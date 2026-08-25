台灣不缺電 背後原因曝！台電董座曾文生親揭4年前一場布局：意外趕上AI熱潮變輸電主力

【文．彭蕙珍】

電力、能源產業是國家非常重要的主權產業，尤其在大量用電的AI時代。台灣到底缺不缺電？連輝達執行長黃仁勳都很關心。財信傳媒董事長謝金河在《數字台灣》節目中，邀請台電董事長曾文生、台灣產業科技推動協會副理事長林健正教授討論這個議題。 曾文生指出，台灣目前沒有缺電問題，台電也一直在為未來的用電做準備，尤其是2022年303大跳電，台電當年提出電網韌性的規劃，電廠直供科學園區。 像大潭電廠就直接送桃園航空城、通宵直接送新竹竹科、台中電廠送中科，興達電廠就送南科，「這一件事情真是無心插柳柳成蔭，本來它是一個備源電網，就是我們要疏散電網的擁塞，結果趕上了這一波AI的熱潮，變成輸電主力。」

「台灣的發電夠不夠？上個月我們跟台灣的半導體協會有過溝通。從2026到2030、2030到2035，依照當時的狀況，整個供電，包括負載需求，每年要用的電度數，我們都算了；半導體產業的成長量跟我們的成長量，絕對足夠供應的。」

郭台銘喊10年 台灣也沒缺電

台灣產業界每年都在喊台灣缺電，謝金河笑道：「郭台銘從2015年就喊缺電喊到現在。」曾文生補充：「已經10年了，這件事情沒有發生。」

最主要的原因是台灣做了很多事，他舉例，這一件事情就是動態的需求跟供給同時在努力，供給到目前為止並沒有掉隊。

台電針對未來的用電的企業做出了評估，以AI族群來說，從晶圓製造，到記憶體、到先進封裝、伺服器，「晶圓製造如的用電是10的話，其他加起來大概是3，晶圓製造還是用電量最大的。」

因為可以預測未來的廠房及用電量，台電就能把握未來的供電，「我們的機組在2030、2035年會on schedule上來。」

天然氣機組多 因為蓋得快

謝金河指出，現在發電中，燃氣比重越來越高。曾文生指出，未來主要是蓋燃氣機組，有幾個原因。

第一、台灣真土地範圍比較小，它蓋天然氣機組所需要的空間比較小。

第二、天然氣機組蓋得比較快，所以全世界在快速提供用電的選擇上面，都選擇它來面對短期的燃眉之急。

同時，台電的蓋天然氣機組的速度也會和半導體廠的發展同步，「我們最近大概也抓了一個量，台灣如果依照現在既有的電廠跟規劃電廠，有機會滿足它。」

他說明，2024年國際能源統計全球新增燃氣機組，第一名是中國，第二名是美國，第三名竟然是台灣。

「台灣的人口數只有2300萬人，我們的GDP等，占全世界的比例也不是非常名列前茅，但是，在天然氣機組上面的新建，是名列前茅的。意思就是說，我們有在提前部署。」

供電劇本不同 直接對廠

曾文生表示，現在台電供電的劇本已經完全和以前不一樣，「以前是在計算大的量，那現在完全是要一個一個廠對。」

「台電現在的供電重點已經變成大的用電戶，怎麼樣和台電的電源和電網匹配，都是一個廠一個廠的問題在解決，一個科學園區一個科學園區在解決，已經不是總體的問題。」

由於2022年發現303大跳電，台電提出的電網韌性規劃，改變供電的遊戲規則，讓台灣在面對AI來臨時，有足夠的電力能夠用，對台灣的成長有非常大的幫助。

非核家園？ 現在有點太早

謝金河表示，社會上對電有很多的誤解，包括缺電、不缺電；要核電，不要核電；要綠電，不要綠電。什麼樣才是台灣最合理的電力配置方案？

台灣產業科技推動協會副理事長林健正教授表示，現在科技產業，大的公司都是加入RE100，需要用綠電，「台灣最缺的就是綠電。怎麼把綠電併網，傳到用戶手上？」

「另外就是再生能源不穩定，一定要搭配儲能系統。衍生台電要向前看。過去做得很好，大家都肯定，再生能源的這個部分要加強。」

至於非核家園，他指出，台灣話有一句俗語：「吃緊弄破碗。」，「過渡期非常重要，你要在適當的時機來落實非核家園。現在看起來是有一點早，如果延後個5年、10年，大概這個就沒有問題了。」

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

天氣／明天停班停課6縣市公布！紫暴雨沒完...強颱沙德爾週五颱風假有譜？北北基桃暴風侵襲率、最新路徑

00919配息超過1元？除息日、發息日這天！股價30.5元買會太貴？「零成本」加速中，月領1萬本金免百萬

台灣虎航曾被罵喪權辱國、前2年虧12億！華航前董座曝當年做廉航「高層、政府都問Why」，如何熬成獲利金雞？

影／趙建銘30分鐘反擊！離婚我被逼的、6千萬我還的：陳醫師很聰明不會錯到殺自己！追過許芊芊親揭過程

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】