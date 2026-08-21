頌勝科技做什麼的？從做鞋墊到闖進台積電供應鏈 謝金河曝轉型關鍵

【撰文/謝金河】

頌勝的制勝之路 來到中台灣，早上看高明鐵下午來到台中工業區看頌勝，這兩家堪稱是傳統產業轉型的典範佳作，也展現出台灣傳統產業的韌性。

頌勝董事長朱明葵和我都是1959年生，不過他小我10個月，他告訴我當年和杜邦打專利侵權官司的往事。他說邱銘乾的家登被英特格告，政府，台積電都站在他的背後。但是在2004到2009年他被杜邦告侵權，那時頌勝營收不到一億元，卻得每年付出一千多萬元訴訟費，而且沒有人挺他，他說這是他一生刻骨銘心的歲月。

我們來到頌勝，施文昌總經理為我們解說傳統的鞋墊，穿上頌勝的鞋墊，可以克服各種運動的問題，連治療腳底筋膜炎也有效。施文昌博士是朱明葵聯合工專的同學，後來朱明葵出來創業，施文昌出國拿博士，如今施博士成為頌勝的總經理。

頌勝和杜邦的官司從2004打到2009年，朱董延攬來成大材料工程博士楊偉文，從翻閱眾多論文，到頌勝靠著獨特的配方，及自行研發的技術，包括溝槽，表面微細孔可以均云滲透研磨液，頌勝終於在CMP PAD找到一條新出路，也讓頌勝走出傳奇。

我們在頌勝的Show Room停留很長時間，我終於把中砂的鑽石碟，頌勝的研磨墊，TOTO的靜電吸盤弄懂了。他們都是台積電供應鏈的重要成員，台積電供應鏈在地化也帶給傳統產業轉型最大的助力。

朱董告訴我，我們早年都是窮苦出身，努力創業，人生面臨很多風浪，不過朱董懂得用人，也是巧新大股東的魏隆誠一直都是頌勝的大股東，施文昌，楊偉文都有博士學位，楊偉文現在是智勝總經理，他像孟嘗君般把大家凝聚在一起。

頌勝新廠位在台積電15A及15B旁，正在趕工興建中，未來會更具威力。朱董站在公司門口和我談官司的辛酸，他又來到遊覧車上來跟大家打招呼，他的誠懇，韌性，是頌勝邁向成功的基石！

本文授權自今周刊，原文見此。

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