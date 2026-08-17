烏干達打壓台只准用陸護照！謝金河評經濟總量只能算「小國」：台排全球第22

文．謝金河

千萬別說台灣是小國！我們的底氣足。 最近在國際外交上收中國的錢，打壓台灣的國家不少！從南非，巴布亞紐幾內亞，馬達加斯加，到最近的烏干達，不淮台灣的觀光客使用台灣的護照，只能使用中國護照。

過去台灣碰到這樣的案例，通常只能忍氣吞聲，不了了之。不過，最近外交部態度逐漸硬起來，例如，台灣對南非使出晶片禁止出口，對巴紐，台灣放在採購天然氣的話，台灣是巴紐天然氣的出口大國，台灣如果拒買，巴紐經濟會受到一定的影響。

這兩天，外交部也呼籲國人暫時不要前往烏干達。我看了這些國家的基本資料：南非面積122萬平方公里，人口6300萬，算是大國，不過經濟總量4000億美元，比新加坡，香港還少。巴紐土地面積40.28萬平方公里，人口1000萬左右，經濟總量只有315億美元，只能算是小國。

剛剛粗暴對台灣的烏干達，土地面積24.1萬平方公里，人口4928萬，看起來有大國的樣子，但經濟總量只有620億美元，只能算是小小的國家。我們常常以土地面積，人口來界定國家的大小。不過，更精確的定義應該看這個國家的人民創造的經濟產值，產生的經濟總量！

用這個來排名，台灣2300萬人創造了9767.2億美元，台灣排名世界第22，如果G20以經濟總量來排名，台灣只差兩席就可以擠進全球前20大。用這個角度來看，歐洲的荷蘭，愛爾蘭，比利時，瑞士都是大國，以色列是全球第26大經濟體，新加坡排名28，這個人口只有590的國家，經濟規模大過泰國，馬來西亞，越南，菲律賓。

剛剛結束的世足賽，我第一次聽到維德角這個名字，這個國家只有50萬人口，經濟總量只有34.5億美元。這麼小的國家都叫國家，怎麼還有人說經濟總量世界22，人口2300萬的國家說這不是國家！

國人喜歡去與世無爭的不丹，這個國家經濟總量只有38.6億美元，台灣很多上市公司的市值都超過不丹。和台灣有邦交的帛琉經濟規模只有3.77億美元，最小的土瓦魯全國只有10000人，經濟總量只有6500萬美元⋯⋯中共經常在國際上花錢搶邦交國，其實沒有必要！

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本文授權自今周刊，原文見此。

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