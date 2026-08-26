要輝達不要變電所？北部電網瀕臨超載 25％民眾錯把「歸零的核能」當主力...揭台電力3真相

撰文‧今周刊編輯團隊

全球AI晶片霸主輝達（NVIDIA）海外總部「星群」基地落腳北投士林科技園區，成為輝達最重要的研發與製造樞紐。台北市長蔣萬安更形容是「為台北市裝上全球最強的AI心臟」。

對輝達這顆「AI心臟」來說，電力與電網，就像是血液與血管一樣，不可或缺。但台灣電力的挑戰，卻還有許多你所不知道的真相。

真相一》電網脆弱 都會區卻反電力設施

出乎各方意料的是，熱情歡迎「AI心臟」的當地居民，悍然拒絕維持心臟運作必須的變電所工程。

「我們當然支持輝達，但不能把變電所放在我們的里。」北投區洲美里里長陳照梅對記者氣憤說道，過去雖耳聞附近要蓋文林變電所，但眾人一直以為變電所會坐落在文林里，直到今年5月，台北市政府與台電拍板定案後，她才得知要蓋在自己的家園，「這對洲美里並不公平！」

儘管北市府已在7月發函「原則同意」台電使用土地，預計2027年底前能正式核發同意書，讓台電啟動工程。但地方仍有反彈聲浪，工程計畫未必能順利開展。

「如果文林變電所無法順利完工，絕對會加重原來變電站的負載，那就會影響到部分的民生供電。」台電董事長曾文生接受《今周刊》專訪時也不諱言。

曾文生強調，台灣原本就是電力負載高度密集的國家，如今高用電密度的AI產業不斷進駐，國內的電網建設正面臨日益嚴峻的考驗。

真相二》民眾不清楚電從哪裡來？又是怎麼來？

《今周刊》今年7月特地進行全國性的2026「全民電力認知及韌性大調查」結果顯示，82％民眾支持AI及半導體產業在本縣市設廠；即使明確闡述「AI及半導體產業也有龐大用電需求，10年後台灣每3度電就有1度是半導體業使用」後，接著詢問是否支持政府在本縣市開發電力，也有高達85％民眾表態支持，以維持產業及民生用電需求。

但進一步分析問卷發現，民眾看似「既歡迎科技業設廠、又支持電力設施」的態度，很可能是建立在錯誤認知的結果。因為有部分人並不清楚，自家的電力是從哪來、又是怎麼來。

調查中詢問「你所居住地區的電力，主要是來自本縣市或外縣市？」電力自給率僅2％的台北市居民，仍有10％回答「來自本縣市」，另有近20％回答不清楚，顯見有3成北市居民，並不了解日常用電得仰賴跨區輸電，以為電力能自給自足，因而低估了變電所的必要性。

台灣民眾對本國電力結構的認知未盡正確，也影響了自身對電力設施與能源政策的態度。

目前，我國主要電力來源依序為天然氣50％、燃煤33％、再生能源13％、水力及其他類型3％；自核三廠二號機去年5月除役後，國內已不存在核電。

但被問到「台灣發電量占比最高的能源」時，僅31.8％民眾能正確答出是「天然氣」。有近4成民眾仍認為「煤」是我國主要發電來源；更有25％的民眾誤以為已走入歷史的核能為發電主力，顯見民眾對電力的認知與現實狀況存在明顯落差。

真相三》電廠過度集中、區域供電失衡

供電穩定，不能只管「電源」充不充裕，更要講究區域均衡發展，一旦發生災變意外時，才能讓社會維持運作。

偏偏現實情況是，全國的供電責任嚴重往台灣中南部傾斜，政經中心與高科技聚落所在的北部，用電缺口卻持續擴大。

5年間，北部尖峰時間短缺電量，已從269萬度飆升至495萬度，有賴中部固定救援。2025年全年，北部電力缺口更高達190億度。

短期內，北部的「電力支出」還會隨著輝達這類企業進駐而上升，但如何「增加收入」，還看不到明顯眉目。

「電力本來就會跨區輸送，中電、南電北送都屬於正常現象，」劉文雄分析，電力調度有如翹翹板，失衡狀態不可能無限上綱，「如果北部電力需求還在擴大，未來一定要積極從區域規畫電源供給。」

當AI熱潮讓輝達這樣的頂尖企業紛紛布局台灣，我們也該誠實面對電力面臨重重阻礙的真相，並思考必須付出哪些相應努力。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1549期)

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