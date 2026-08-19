遊泰變貴？泰國擬調漲外籍旅客入境費 收多少錢、何時上路？首批適用對象曝

文．邱鈺庭 整理

泰國旅遊要變貴了！泰國政府擬將外籍旅客入境費從原先規劃的300泰銖提高至450泰銖(約新台幣435元)。若獲內閣批准，最快於2027年第1季起上路，初期將優先針對搭乘航空入境的外籍旅客收費。 至於為何要向外國旅客徵收入境費？根據《泰國頭條新聞》報導，泰國旅遊與體育部長素拉薩（Surasak Phancharoenworakul）表示，相關收入將由泰國旅遊促進基金統籌運用，主要有三大用途。 首先，將投入開發既有觀光景點，並推動二線城市及新興人造景點建設，以分散熱門景區的人潮；其次，部分資金將用於提供旅客保險與安全保障；另外，也將投入修復及復育因觀光活動受到影響的自然環境。

泰國擬調高外籍旅客入境費 最快2027年第一季上路

根據《泰詢問者》（Thai Enquirer）報導，泰國國家旅遊政策委員會已通過「450泰銖入境費方案」草案，目前正準備舉行為期30天的公聽會，以收集私部門和各方意見。

待公聽程序完成後，將再送交國家旅遊政策委員會審議，隨後提交內閣。若獲批准，預計最快於2027年第一季開始收費。

泰國觀光與體育部長蘇拉薩表示，政府將先進行30天公眾諮詢，再送交國家旅遊政策委員會及內閣審議。現階段提出的方案，是針對經由航空、陸路及海路入境泰國的外籍旅客，每人徵收450泰銖入境費。

根據《民族報》（The Nation）報導，450泰銖的收費標準，是依據相關研究及計算模型制定，以反映目前的經濟情況。

相較於先前規劃，航空旅客原本擬收300泰銖，陸路及海路旅客則為150泰銖，新方案的收費金額明顯提高。

泰國入境費將分2階段實施

依照目前規劃，入境費將分階段實施。第一階段將先向航空旅客收費，有關公告將在「皇家公報」刊登180天後生效；第二階段則約於360天後擴及陸路及海路旅客，以預留時間改善邊境關口壅塞問題。

此外，針對頻繁出入境的旅客，泰國政府正研議在保險有效期內，多次進出泰國僅需繳納一次費用。收費方式將以旅客便利為優先，可能包括納入機票，或透過網站、手機應用程式、自助機台等方式繳費。

泰國入境費3大用途

根據《泰國頭條新聞》報導，泰國旅遊與體育部長素拉薩表示，入境費收入主要有三大用途：

1.將投入開發既有觀光景點，並推動二線城市及新興人造景點建設，以分散熱門景區的人潮。

2. 部分資金將用於提供旅客保險與安全保障。

3. 將投入修復及復育因觀光活動受到影響的自然環境

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本文授權自今周刊，原文見此。

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