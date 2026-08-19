星雲大師、王永慶被收服！40年老牌鈺通營造幫佛光山建校、台塑蓋醫院「極限完工術」底子多硬？

撰文：陳禹蓁

從廟宇、校園到醫院、無人機廠，鈺通營造什麼案子都敢接。40年來不挑肥揀瘦，靠的是「別人不想做，我把它做好」的硬底子，把冷門案做出口碑，也把斜槓做成競爭力。

民雄航太暨無人機產業園區最近平地起高樓，兩棟嶄新的白色建築格外醒目。這兩棟樓房身兼園區辦公大樓、研發廠房與宿舍之用，負責承攬興建的，正是嘉義在地知名的老營造廠「鈺通營造」。

鈺通走小而美路線，年營業規模約莫10億到15億元之間，規模不大，卻穩健經營40年之久，關鍵在於其他同業嫌利潤不高不想接的案子，鈺通都歡喜接下，一旦承攬，就把品質與工期做到位，把一件一件「他人嫌」的案子，累積成為長期口碑。

「為了生存，總是什麼頭路都要接看看！」鈺通營造董事長暨總經理黃國芳分享。鈺通所建工程橫跨住宅、宗教建築、工業廠房等。來者不拒的精神，讓鈺通找到經營利基。加上近年加快接案腳步，去年業績大竄升，營收年增32％，每股盈餘5.39元、年增逾1倍，今年上半年營收更是創下24年來新高。

黃國芳是土生土長的嘉義人，聯合工專（現聯合大學）建築工程科畢業，退伍後曾在建築師事務所和建設公司磨練，正式創業前就以嘉義縣為中心，東至阿里山、西至布袋都有客戶，從為國小校園設計溜滑梯、蹺蹺板等遊戲器材一步一步做起，做到嘉義52所校園生意。

1996年完工的「嘉義朴子皇家天廈」，是鈺通第一個指標建案。黃國芳回憶，熱愛壘球的他當時帶著壘球隊，赴嘉義東石高中比賽，注意附近有個新建案正在開賣，他大膽走進接待中心求見業主，兩人相談甚歡，讓他拿到工程。這個案子，也讓鈺通拿下「優良營造工程」獎，一舉打開知名度。

幫佛光山建校園、台塑蓋醫院

要說鈺通最特別之處，莫過於宗教建築，尤其是佛光山更是超級大客戶，合作迄今逾30年。

當年鈺通承包南華大學建案，業主原是淡江大學教授黃天中，卻因佛光山為趕上當年度（1995年）招生，決定斥資買下南華大學，成了新業主。

當時工期緊迫，期間更是連續一百多天下雨，鈺通日夜趕工，最後如期完成，讓星雲大師滿意不已，此後，佛光山旗下十來座道場與分院、南華大學等學校建校以來工程，幾乎都由鈺通攬下。

「星雲大師凡事事必躬親，三天兩頭往工地跑，對於細節一雕再雕，設計圖來回修改10多次也是常有的事。」黃國芳說。而鈺通與佛光山合作中，印象最深刻的當屬2016年完工的藏經樓。

位於高雄大樹的佛光山藏經樓，由「開放廣場」與典藏經書的主殿兩棟建物組成。因為基地坐落丘陵台地，造成兩棟建築間15公尺的高低落差，成為施工難題。為此黃國芳與星雲大師多次討論，最後以「順應自然」概念，用階梯式花台構造，搭配綠化，克服問題。

鈺通的另一大客戶則是石化大廠台塑。台塑多個廠房，乃至長庚醫院嘉義與高雄院區，都由鈺通建造。

緣分來自1998年台塑打算在嘉義縣新港蓋玻纖四廠，黃國芳決定競標。當時他認為，若能拿下大型企業廠房，對公司營運會大大加分。台塑對工程品質要求嚴格，施工期間，內部工程管理人員與顧問幾乎天天巡場，連鋼筋間距、綁紮平整度等細節都不放過。鈺通每月召開技術會議，自己盯品質做檢討順利過關，從此成為台塑集團工程的班底之一。

黃國芳還記得，鈺通負責的嘉義長庚復健大樓與綜合大樓的案子，施工期極為壓縮，正常施工2年的案子必須在1年半內完工，鈺通使命必達，最後順利完工，當時台塑總裁王永慶還特別發450萬元獎金以資獎勵。

零欠款讓工班願意優先支援

黃國芳笑稱，鈺通總能夠「極限完成」的關鍵在於奉行「零欠款原則」，對下游廠商「從不拖欠，一塊錢也不少給。」為了不把財務風險轉嫁給協力廠，隨時準備一筆緊急預備金，這種作法當然讓工班願意優先支援鈺通。

一位曾與鈺通合作的業主表示，疫後營建業面臨嚴重缺工，不少工程因進度管理不佳而延宕，唯獨鈺通，「就像優等生，不用管太多就能達成要求！」

和鈺通合作近20年的建築師劉木賢也認為，工程進行過程不免追加預算，鈺通多願意配合吸收。2023年完工的台南榮家，因工程預算偏低，一直沒有營造商願意投標，劉木賢找上鈺通，黃國芳二話不說同意投標，沒想到案子完成後拿下台灣工程界最高榮譽「金質獎」。

這幾年，鈺通依舊積極跨足各種案型，除中科院無人機廠辦外，也陸續接下嘉義市中心的社會住宅「博愛安居」、嘉科實中等建案。

談起民雄航太暨無人機產業園區內，兩棟由鈺通承建的「代表作」 ，黃國芳笑著許願：「希望這個（無人機）新氣象，也能讓鈺通未來接下更多高科技廠房建案！」

別人不願接的，鈺通願意做；一旦接下，就把承諾做到最好。這份長年累積的口碑，是鈺通最強大的競爭力。

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