女律師詐慈濟10億換黃金涉治理問題！謝金河：體制愈不透明 黃金的空間也愈來愈大

【撰文／謝金河】

貪婪無上限，黃金狂想起！ 涉嫌詐騙慈濟的女律師，因洗錢遭到查緝，最後引出案外案，慈濟遭詐騙，才終於攤在陽光下。這涉及治理問題，國家有國家治理，企業有公司治理，每一季的董事會，除了看財務報表，最重要的是內稽內控，惟獨宗教團體能夠豁免。當宗教團體的財富愈積愈多，眼皮底下不能見光的問題也會愈來愈多。

愈是不透明的體制，黃金的空間也愈來愈大！今年元月美國三角洲特種部隊把委內瑞拉總統馬杜洛抓到美國受審，追查馬杜洛在瑞士銀行帳戶，發現在他的帳戶內藏有127公噸黃金，6到7萬枚比特幣。這個富可敵國的財富很可能是委內瑞拉售油的收入流到馬杜洛個人帳戶。

委內瑞拉土地面積91.6萬平方公里，比台灣大幾十倍，人口3150萬人，但經濟總產值只有1112億美元，只有台灣的九分之一。理論上，委內瑞拉是全球石油醖藏量最大的國家，但馬杜洛控制的委內瑞拉經濟卻山窮水盡，主要原因是委內瑞拉賣石油的錢跑到馬杜洛口袋去了。

這次詐騙慈濟的陳姓女律師，把騙到的錢拿去買158公斤的黃金，2021年黃金的均價大約1700美元，如今跑到4448美元，這個差價不小。158公斤的黃金約5573盎司，如今的市值約8億元台幣左右，換句話說，陳姓女律師涉嫌詐騙的得款又增值不少。

這筆錢慈濟沒有報案，不是將來誰屬？另一個角度看，愈是不透明的地方，黃金的角色更加彰顯。我在看美國抓了馬杜洛之後，委內瑞拉經濟是不是有翻轉的機會？大家討論很多慈濟，但沒有人談到慈濟的治理問題！

本文授權自今周刊，原文見此。

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