南亞科、華邦電…台股殺千點破45K該跑還撿？阮慕驊：重點看櫃買！他喊1訊號是生死關

文．黃明惠 整理

台股週三(8/18)受美國科技股一排倒地、美伊對峙未歇，以及投資人對AI投資疑慮、各國政府舉債情況擔憂，加上美長債殖利率飆升，指數開盤就殺近千點或2.2%，最低來到44308.71點，跌破10日線及季線支撐。 盤面上一片慘綠，跌幅相對重的包括台達電(2308)、聯電(2303)、台光電(2383)，近午盤跌幅都超過3%。 而記憶體族群包括華邦電(2344)，南亞科(2408)、旺宏(2337)都一度跌半根停板以上，面板股群創(3481)則是法說變成法會，下殺近5%。 對於台股盤面一片綠、投資人恐慌情緒升溫，財經作家周代運認為，這次下跌與2000年網路泡沫、2008年金融海嘯等系統性危機不同。「先分得清楚技術回檔跟基本面崩壞，才是現在最該修的功課，前者是多頭趨勢中的正常現象，後者才是要你拔腿就跑的生死關」。

美半導體族群遭甩賣，韓股又熔斷

美半導體族群週二(8/18)遭甩賣，美股四大指數盡墨，除費半重挫近5%、那指也跌逾1%。台積電ADR跌4.07%、聯電ADR跌5.38%，日月光ADR也跳水8.77%。亞股也跟著血崩，其中以韓股最慘，指數開低暴跌近7%，又觸發熔斷，三星電子跌7.6%、SK海力士跌9.5%；日經亦跌逾2000點、失守6萬6，記憶體鎧俠跌9%。

綜合外媒報導，美國公債遭到大幅拋售，美國30年期公債創下19年來的新高；此外，投資人擔心美伊談判陷入僵局，油價可能居高不下，美國原油期貨週二又上漲0.5%，至每桶84.94美元。

財經網紅葉育碩在臉書分享，美AI相關股跌得特別重，SOX甚至出現今年7月以來相當大的單日修正。原因其實不難理解，其實也都是老熟的事件。

「第一個是中東局勢又開始緊張，美伊談判進展不順，油價重新往上，WTI一度站上85美元附近，布蘭特也明顯走高。第二個就是早上有講到的美債殖利率，油價一漲，市場就開始擔心通膨重新升溫，30年期美債殖利率甚至來到2007年以來高點，這對高估值科技股特別不友善」。

葉育碩：保守一點增加現金部位是正確的

第三個就是前幾天真的漲太多了，葉育碩說，AI、記憶體這些族群瘋狂反彈兩週，籌碼本來就比較擁擠，現在碰上殖利率上升，自然很容易有先獲利了結的賣壓，此時不賣待何時。

對台股來說現在看到的，比較像是漲多之後遇到利空的修正，目前還不能直接解讀成AI基本面反轉，但保守一點增加現金部位是正確的。

阮慕驊：現在盤面重點訊號要看櫃買

而財經作家阮慕驊也在臉書上點出，現在要看的其實是櫃買指數，「真正的訊號不在加權指數，而在櫃買，櫃買已經是10日線失守、直接站在月線頭上。中小型股永遠比大盤早一步告訴你資金的溫度」。

阮慕驊說，後續櫃買盤勢有5個主軸，包括櫃買指數均線結構被夾住，月線379 撐在下面、10日線394剛剛跌破、季線 410 壓在上面且仍下彎。當一個指數被夾在下彎的季線和月線之間，這種盤該用什麼心態面對？

「這波反彈的性質剛好是收復一半，從459.56 跌到 322.74，跌幅 136.82 點；反彈到 390.83，收復 49.8%，幾乎分毫不差的半分位，這是技術上多空最容易拉鋸的位置，跌深反彈和趨勢翻多，投資人要怎麼分辨？季線沒收復之前，這波能叫多頭嗎」？

而外資結束連6買、轉為賣超櫃買119.86 億，自營商避險賣壓增加，外資由買轉賣，是短線調節還是趨勢改變？該怎麼觀察才不會誤判？最後要觀察的是，資金沒走，只是換位置，族群輪動和資金撤離，散戶怎麼分辨？追強勢股風險在哪？阮慕驊說，周三櫃買的關鍵只有一句話：379 守不守得住！

周代運：現在是漲多的正常整理

而財經作家周代運也在臉書上提到，漲多了遲早要洗籌碼，技術面本來就有修正的壓力。看月線、季線的位置，看指標的背離，看融資餘額一直墊高，這些訊號早就出來了。

周代運說，這波從低點漲上來，一個多月漲了超過7%，融資餘額一路加到5,500億以上，短線獲利的籌碼滿山滿谷。這種狀態下出現回檔，太正常了。「看盤面的細節，週二下殺但人氣指標並沒有掉到極度恐慌的位置，盤中幾度下殺的時候，底下是有低接買盤在頂的，不是那種無量下跌、一路溜滑梯的走法」。

「台積電雖然走弱，但跌幅相對克制，沒有出現重摔；反觀聯發科這種前波漲多的，殺得比較深，這就是典型的強勢股補跌，是資金在做輪動跟獲利了結，不是全面撤離。鴻海、廣達這些AI伺服器概念股也是一樣，有賣壓但不是崩盤式的出脫。PCB、記憶體這些前段時間最強的族群都在回檔，但這是漲多之後的正常整理，不是產業前景變了」。

周代運指出，觀察融資餘額8/18小幅縮水30億，但沒有出現斷頭式的急縮。，前一天融資還是增加30億的，代表散戶並沒有全面崩潰砍倉，外資更不用說，前一天才買超454億，週二賣超119億，也不像是大格局的反手作空。

「基本面崩壞」才是拔腿就跑的生死關

「所以這是什麼？這就是技術面的回檔，漲多了洗籌碼，把短線浮額洗乾淨，換一批成本比較高的籌碼進來，後面才好繼續走。會痛，帳面會縮水，心情會不舒服，這些都是真的。不過也不是叫你現在就all in去抄底，可以預料到的回檔，不代表明天就馬上止跌。技術回照樣可以跌個好幾天，震盪磨人，洗到很多人心理崩潰、忍不住砍在最低點。

不要因為知道是技術修正，就貿然加槓、一把押進去 」。

周代運說，先分得清楚「技術回檔」跟「基本面崩壞」，才是現在最該修的功課，前者是多頭趨勢中的正常現象，後者才是要你拔腿就跑的生死關。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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