永續航空燃油生產成本高昂，因此對於是否大舉投資擴產，仍有疑慮。

林克彥說明，台塑化使用國內廢棄食用油生產SAF，還得確保油品來源安全，這就得仰賴政府協助，建立安全的廢棄油品回收機制。在此之前也必須投資設備。此次，長榮航空透過與AIT、微軟共同分享減碳成果，可以讓市場未來性更寬擴，

長榮航空永續長劉嘉文解釋，長榮航空使用台塑化的SAF，而AIT Worldwide作為貨運業者，則是長榮航空與微軟這類客戶的橋樑，此次簽約，等同一次打通任督二脈，讓彼此供需關係更穩健。

四方合作達｢四嬴｣

AIT world策略長Greg weigel認為，此次四大產業領袖在共同目標一同努力，可以大幅減少1萬5千頓的碳排，並替未來打下基礎，這只是一個起點，是亞太供應鏈、物流業的領頭羊。

劉嘉文說明，綠運輸計畫不單單只是針對單一企業客戶，是希望這個模式，能夠擴展到會展上更多的企業客戶，讓族群做大，共同推動航空業的低碳運輸。

目前，歐盟強制規範機場供應燃油，應逐年提高混摻SAF的比例，2025年起達2%，2035年提高至20%，到了2050年逐步攀升至 70%。台灣則預計2030年起上路，強制需混摻5%的SAF燃油。

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

未婚妻誤診變植物人，出殯是訂婚日…他投身急診：進來都救到底！看盡生死領悟病從口入「3件事病不上身」

擁台北蛋黃區電梯大樓卻「三餐靠里長接濟」！老後窮得只剩房？賣房、以房養老、留房養老，優缺點全解析

0056、00878一路存到0050正2！32歲小領隊從負債27萬，4年資產破千萬，靠7檔ETF財富自由：翻身沒有奇蹟，只有累積

00919配息超過1元？除息日、發息日這天！股價31元買會太貴？「零成本」加速中，月領1萬本金免百萬

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】