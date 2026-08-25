赴台留學成新風潮！日籍生來台數10年暴增...台積電成推手 矢板明夫：台日重要性質變

【文．數位內容部】

近期，日本吹起一股赴台灣留學的風潮，據教育部彙整及統計資料顯示，2025年以直接入學為管道，從日本來到台灣就讀大學的學生人數達到 2242人，是10年前的2.8倍。 外界推測，主要是受到台積電在日本熊本設廠帶動半導體熱潮，再加上日圓貶值，通膨因素讓赴美留學成為經濟壓力，反倒是鄰近的台灣性價比較高，「去美國留學1年的費用，在台灣可以從大一讀到博士課程」。

資深媒體人矢板明夫於臉書上發文指出，最近，日本《西日本新聞》刊出一篇很值得台灣人注意的報導——到台灣讀大學的日本年輕人，10年間增加了近3倍。

根據台灣教育部統計，2025年從日本直接進入台灣大學等學校攻讀學位的「正規留學生」達2242人，是10年前的2.8倍。過去日本年輕人來台灣，很多是學中文或短期交換，現在卻有越來越多人，直接把台灣的大學當成升學選項。

矢板明夫提到，其中一個重要推手，就是台積電進駐熊本。「西日本新聞」訪問20歲的熊本青年岩元喜明。他因為台積電進入家鄉，開始接觸半導體與台灣。今年9月將進入台北科技大學，接受半導體專業教育。他認為，在台灣可以接觸到最先進的技術，未來也有機會進入相關企業。

這樣的年輕人正在增加。台北科技大學這項日本人才培育計畫共有40名學生。其實日本學生赴台的潮流早已出現。以位於桃園的開南大學為例，2025年的資料顯示，日本籍學生已有171人，是台灣各大學中大學部日籍學生最多的學校。

那麼，日本留學生為什麼會選擇台灣呢？清華大學在熊本招生時，提出一句很有吸引力的話：到美國留學一年的費用，在台灣可以從大學一路念到博士。

日圓貶值、美國學費高漲，相較之下，台灣距離近、費用低、生活方便，而且擁有世界最完整的半導體產業鏈。台灣政府和企業現在更推出學費減免、生活費補助等制度，希望把海外優秀的學生留下來。

矢板明夫強調，這篇報導還值得注意的，是它證明「台灣對日本的重要性」正在發生質變。以前日本人想到台灣，是觀光、美食、歷史感情，這幾年又增加了台海安全。但現在則更進一步，開始成為日本年輕人學習技術、選擇大學、尋找工作、規劃人生的地方。

台積電到熊本，改變的不只是日本的半導體產業，也讓更多日本家庭開始談論台灣。十年前，一個熊本高中生想到海外升學，首先想到的可能是美國或澳洲。而今天，他可能會認真考慮台灣。

台灣正在從日本人「喜歡的地方」，變成日本下一代「需要了解、值得前往的地方」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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