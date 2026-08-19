台灣大為何溢價收購精誠？電信獲利王跨界不只買股權、這張「入場券」也到手！

撰文：譚偉晟

電信市場成長趨緩，台灣大哥大另闢戰場，收購資服龍頭精誠，從賣網路走向賣AI解方，搶進企業客戶市場。這場跨界布局，買下的不只是股權，更是下一波成長的入場券。

台灣大哥大已是電信獲利王，完成此案之後將會如虎添翼。」8月12日晚間，證交所的重訊記者會結束後，台灣大哥大總經理林之晨立刻再舉行記者會，說明對精誠資訊的收購案，如何替台灣大帶來效益。

此次收購案，是台灣大在持有精誠股份11.86％的基礎上，透過台灣大子公司台信電訊，公開收購39％至58％的精誠股份，公開收購的價格相當於每股184.5元，較精誠8月12日收盤價溢價約29％，收購價金上限291.3億元。

相較於台灣大哥大在2024年9月，以每股123元、總價近40億元，成為精誠單一最大法人股東，當時對精誠股價的溢價僅2.5％，這次收購價顯然更具吸引力，也遠超過精誠歷史最高股價，因此精誠在台灣大宣布收購後的近三個交易日，股價漲幅逾20％。

外界因此好奇，為何台灣大要用明顯高於市場行情的價格進行收購。

溢價收購瞄準企業市場

在最直接的財務數字上，林之晨指出，以台灣大目前對精誠持股11.86％計算，上半年精誠貢獻淨利達1.97億元，未來持股增加的狀況下，可提升至6.53億至9.70億元。

但這筆錢比起台灣大上半年的86.9億元淨利，並非特別可觀，因此業界專家一致認為，由於電信業者長期倚賴的個人行動市場，近年已發展成熟、難有大幅成長空間，若想持續成長，勢必得將業務延伸至企業數位轉型、智慧城市、金融科技等領域。台灣大入主精誠著眼的，正是發展客戶與延攬資訊人才。

Digitimes資深分析師吳伯軒直言，「對電信商來說，『人』的部分已經到瓶頸。」企業市場才有高成長機會，但電信商要服務企業客戶，不可能只靠提供電信資費、幫忙鋪設網路傳統服務，還得借重資訊人才，針對客戶提供雲端服務導入、數位資訊系統、資訊安全等服務。

而精誠恰好就是台灣的資訊服務業龍頭，近年的商業模式也從早期的代理外國大廠軟體，延伸至系統整合、雲地整合服務顧問規畫，以及替金融、科技等業者量身打造企業解決方案，手中客戶包括國內大型金控、台積電、日月光等科技大廠，以及多家連鎖零售業者，是台灣大布局企業客戶的有利跳板。

台灣大也鎖定精誠在台灣、日本、東南亞已建立的據點，讓台灣大的AI資料中心算力能搭著精誠的通路與AI應用，加速獲客戶導入。

除了既有客戶外，精誠資訊替企業客戶開發軟體、提供解決方案的工程人才，更被業界視為台灣大願意大幅溢價收購的關鍵。林之晨在記者會上即公開表示，雙方將整合近4500名軟體工程師與近千位業務人員，推動長期資服營收年複合成長率達20％以上。

延攬人才搶攻AI商機

一名電信資深副總直言，台灣大近期不斷擴充AI資料中心算力規模，也與NeoCloud這類新型雲端供應商合作，策略顯然是以資料中心算力為基礎，結合精誠的數位轉型服務強項，藉此替客戶搭建企業所需要的AI應用，「要打進企業客戶，現在最好賣的就是AI。」

另一位不願具名的電信副總則分析，精誠內部大量曾進入企業、協助內部流程改造的成員，能在台灣大、企業客戶與雲端服務商三方之間，扮演溝通橋樑角色，提升服務效率；另一方面，具備替客戶開發軟體應用經驗的工程師，也可望對台灣大本身提供用戶創新加值服務，產生助益。

台灣大強攻企業客戶，也意味著幾年前還在互搶行動通訊用戶的電信三雄，逐漸走上了不同的發展道路。

一位電信業高層解讀，中華電信與遠傳的轉型方向，更像是朝系統整合商靠攏，以爭取公部門與國營事業的標案為主，例如政府機關的資訊系統、縣市的智慧路燈與交通治理等，已有相當基礎，「這個領域看重統包整合能力，就像是包工程，台灣大和精誠聯手，也很難與中華電信、遠傳直接競爭。」

據了解，台灣大加碼收購精誠股權，精誠資訊創辦人黃宗仁也樂見其成。由於年事已高，黃早有計畫將股權轉換，並選定台灣大進行釋股。

林之晨在記者會上也公開表示，此次收購採現金加換股，用意是讓精誠原股東也能參與台灣大未來成長，「與精誠合作近2年，雙方皆認定彼此是對的人，AI市場也是對的時間。」他說。

選擇與對手走上不同的路，台灣大能否在企業客戶創造強勁成長動能，將由時間驗證。

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