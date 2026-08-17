台股創高瘋FIRE！小心4%法則藏破產地雷 專家：「分桶+緩衝策略」動態提領安心退

文．周靖璞

近年隨台股與美股屢創新高，市場掀起一股提早退休（FIRE）熱潮。不少人依據傳統「4%法則」進行退休金提領，以為存夠年支出的 25 倍就能安心退休。但退休研究室版主王伯達提醒，4%法則成立前提是以美股和美國物價指數為基準，若以其他17個已開發國家歷史數據計算，有13個國家的資產組合無法通過30年考驗。現代人退休後時間長，他建議以「分桶策略」搭配「緩衝資產」，有效降低整體投資組合波動，退休能更安心。

股市創新高點提早退休

留意「序列報酬風險」與「4%法則」陷阱

許多人以為只要資產長期年化報酬率相同，何時退休差異不大，但事實上「報酬率出現的先後順序」將決定退休金的壽命，也就是所謂序列報酬風險（Sequence of Returns Risk）。王伯達說明，若退休前幾年不幸遇股市大跌，投資人為維持生活開銷被迫在低點變賣資產，即便未來市場大幅回升，也會因剩餘部位過少而無法享受後續漲幅。

此外，被許多投資人奉為圭臬的「4%提領法則」（每年提領初始資產的 4% 支應生活），其背後有嚴格的前提假設：包含採美國股票與美國公債各占 60% 與 40% 或各 50% 的股債配置、以美國物價指數（CPI）為基準，且僅保證退休後30年的安全性。

跨國歷史數據回測顯示，在 17 個已開發國家中，僅有 4 個國家歷史數據能順利通過 4% 法則的30年考驗，其餘13個國家（包含台灣）若僅靠本土股債組合皆無法成立。若提早至40歲或50歲退休，退休期將會拉長至40年甚至50年，依據美國歷史數據顯示，破產機率將分別飆升至8%與19%。

避免退休金斷流

引進「護欄策略」與「分桶策略」

為避免序列報酬風險及極端行情，王伯達建議可將傳統定額提領改為動態調整的護欄策略（Guardrails Strategy）。他表示：「護欄策略就像為 4% 提領機制的汽車裝上煞車與後照鏡。」核心是設定提領上下限門檻、依市場表現進行彈性加減碼，避免提早花光或過度保守。

以初始提領率 5% 為例，將初始提領率上下20%設定為上下限護欄（ 6% 與 4%）。當股市暴跌導致提領率突破上限 6% 時，啟動煞車機制，將當年提領金額調降 10%，避免低點過度消耗本金；反之，若股市大漲使提領率低於下限 4%，則可適度提高額度。回測顯示，在 40 至 50 年長週期下，護欄策略能將破產機率大幅降至接近零。

了解提領邏輯後，在資產佈局上，可運用分桶策略（Bucket Strategy）降低整體波動：

短期桶（1–2年生活費）：配置於現金或貨幣市場基金，遇熊市優先扣除此部位，避免被迫低賣股票。

中期桶（3–7年生活費）：配置於中短期公債或債券ETF，提供穩健息收與適度流動性。

長期桶（10年以上資金）：全數投入全球股票型ETF（如 VT）或長期成長資產。

Coast FIRE 滑行退休

最適合現代職涯彈性

在眾多FIRE（Financial Independence, Retire Early，財務獨立、提早退休 ）模式中，標準的 FIRE 條件為存夠年支出 25 倍的巨額資金，但這往往帶來沉重的心理負擔。王伯達對此提倡另一種更適合現代人工作形式的的財務思維——Coast FIRE（滑行退休）。

Coast FIRE 核心概念為：年輕時先存下一筆「退休種子資金」，隨後將這筆資金放入長期平均年化報酬率 6%–8% 全球股票組合中，利用時間與複利效應自動膨脹至 65 歲所需退休金目標。

以 65 歲需準備 1,500 萬元退休金為例：

從 25 歲開始準備：最少只需存下約70萬種子資金，經過 40 年複利即可達標。

50 歲才開始，種子資金門檻將大幅提高至 400 萬到 500 萬元。

依據Coast FIRE的邏輯，一旦存足這筆種子資金，未來數十年的工作所得只需滿足當下的日常開銷，不再需要為了儲蓄退休金而咬牙忍受高壓工作環境。這種模式大幅降低財務焦慮，讓人在職涯中後段能更有彈性地選擇轉行、兼職或探索興趣。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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