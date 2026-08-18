明年普發1萬 錢從哪來？謝金河用數字揭執政黨出手底氣！加碼獻策「這群人」送1張台積電

文．謝金河

全民共享AI紅利的背後底氣。賴清德總統宣布明年全民普發一萬，這個去年由在野黨提出的提案，這次由執政黨跟進，第一時間知道消息的在野黨反應很吃驚，台北市長蔣萬安要求加碼至兩萬元。

這個全民普發萬元，這次由執行政黨拿到發球權，在野黨也可以加碼，例如，蔣萬安喊出發兩萬，也許中央可以要求地方政府加碼另外的一萬元。賴總統這次先出手是有底氣的！

2025年中央政府總稅收3.7879兆元，這其中營利事業所得稅徵得1.1482兆元，其次是綜合所得稅8737億元，第三是營業稅6159億元，證交稅去年課得2928億元，這是去年稅收的主力。

先看綜合所得稅，台灣有316.5萬人是不必繳稅的，占比45.3%，繳5%稅率的有265萬人，占比38%，交5%税的人交了170億元的稅金，承擔最大税負的是6.9萬人，他們交40%的最高稅率，去年交了7047億元的稅，占綜合所得稅收入的80.7%。換句話說，台灣交最高級距40%的那1%納稅義務人承擔80.7%的稅。

今天全體上市上櫃公司的淨利可能超過7兆元，預計營利事業所得稅及個人綜合所得稅還會再更上一層樓！明年政府的稅收可能會達到4.5兆元以上。除此之外，政府還有一項秘密武器，證交稅收今年可能倍增。如果以今年股市交易243天計，日均量一兆，政府可以課到5492億元，如果是1.5兆，可以課到8238億元，如果到2兆，可以徵得1.0984兆的稅收。

今年政府拿證交稅的稅收來分享全民，這是大家都樂見的事。

最近我突然想到一個念頭，先前政府宣布初生嬰兒每月補助5000元，我在想為了鼓勵生育，每一個初生嬰兒一出生，政府送一張台積電，台灣一年初生兒約10.6萬人，如果每個初生嬰兒分一張，一年約10萬張清泉台積電，這個錢跟普發一萬元差不多，拿多收的證交稅來鼓勵生育，也許是值得思考的方向！

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本文授權自今周刊，原文見此。

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