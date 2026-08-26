跟著「千張大戶」選股！萬海、欣興、華碩…一表摸透18檔獲利爆發、籌碼支撐股

撰文‧陳唯泰

今年上半年上市櫃公司雖然繳出亮麗的獲利成績單，但整體本益比卻明顯拉高，後續高檔震盪機率大增，這時透過千張大戶高持股進行篩選，可以幫你找出大股東持續看好的標的。

受惠於全球人工智慧（AI）算力基礎設施建置、半導體高階先進製程產能滿載，以及電子零組件升級需求，台股在今年第二季繳出史詩級的獲利表現。

第二季全體上市櫃公司稅後純益達2.08兆元，是單季歷史新高；今年上半年稅後純益跨越3.65兆元，也是歷年同期最高紀錄。獲利核心由台積電（2330、鴻海（2317）、南亞科（2408）等大型權值股奠定基礎，確立台灣硬體供應鏈在全球運算架構升級中的主導地位。

台股在過去十餘年（2010至2023年）的大盤平均本益比約落在12至16倍，中位數約15倍；平均現金殖利率約在3.5％到4.5％。然而，截至今年七月底，集中市場台股平均本益比已升至29.15倍，平均現金殖利率僅1.7％；櫃買市場的本益比更高達31.02倍，平均現金殖利率2.1％。

台股獲利創高紀錄再刷新

卻面臨兩大隱憂

數據顯示，台股目前本益比已來到約30倍的歷史高檔區，而殖利率則被大漲的股價稀釋至2％左右，整體市場呈現基本面雖好，但「本益比偏高、股息殖利率偏低」，且整體結構存在兩大隱憂。

首先，獲利高度集中於少數族群。綜觀整體市場，獲利爆發主要集中在AI伺服器、半導體先進製程、高階零組件，以及記憶體族群，並非所有產業雨露均霑。

另方面，市場容錯率也因評價面偏高而大幅降低。當市場本益比高達30倍、個股本益比動輒4、50倍時，市場對「營收不如預期」或「外在利空」的耐受度極低，極易引發劇烈震盪。

在這種「基本面大好、但估值已貴」的位階，單純看EPS高低已不夠，選股核心須深度結合籌碼面，特別是具備資訊與資金優勢的「千張大戶持股比率」，往往能預告後續營運動能真偽。因此，現階段的選股策略應在精不在多，聚焦於「基本面增溫＋千張大戶加持」的實質成長標的。

簡單來說，若公司第二季獲利季增、上半年較去年同期成長，且大戶持股維持高檔甚至繼續增加，代表大戶看好訂單續航力，回檔時具備支撐。

附表是從四項條件中篩選具代表性的公司，其中上半年累計EPS年增率（YoY）翻倍的個股達九檔，季增率（QoQ）翻倍則有四檔。另有些本益比偏低標的，多集中在原物料、航運等景氣循環股。

附表中的個股除了業績優異，千張大戶持股比率平均高達66.17％，大戶持股比率高，顯示籌碼結構相對扎實。其中籌碼集中度超過70％以上者，集中在航運與傳產集團股龍頭，顯然籌碼已鎖定在大股東與長線持有的法人手中。而若進一步觀察，三檔個股或可優先留意。

其中，華碩（2357）今年上半年EPS高達38.83元、第二季獲利季增超過94％，但目前本益比僅約13倍，具備AI PC與伺服器出貨放量的雙重成長動能。公司同時切入HGX與NVL72兩大架構，AI伺服器占整體伺服器營收比重已達九成，接單動能強勁且供不應求。近期外資持續買超，千張大戶持股比率維持在高檔，後市看好。

選股關鍵轉向

搭配千張大戶持股變化

再者，航運類股本益比約莫在8.7到12倍的低檔水位，千張大戶持股比率卻普遍高達七成以上，有些個股的股價淨值比也低，以萬海（2615）來看，上半年獲利接近翻倍，千張大戶持股比率達86.7％，近期因中東戰爭、導致貨櫃供給吃緊，帶動股價大漲，加上進入傳統旺季，營運可望更上一層樓。

最後則是受惠重電與綠能建設的東元（1504），累計上半年以及第二季獲利都顯著增加，且第二季單季獲利創歷史新高。大戶持股比率在67.94％。受惠北美CSP（雲端服務供應商）資料中心電力擴建與石油天然氣產業資本支出回升，東元在美國的大型馬達接單金額年增近三成，變壓器訂單呈現倍數增長。

表中個股雖然有大戶「背書」，但操作上仍須密切追蹤後續月營收狀況，是否維持成長動能，並留意國際大廠資本支出與外在總經情勢，建議採分批布局並嚴守紀律，避免高檔震盪風險。

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