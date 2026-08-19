趙建銘媽媽「最好房東」！70坪月租許芊芊1萬 專家揭同社區行情每月逾4萬

文．彭蕙珍

陳幸妤送給前夫趙建銘「誠美樸真」一樓6000萬店面，曾透露「我最氣就是許芊芊，她租的地方就是在診所樓上，其實是趙建銘的房子，當初用趙媽名義（買的）啦！」 據了解，趙家租給許芊芊的豪宅市價要3500萬，卻以1萬元租金，另加6000元管理費，以趙媽於2021年3月用2000萬元買進，投資報酬率（不計管理費）只有0.6％，非常佛心「也是難得一遇的好房東」。 台灣房屋集團趨勢中心資深陳定中表示，該社區位於中西區與東區的交界地帶，周邊屋齡10年內的大樓華廈，單坪月租金約為800元上下，平面車位每個每月租金約3000元左右，若是60坪、附帶一個平面車位的物件，市場租金行情約5萬元左右。

陳幸妤自曝被趙建銘當鬼，連婆婆對外人都比對自己好

陳幸妤與趙建銘離婚，不只揭露自己在婚姻中被當成鬼，甚至趙建銘連教育基金2300萬都不願直接歸還成年的3個孩子，而陳幸妤更公開點名護理師許芊芊，就住趙建銘診所樓上的豪宅「誠美樸真」。

據了解，這間房子是趙建銘媽媽簡水綿，在2021年3月以2000萬元購入3房平車戶，2年後贈與兒子趙建銘，近70坪豪宅許芊芊僅以每月1.6萬元（含管理費）承租，並聲稱是簡水綿委託維護環境才給的優惠價。

許芊芊在今年6/7與陳幸妤的對話中宣稱，前一手租客蔡醫師租金是每月1萬元加管理費6000元，因此簡水綿就用相同條件租給她。

簡水綿傳訊息澄清：趙建銘沒有出面處理租屋事宜

根據鏡報報導，陳幸妤週二(8/18)證實，簡水綿周一透過管道向她澄清，指該房屋是她出面租給許芊芊及其弟弟與老公三人同住，趙建銘從未參與租屋事宜。針對陳幸妤的控訴，趙媽強調當初是由她出面將房子租給許芊芊與其弟，許芊芊的老公則是弟弟的同學（據稱為許芊芊的丈夫），三人一同居住，趙建銘沒有出面處理租屋事宜，甚至指責陳幸妤「不知道細節亂講」。

許芊芊老公喊提告，陳幸妤：歡迎提告我也想釐清真相

陳幸妤受訪時直言聽起來怪怪的，「許芊芊跟他老公不是同年？怎麼又變她弟弟的同學」？

而許芊芊老公因不滿遭指控而揚言提告，陳幸妤也說：「告啊，歡迎提告，我也很想釐清真相」！

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，「誠美樸真」2017年預售階段，扣除車位每坪成交均價約落在25～26萬元。

近5年來社區交易筆數不多，觀察趙建銘所有的5樓戶，屬大3房格局，權狀含車位面積約68.5坪，統計與其同棟、同坪數物件，近5年扣除車位後的平均單價約落在4字頭，部分戶別最高更出現每坪50.8萬元的行情。

租金交易不多 同棟有人月租4.2萬

李家妮表示，從實價登錄資料來看，中西區屋齡10年內住宅大樓近一年租金交易紀錄不多，單筆最高租金行情約每坪700元左右，該社區的租賃交易同樣有限。

其中，與趙建銘同棟、同坪數的10樓戶，2023年時屆屋齡4年，3房2廳2衛，以每坪700元、月租4.2萬元出租。若以該戶2017年購入總價1,805萬元估算，粗估租金投報率約3%，符合一般住宅市場行情。

以同樣的租金投報率推算，5樓戶購入總價2,000萬元，合理月租行情約落在4.5萬元左右。不過實際租金仍會受到室內裝潢、家具家電配備等條件影響而有所增減。同時，近年台南房價持續走高，租金行情也具備一定的調漲空間。

有雙學區 「誠美樸真」吸名人入住

住商不動產台南誠美大同加盟店店長史必克表示，「誠美樸真」在台南是很好的社區，最主要的原因是它位於台南最好的2間學校—實驗小學和建興學區，是雙學區，「台南名人的小孩都讀這裡。」

他指出，「誠美樸真」也是台南最早一破4字頭的建案，「2022年一坪賣到40萬，後續就一直破記錄。」以2房來說，總價賣700~800萬（含車位），在台南已是天價。

另外，這個建案有在地性，「它不是重劃區方正地形的基地，會買的大多是台南在地人，因為離不開這個區域。」目前，該社區於住商有2戶在賣，一坪開到50萬以上。

史必克說明，其實「誠美樸真」屬高總價店面，投報率通常不會比較高，大約落在2-3%，更多是地段稀有性及未來增值性。趙家租給許芊芊68.5坪含車位，在地合理租金是4萬（含管理費）。

陳定中指出，該社區基地面積將近千坪，在開發成熟、地狹人稠的中西區當中，條件相當難得；加上該社區規劃獨到，由台南知名的曾永信建築師操刀，社區還致力將基地上的百年鳳凰木完整保存，成為當地最美的一道街廓風景。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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