崔始源代言現代汽車！想辦抽籤帶粉絲陽明山兜風 PALISADE開價258萬多豪華？

【撰文/黃靖文】

SJ始源男神現身台北信義區！現代汽車總代理南陽實業周四(8/20)舉辦新世代旗艦休旅The all-new PALISADE上市記者會，更找來韓國男神SJ崔始源代言站台，上千名粉絲擠爆Bellavita的發表會現場。 崔始源更建議，現代汽車能辦個抽籤活動，讓他有機會開著新車，載幸運粉絲到陽明山兜風，頓時現場粉絲驚叫聲連連，期待自己能成為幸運兒。

崔始源秀中文、台語，想開新車載粉絲到陽明山兜風

崔始源登場馬上秀中文、台語與粉絲問好，更披露自己最近都在陽明山拍戲。他透露，自己的父母住在現代社區，父親一輩子都是開著現代汽車，他甚至是就讀現代高中，因此他對此品牌有深厚感情。

崔始源心血來潮，就建議廠商可以舉辦抽獎，讓他可以開著新車，載著粉絲到陽明山兜風。

改編自台灣漫畫的戲劇《要是未曾相遇就好了》，請來崔始源出演要角，將與新生代演員雷嘉汭、女星隋棠共同飆演技。這也讓現代汽車找到機會，力邀他在工作之餘，替新車站台代言。

開價258萬！ 現代5米長旗艦休旅來了

現代汽車The all-new PALISADE車長超過5米、車高1.8米，具有LSUV的大氣車格，內裝配備更是豪華感拉滿，此前早已在韓國市場搶下3.3萬張預接單，同時在美國市場寫下佳績。

來台的The all-new PALISADE為單一車型，動力方面搭載HYUNDAI次世代2.5 Turbo Hybrid油電系統，具備334ps綜效馬力，具備大型七人座休旅所需的動力，並具有寬敞空間機能，不論車格、座艙到動力科技的全面升級。

外觀來看，PALISADE有超大的水箱護罩，分層式的LED頭燈與日行燈，看起來十分具有科技感。此外，內裝方面，雙12.3吋的曲面螢幕，2-2-3的座椅配置，加上連第二排都有通風、加熱功能，讓舒適感拉滿。

科技大滿配！ 駐車供電、V2L全給了

值得一提的是，過去駐車供電、V2L(車內供電)一直是由電動車獨占，不過，現代The all-new PALISADE破天荒，全部加入標準配備，暫停熄火也不必擔心冷氣不冷、天氣悶熱，未來想要出遊露營，也能把汽車當作一個超大行動電源，可以直接輸出電力。

此外，The all-new PALISADE也搭載新奇智能配備，譬如駕駛若停入狹窄停車格，可以在車外使用RSPA(一鍵召喚停車)，讓車輛能自行進退，使出狹窄車格，對於寸土寸金的都會區來說，可說是超實用功能。

全新油電科技 加滿油能跑千里

現代汽車強調，全新 PALISADE 的次世代Hybrid引擎，並不是在既有汽油引擎旁增加電動馬達，而是從重新最佳化，讓「多一具馬達」真正轉化為整套動力系統性能與效率的提升。

從數據來看，The all-new PALISADE能輸出334ps最大綜效馬力與46.9kgm最大綜效扭力。平均油耗達14.8 km/L，搭配72L油箱容量，依平均油耗換算，單次加滿油後，續航里程可達1,065 公里。

座椅配置與競爭BMW X7與賓士GLS較勁

南陽實業執行副總詹醒昇認為，The all-new PALISADE是南陽實業代理最高端的產品，單一旗艦車款定價258萬元，預計10月起陸續交車。他期許，此車款年銷量可挑戰200至300輛。

在發表會上，南陽汽車將The all-new PALISADE，將座椅配置直接與競爭對手BMW X7與賓士GLS相比，對於自家產品信心十足。

本文授權自今周刊，原文見此。

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